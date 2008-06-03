» » Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото

Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. ФотоВы готовы вернуться в прошлое?

Вам не нужна машина времени, чтобы вернуться в прошлое. Иногда даже одного взгляда на фото достаточно, чтобы отправить себя обратно во времена детства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Попытайтесь вспомнить свой первый Тамагочи. Можете? Теперь вы готовы вернуться в прошлое.

Читайте также: Ностальгические предметы времен Советского Союза. Фото

Мы нашли фотографии забытых артефактов, которые помогают нам помнить беззаботные дни, когда нам вообще не нужно было думать о взрослении.

Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото
Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото
Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото
Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото
Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото
Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото
Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото
Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото
Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото
Ностальгические фотографии, которые открыли портал в наше детство. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Фото, детство, портал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
     675
     0

Похожие новости по теме

Беззаботные фотографии из советского прошлого. Фото Беззаботные фотографии из советского прошлого. Фото

Позитивные снимки времен СССР

Детские сады времен Советского Союза. Фото Детские сады времен Советского Союза. Фото

Интересные снимки середины прошлого века.

Ностальгические предметы времен Советского Союза. Фото Ностальгические предметы времен Советского Союза. Фото

Мы помним их с детства.

Ностальгические «советские» картины Анжелы Джерих. Фото Ностальгические «советские» картины Анжелы Джерих. Фото

Она известна во всем мире.

Работы этого художника заставят вас мысленно вернуться в детство. Фото Работы этого художника заставят вас мысленно вернуться в детство. Фото

Теплые и душевные картины Роберта Дункана.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх