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Самой старой кошке в мире исполнилось 30 лет. Фото

Самой старой кошке в мире исполнилось 30 лет. ФотоRubble соответствует возрасту последнего обладателя мирового рекорда.

Знакомьтесь с Rubble, кошкой из Эксетера, что в Англии, которую сейчас называют «самой старой кошкой в ​​мире». Она недавно отметила свой 30—летний юбилей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

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Rubble и ее владелец, Мишель Фостер, были самыми лучшими друзьями, так как она получила ее еще котенком в свой 20 — летний юбилей в мае 1988 года.

Самой старой кошке в мире исполнилось 30 лет. Фото
Самой старой кошке в мире исполнилось 30 лет. Фото
Самой старой кошке в мире исполнилось 30 лет. Фото
Самой старой кошке в мире исполнилось 30 лет. Фото
Самой старой кошке в мире исполнилось 30 лет. Фото
Самой старой кошке в мире исполнилось 30 лет. Фото
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 Теги: Видео, кошка, Rubble

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Сегодня, 19:24 » Автор: Едгар Букмирза
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