Самой старой кошке в мире исполнилось 30 лет. Фото

Rubble соответствует возрасту последнего обладателя мирового рекорда.



Знакомьтесь с Rubble, кошкой из Эксетера, что в Англии, которую сейчас называют «самой старой кошкой в ​​мире». Она недавно отметила свой 30—летний юбилей.



Об этом пишет



Читайте также: Самой пожилой женщине-бодибилдеру исполнилось 80 лет. Фото



Rubble и ее владелец, Мишель Фостер, были самыми лучшими друзьями, так как она получила ее еще котенком в свой 20 — летний юбилей в мае 1988 года.













Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Знакомьтесь с Rubble, кошкой из Эксетера, что в Англии, которую сейчас называют «самой старой кошкой в ​​мире». Она недавно отметила свой 30—летний юбилей.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru Rubble и ее владелец, Мишель Фостер, были самыми лучшими друзьями, так как она получила ее еще котенком в свой 20 — летний юбилей в мае 1988 года.



