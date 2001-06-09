Раздел: Фоторепортажи
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Мир в объективе дер Элскена
Эд ван дер Элскен – послевоенный фотограф из Нидерландов. Его называли «человеком, который хотел бы пересадить камеру себе в голову, чтобы постоянно записывать окружающий мир». Через камеру он смотрел на жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
С камерой он заходил даже в супружескую спальню, снимал свою жизнь и с первой, и со второй, и с третьей супругой. С камерой он побывал в Париже, Токио, Чили, в Центральной Африке, а после вернулся в родной Амстердам.
Читайте также: Ночной Токио в объективе талантливого фотографа. Фото
И даже на смертном одре, угасая от рака, он не выпускал камеру из рук, снимая свой медленный уход.
Эд ван дер Элскен – послевоенный фотограф из Нидерландов. Его называли «человеком, который хотел бы пересадить камеру себе в голову, чтобы постоянно записывать окружающий мир». Через камеру он смотрел на жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
С камерой он заходил даже в супружескую спальню, снимал свою жизнь и с первой, и со второй, и с третьей супругой. С камерой он побывал в Париже, Токио, Чили, в Центральной Африке, а после вернулся в родной Амстердам.
Читайте также: Ночной Токио в объективе талантливого фотографа. Фото
И даже на смертном одре, угасая от рака, он не выпускал камеру из рук, снимая свой медленный уход.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
335
0
Оставьте свой комментарий