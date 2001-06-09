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Странные кадры из повседневной жизни японцев. Фото
Маленькие причуды японцев
Пушистые хлопья снега, непоседливые детишки, удивлённые жирафы, люди, спящие в метро, женские ноги, голова в стиральной машинке – всё это и многое другое удалось запечатлеть уличному фотографу Шину Ногучи (Shin Noguchi), который на протяжении долгих лет выхватывает самые необычные, но такие правдивые моменты из повседневной жизни японцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Шин – один из немногих фотографов, которому удаётся не только поймать в объектив своей камеры одновременно нелепые и странные ситуации, а и передать всю их суть в каждом снимке. Акцентируя внимание на маленьких причудах японцев, связанных с их житьём-бытием он показывает то, как выглядят люди в момент, когда думают о том, что их никто не видит. Порой его работы вызываю смех и улыбку, но при этом заставляют задуматься над тем, а почему так происходит?
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По словам фотографа, он не учился фотографии специально, но благодаря стараниям родителей Шин рос среди искусства. Уже в ранние годы, черпая своё вдохновение из разнообразных зарубежных фильмов, джаза и рока, наблюдая за происходящим со стороны, он выходил на улицы города, снимая яркие моменты на старенький плёночный фотоаппарат. В настоящее время мужчина работает с современной камерой фирмы Leica M9-P/M6 с линзами 35 мм.
Пушистые хлопья снега, непоседливые детишки, удивлённые жирафы, люди, спящие в метро, женские ноги, голова в стиральной машинке – всё это и многое другое удалось запечатлеть уличному фотографу Шину Ногучи (Shin Noguchi), который на протяжении долгих лет выхватывает самые необычные, но такие правдивые моменты из повседневной жизни японцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Шин – один из немногих фотографов, которому удаётся не только поймать в объектив своей камеры одновременно нелепые и странные ситуации, а и передать всю их суть в каждом снимке. Акцентируя внимание на маленьких причудах японцев, связанных с их житьём-бытием он показывает то, как выглядят люди в момент, когда думают о том, что их никто не видит. Порой его работы вызываю смех и улыбку, но при этом заставляют задуматься над тем, а почему так происходит?
Читайте также: Яркие кадры реальной жизни японцев. Фото
По словам фотографа, он не учился фотографии специально, но благодаря стараниям родителей Шин рос среди искусства. Уже в ранние годы, черпая своё вдохновение из разнообразных зарубежных фильмов, джаза и рока, наблюдая за происходящим со стороны, он выходил на улицы города, снимая яркие моменты на старенький плёночный фотоаппарат. В настоящее время мужчина работает с современной камерой фирмы Leica M9-P/M6 с линзами 35 мм.
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