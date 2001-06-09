» » Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото

Необычные варианты интерьера ванной комнаты. ФотоКак оформить ванную комнату в бирюзовом цвете.

Бирюза – особенный цвет, в котором удивительным образом переплелись синий и зелёный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

Этот цвет расслабляет и успокаивает, как синий и помогает улучшить настроение и снять напряжение, как зелёный. Бирюзовый цвет просто идеален для спальни и для ванной комнаты. И для последней особенно, ведь в ней будут так уместны морские нотки. В этом обзоре интересные идеи, как оформить ванную в бирюзовых тонах и сделать это стильно.

Бирюзовые стены - очень популярная идея для ванных комнат. Можно окрасить целую ванную комнату в этот цвет, а можно сделать бирюзовыми одну или две стены. Бирюзовая плитка действительно красивая, и она продается во всех оттенках и текстурах, поэтому можно создать любой стиль, который нравится. Окраска стен в марокканском стиле является еще одной интересной и смелой идеей, которую стоит попробовать.

Читайте также: Свежие идеи дизайна ванной комнаты. Фото

Тем, кому хочется более современного вида, нужно покрыть половину стены бирюзовой плиткой, а вторую половину — белой краской. Если хочется создать ощущение океана, то можно выбрать бирюзовую плитку в виде рыбной чешуи, и это действительно будет стильно и красиво. Кроме того, можно выделить зону душа или раковины облицовкой стены.

Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ванная комната, интерьер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:52 » Автор: Татьяна Ларина
     645
     0

Похожие новости по теме

Свежие идеи для оформления ванной комнаты. Фото Свежие идеи для оформления ванной комнаты. Фото

Восхитительные идеи оформления ванной комнаты.

Бирюзовый цвет сделает интерьер ванной комнаты неповторимым. Фото Бирюзовый цвет сделает интерьер ванной комнаты неповторимым. Фото

Использование бирюзового оттенка в дизайне ванной комнаты вносит в интерьер струю свежего морского воздуха.

Свежие идеи дизайна ванной комнаты. Фото Свежие идеи дизайна ванной комнаты. Фото

Яркие идеи оригинального оформления санузла.

Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото Необычные варианты интерьера ванной комнаты. Фото

Интересные идеи, которые придутся по душе каждому.

Оригинальные идеи для маленькой ванной комнаты. Фото Оригинальные идеи для маленькой ванной комнаты. Фото

8 секретов, как создать идеальную ванную.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх