Так выглядит жизнь в украинской психиатрической лечебнице. Фото

Украинский фотограф снял уникальный проект в психбольнице.



Украинский фотограф Степан Рудик с разрешения руководства пожил некоторое время в больнице для душевнобольных и по-другому взглянул на тех, кто там содержится, сообщает



Степан Рудик родился 6 декабря 1982 года в Измаиле (Одесская область). Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «фотоискусство». Снимает репортажи, портреты, жанровую фотографию. Член союзов фотохудожников Украины и России. Обладатель Гран-при международных конкурсов, стипендиат Национального польского культурного центра Gaude Polonia в 2010 году.



"Особых проблем с подопечными у меня не возникало. Я сразу подружился с пациентом моего возраста, он почти постоянно находился рядом со мной в качестве охранника. Сначала, правда, все шарахались от меня, но на второй день стали привыкать и ко мне, и к фотоаппарату. В какой-то момент сам начинаешь сомневаться в своей нормальности, но у меня был фотоаппарат, и он стал моим мостиком в привычный мир. Просто удивительно, какой-то маленький кусок металла со стеклышками, а какой эффект!", - поделился Степан.



"Для меня принцип документальной съемки — невмешательство в происходящее, наблюдение без режиссуры, хотя человек с фотоаппаратом просто своим появлением уже меняет действительность. Конечно, было страшно оставаться на ночь в палате с пациентами (я хотел максимально погрузиться в тему) и еще страшнее просыпаться. Помню, когда проснулся, первое, что увидел, — это как пациент мыл шваброй стены.



"Я ни в коем случае не хотел унижать достоинство человека своими снимками, и у меня не было цели показать, в каких условиях находятся и живут пациенты. «Другие» — это проект-наблюдение. Когда мы видим одного из тех, что спрятаны цивилизованными странами в клиниках для душевнобольных, мы смотрим на него сверху вниз. Мы думаем, что с нами такого никогда не произойдет. Мы прячемся за собственным неведением и равнодушием".



"Эта психиатрическая клиника находится в бывшей тюрьме НКВД. За ней — единственный в городе со стотысячным населением роддом; рядом больница, справа от нее — горисполком; слева — тюрьма, тоже единственная в городе. И в центре этого треугольника — она".



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"Я не хочу рассказывать истории пациентов и то, по каким причинам они там находятся, — это их личное. Надо не забывать, что фотограф несет ответственность за каждый миллиметр в своей фотографии. Могу лишь сказать, что на сегодняшний день больше половины пациентов, которых я фотографировал, уже давно нет в живых", - рассказал фотограф. Проект был снят в 2006 году.







































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинский фотограф Степан Рудик с разрешения руководства пожил некоторое время в больнице для душевнобольных и по-другому взглянул на тех, кто там содержится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture Степан Рудик родился 6 декабря 1982 года в Измаиле (Одесская область). Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «фотоискусство». Снимает репортажи, портреты, жанровую фотографию. Член союзов фотохудожников Украины и России. Обладатель Гран-при международных конкурсов, стипендиат Национального польского культурного центра Gaude Polonia в 2010 году."Особых проблем с подопечными у меня не возникало. Я сразу подружился с пациентом моего возраста, он почти постоянно находился рядом со мной в качестве охранника. Сначала, правда, все шарахались от меня, но на второй день стали привыкать и ко мне, и к фотоаппарату. В какой-то момент сам начинаешь сомневаться в своей нормальности, но у меня был фотоаппарат, и он стал моим мостиком в привычный мир. Просто удивительно, какой-то маленький кусок металла со стеклышками, а какой эффект!", - поделился Степан."Для меня принцип документальной съемки — невмешательство в происходящее, наблюдение без режиссуры, хотя человек с фотоаппаратом просто своим появлением уже меняет действительность. Конечно, было страшно оставаться на ночь в палате с пациентами (я хотел максимально погрузиться в тему) и еще страшнее просыпаться. Помню, когда проснулся, первое, что увидел, — это как пациент мыл шваброй стены."Я ни в коем случае не хотел унижать достоинство человека своими снимками, и у меня не было цели показать, в каких условиях находятся и живут пациенты. «Другие» — это проект-наблюдение. Когда мы видим одного из тех, что спрятаны цивилизованными странами в клиниках для душевнобольных, мы смотрим на него сверху вниз. Мы думаем, что с нами такого никогда не произойдет. Мы прячемся за собственным неведением и равнодушием"."Эта психиатрическая клиника находится в бывшей тюрьме НКВД. За ней — единственный в городе со стотысячным населением роддом; рядом больница, справа от нее — горисполком; слева — тюрьма, тоже единственная в городе. И в центре этого треугольника — она"."Я не хочу рассказывать истории пациентов и то, по каким причинам они там находятся, — это их личное. Надо не забывать, что фотограф несет ответственность за каждый миллиметр в своей фотографии. Могу лишь сказать, что на сегодняшний день больше половины пациентов, которых я фотографировал, уже давно нет в живых", - рассказал фотограф. Проект был снят в 2006 году.



