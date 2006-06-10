Раздел: Фоторепортажи
Черно-белые снимки, сделанные на улицах Чикаго середины прошлого века. Фото
Эти снимки сделаны няней, которая увлекалась фотографией.
Для внешнего мира Вивиан Майер была только няней и домработницей из Чикаго. Однако ее скрытый талант фотографа был признан только после ее смерти в 2009 году, когда Джон Малуф купил на аукционе 100 000 ее негативов и издал книгу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Майер провела большую часть своей жизни, блуждая по улицам Чикаго с камерой Rolleiflex и печатая удивительные черно-белые снимки, которые передавали все стороны жизни Америки середины прошлого столетия.
Вивиан не получила за свои фотографии ни копейки, однако назвать ее любителем просто не поворачивается язык. Она никому не показывала своих фотоснимков, никто даже не знал о ее увлечении. При этом она оставила настоящий архив-фоторепортаж, по которому сейчас можно составлять лекции для студентов о жизни, моде, традициях и культуре того времени.
Слава к фотохудожнице-любительнице Вивиан Майер (1926-2009) пришла только после ее смерти. Причем открытие ее творчества стало одним из самых значительных событий в мире современной фотографии.
В течение года Вивиан Майер снимала почти 200 пленок — то есть на самом деле работала она как хороший профессионал.
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Публикация же работ фотохудожницу, похоже, совершенно не интересовала. Но тем не менее свой огромный архив, насчитывающий более 100 000 негативов, она бережно хранила.
Для внешнего мира Вивиан Майер была только няней и домработницей из Чикаго. Однако ее скрытый талант фотографа был признан только после ее смерти в 2009 году, когда Джон Малуф купил на аукционе 100 000 ее негативов и издал книгу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Майер провела большую часть своей жизни, блуждая по улицам Чикаго с камерой Rolleiflex и печатая удивительные черно-белые снимки, которые передавали все стороны жизни Америки середины прошлого столетия.
Вивиан не получила за свои фотографии ни копейки, однако назвать ее любителем просто не поворачивается язык. Она никому не показывала своих фотоснимков, никто даже не знал о ее увлечении. При этом она оставила настоящий архив-фоторепортаж, по которому сейчас можно составлять лекции для студентов о жизни, моде, традициях и культуре того времени.
Слава к фотохудожнице-любительнице Вивиан Майер (1926-2009) пришла только после ее смерти. Причем открытие ее творчества стало одним из самых значительных событий в мире современной фотографии.
В течение года Вивиан Майер снимала почти 200 пленок — то есть на самом деле работала она как хороший профессионал.
Читайте также: Так выглядели британские скинхеды в конце прошлого века. Фото
Публикация же работ фотохудожницу, похоже, совершенно не интересовала. Но тем не менее свой огромный архив, насчитывающий более 100 000 негативов, она бережно хранила.
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