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Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото

Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. ФотоМир в объективе дер Элскена

Эд ван дер Элскен – послевоенный фотограф из Нидерландов. Его называли «человеком, который хотел бы пересадить камеру себе в голову, чтобы постоянно записывать окружающий мир». Через камеру он смотрел на жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.

С камерой он заходил даже в супружескую спальню, снимал свою жизнь и с первой, и со второй, и с третьей супругой. С камерой он побывал в Париже, Токио, Чили, в Центральной Африке, а после вернулся в родной Амстердам.

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И даже на смертном одре, угасая от рака, он не выпускал камеру из рук, снимая свой медленный уход.

Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
Окружающий мир в объективе талантливого нидерландского фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, фотоискусство

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