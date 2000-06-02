Раздел: Фоторепортажи
Белорус построил впечатляющий особняк из мусора. Фото
Мужчина ничего не потратил.
Для творческого и целеустремленного человека не существует преград. Это доказал сельский житель из Беларуси, который оказался личностью с невероятным творческим потенциалом. Наш герой создал уникальный особняк, не потратив на него ни копейки. А начиналось все с желания построить маленькую мастерскую для своего будущего занятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate
Белорус построил уникальный дом, который стал, скорее, настоящим произведением современного искусства, нежели полноценным жильем. Здание возведено из жести, глины и прочего вторичного сырья. На реализацию проекта ушли десятилетия. Взялся за строительство энтузиаст еще в 90-е годы XX века. Не утихает стройка и сегодня. Сегодня это самый эксцентричный дом во всей округе Несвижа.
Мужчина признался, что построил дом достаточно быстро. Само здание он возвел своими руками всего за два года. Все остальное время ушло на всевозможные доработки. Мастер шутит, что все соседи его ненавидят за то, что они потратили на согласование строительства второго этажа огромное количество времени и сил, а он просто пошел на свалку, набрал мусора и... построился!
Сегодня дом Олега из местечка Снов настоящая местная достопримечательность. Посмотреть на дом приезжают не только простые туристы, но и дизайнеры. Последние, впрочем, куда чаще хотят не столько посмотреть на дом, сколько пообщаться с простым работягой, который сумел создать вещь действительно неординарную.
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Дом полностью построен из вторсырья. По словам Олега, в 90-е годы, когда он только начинал строительство, достать нормальные материалы в их местах было фактически невозможно. Даже элементарный цемент нельзя было купить. Именно поэтому первый этаж сделан из самана – материала из глины и соломы. Со временем односельчане стали обращать внимание на чудака-соседа и начали предлагать ему помощь, так, кто-то помог навозить камней, кто-то был готов отдать старые двери и окна, а кто-то помогал еще какой-нибудь мелочью.
Для творческого и целеустремленного человека не существует преград. Это доказал сельский житель из Беларуси, который оказался личностью с невероятным творческим потенциалом. Наш герой создал уникальный особняк, не потратив на него ни копейки. А начиналось все с желания построить маленькую мастерскую для своего будущего занятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate
Белорус построил уникальный дом, который стал, скорее, настоящим произведением современного искусства, нежели полноценным жильем. Здание возведено из жести, глины и прочего вторичного сырья. На реализацию проекта ушли десятилетия. Взялся за строительство энтузиаст еще в 90-е годы XX века. Не утихает стройка и сегодня. Сегодня это самый эксцентричный дом во всей округе Несвижа.
Мужчина признался, что построил дом достаточно быстро. Само здание он возвел своими руками всего за два года. Все остальное время ушло на всевозможные доработки. Мастер шутит, что все соседи его ненавидят за то, что они потратили на согласование строительства второго этажа огромное количество времени и сил, а он просто пошел на свалку, набрал мусора и... построился!
Сегодня дом Олега из местечка Снов настоящая местная достопримечательность. Посмотреть на дом приезжают не только простые туристы, но и дизайнеры. Последние, впрочем, куда чаще хотят не столько посмотреть на дом, сколько пообщаться с простым работягой, который сумел создать вещь действительно неординарную.
Читайте также: Белорус построил уютный дом всего за тысячу долларов. Фото
Дом полностью построен из вторсырья. По словам Олега, в 90-е годы, когда он только начинал строительство, достать нормальные материалы в их местах было фактически невозможно. Даже элементарный цемент нельзя было купить. Именно поэтому первый этаж сделан из самана – материала из глины и соломы. Со временем односельчане стали обращать внимание на чудака-соседа и начали предлагать ему помощь, так, кто-то помог навозить камней, кто-то был готов отдать старые двери и окна, а кто-то помогал еще какой-нибудь мелочью.
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