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Фантастические фигуры насекомых из цветов. Фото
Глядя на этих насекомых, хочется купить семена цветов.
Раку Иноуэ является штатным дизайнером и арт-фрилансером, проживающим в монреале и создающим насекомых из цветов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на picture.ru.
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Давайте послушаем его удивительную историю.
Раку Иноуэ является штатным дизайнером и арт-фрилансером, проживающим в монреале и создающим насекомых из цветов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на picture.ru.
Читайте также: Фантастические натюрморты из замерзших цветов. Фото
Давайте послушаем его удивительную историю.
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