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Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото

Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото Жилец номера создавал интересные "скульптуры".

Деловые поездки могут быть удивительно скучными. Особенно если ездить приходится часто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

И вот представьте: вы застряли в номере отеля на несколько бесконечных дней, едите, пьете и спите в четырех стенах, потому что с людьми, с которыми вы приехали вести дела, вы уж точно не будете проводить время.

Один такой путешественник в отеле Азербайджана придумал, как бороться с невыносимой скукой и не портить рабочие отношения с коллегами и бизнес-партнерами.

Он стал сооружать в номере причудливые фигуры при помощи подушек, одеял и простыней. Его проделки определенно вызвали не одну улыбку у горничной.

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Каждый раз она оставляла постояльцу дружескую записку. Их игра продолжалась вплоть до отъезда постояльца.

Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
Постоялец отеля обменивался с горничной забавными посланиями. Фото
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 Теги: горничная, скульптуры, командировка

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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