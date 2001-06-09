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Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото

Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото Эта субкультура появилась в Великобритании в конце 60-х годов.

Бритые головы, провокационные татуировки в самых непредсказуемых местах, кожаные куртки и ботинки Dr. Martens — да, это неизменные атрибуты субкультуры под названием «скинхеды», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Впервые это направление появилось в Англии в конце 60-х годов прошлого века. Фотограф Дерек Риджерс не понаслышке знаком с представителями этой субкультуры

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Eго черно-белые снимки являются, пожалуй, одними из самых ярких портретов представителей этого тогда еще молодого движения.

Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
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 Теги: Великобритания, скинхеды, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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