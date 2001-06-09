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Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Как оформить ванную комнату в бирюзовом цвете.
Бирюза – особенный цвет, в котором удивительным образом переплелись синий и зелёный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
Этот цвет расслабляет и успокаивает, как синий и помогает улучшить настроение и снять напряжение, как зелёный. Бирюзовый цвет просто идеален для спальни и для ванной комнаты. И для последней особенно, ведь в ней будут так уместны морские нотки. В этом обзоре интересные идеи, как оформить ванную в бирюзовых тонах и сделать это стильно.
Бирюзовые стены - очень популярная идея для ванных комнат. Можно окрасить целую ванную комнату в этот цвет, а можно сделать бирюзовыми одну или две стены. Бирюзовая плитка действительно красивая, и она продается во всех оттенках и текстурах, поэтому можно создать любой стиль, который нравится. Окраска стен в марокканском стиле является еще одной интересной и смелой идеей, которую стоит попробовать.
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Тем, кому хочется более современного вида, нужно покрыть половину стены бирюзовой плиткой, а вторую половину — белой краской. Если хочется создать ощущение океана, то можно выбрать бирюзовую плитку в виде рыбной чешуи, и это действительно будет стильно и красиво. Кроме того, можно выделить зону душа или раковины облицовкой стены.
Бирюза – особенный цвет, в котором удивительным образом переплелись синий и зелёный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
Этот цвет расслабляет и успокаивает, как синий и помогает улучшить настроение и снять напряжение, как зелёный. Бирюзовый цвет просто идеален для спальни и для ванной комнаты. И для последней особенно, ведь в ней будут так уместны морские нотки. В этом обзоре интересные идеи, как оформить ванную в бирюзовых тонах и сделать это стильно.
Бирюзовые стены - очень популярная идея для ванных комнат. Можно окрасить целую ванную комнату в этот цвет, а можно сделать бирюзовыми одну или две стены. Бирюзовая плитка действительно красивая, и она продается во всех оттенках и текстурах, поэтому можно создать любой стиль, который нравится. Окраска стен в марокканском стиле является еще одной интересной и смелой идеей, которую стоит попробовать.
Читайте также: Свежие идеи дизайна ванной комнаты. Фото
Тем, кому хочется более современного вида, нужно покрыть половину стены бирюзовой плиткой, а вторую половину — белой краской. Если хочется создать ощущение океана, то можно выбрать бирюзовую плитку в виде рыбной чешуи, и это действительно будет стильно и красиво. Кроме того, можно выделить зону душа или раковины облицовкой стены.
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