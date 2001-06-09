Раздел: Фоторепортажи
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Жилец номера создавал интересные "скульптуры".
Деловые поездки могут быть удивительно скучными. Особенно если ездить приходится часто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
И вот представьте: вы застряли в номере отеля на несколько бесконечных дней, едите, пьете и спите в четырех стенах, потому что с людьми, с которыми вы приехали вести дела, вы уж точно не будете проводить время.
Один такой путешественник в отеле Азербайджана придумал, как бороться с невыносимой скукой и не портить рабочие отношения с коллегами и бизнес-партнерами.
Он стал сооружать в номере причудливые фигуры при помощи подушек, одеял и простыней. Его проделки определенно вызвали не одну улыбку у горничной.
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Каждый раз она оставляла постояльцу дружескую записку. Их игра продолжалась вплоть до отъезда постояльца.
Деловые поездки могут быть удивительно скучными. Особенно если ездить приходится часто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
И вот представьте: вы застряли в номере отеля на несколько бесконечных дней, едите, пьете и спите в четырех стенах, потому что с людьми, с которыми вы приехали вести дела, вы уж точно не будете проводить время.
Один такой путешественник в отеле Азербайджана придумал, как бороться с невыносимой скукой и не портить рабочие отношения с коллегами и бизнес-партнерами.
Он стал сооружать в номере причудливые фигуры при помощи подушек, одеял и простыней. Его проделки определенно вызвали не одну улыбку у горничной.
Читайте также: Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Каждый раз она оставляла постояльцу дружескую записку. Их игра продолжалась вплоть до отъезда постояльца.
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