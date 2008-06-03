» » Фантастические фигуры насекомых из цветов. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Фантастические фигуры насекомых из цветов. Фото

Фантастические фигуры насекомых из цветов. ФотоГлядя на этих насекомых, хочется купить семена цветов.

Раку Иноуэ является штатным дизайнером и арт-фрилансером, проживающим в монреале и создающим насекомых из цветов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на picture.ru.

Читайте также: Фантастические натюрморты из замерзших цветов. Фото

Давайте послушаем его удивительную историю.

Фантастические фигуры насекомых из цветов. Фото
Фантастические фигуры насекомых из цветов. Фото
Фантастические фигуры насекомых из цветов. Фото
Фантастические фигуры насекомых из цветов. Фото
Фантастические фигуры насекомых из цветов. Фото
Фантастические фигуры насекомых из цветов. Фото
Фантастические фигуры насекомых из цветов. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:38 » Автор: Едгар Букмирза
     419
     0

Похожие новости по теме

Дизайнер из Канады создала самых милых насекомых. Фото Дизайнер из Канады создала самых милых насекомых. Фото

Необычные композиции пришлись по вкусу пользователям Сети.

Фантастические снимки цветов, освещённых ультрафиолетом. Фото Фантастические снимки цветов, освещённых ультрафиолетом. Фото

Процесс пока относительно неизвестный.

Фантастические натюрморты из замерзших цветов. Фото Фантастические натюрморты из замерзших цветов. Фото

Удивительные преображения замерзших цветов.

Океан цветов: в Китае расцвели миллионы тюльпанов. Фото Океан цветов: в Китае расцвели миллионы тюльпанов. Фото

Тысячи туристов приходят в парки насладиться красотой цветов.

Фантастический сад цветов в Японии. Фото Фантастический сад цветов в Японии. Фото

Эти снимки поражают своей красотой.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх