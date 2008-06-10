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Раздел: Фоторепортажи  
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Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото

Красота природы Кавказа в ярких снимках. ФотоПейзажи, от которых замирает дыхание.

Настоящая природная красота. При просмотре этих фотографий даже воздух в комнате кажется чище, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Эта местность идеальная для похода. Горы, зеленые луга, бескрайние просторы, водопады и отвесные скалы... что еще нужно для уединения с природой.

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Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
Красота природы Кавказа в ярких снимках. Фото
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 Теги: Кавказ, туризм

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Сегодня, 10:56 » Автор: Анна Мартынова
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