Раздел: Фоторепортажи
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
От них захватывает дух.
Антонин Чарбалиот (Antonin Charbouillot) — французкий фотограф, путешественник. В основном Антонин специализируется на снимках дикой природы. Фотограф изучает отношения между людьми и естественной средой в полярных странах (Лапландия, Аляска, Канада и др.), передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Его фотографии регулярно публикуются в нескольких онлайн-журналах. Антонин самостоятельно устраивает конференции, посвященные его странствиям по миру.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Антонин Чарбалиот (Antonin Charbouillot) — французкий фотограф, путешественник. В основном Антонин специализируется на снимках дикой природы. Фотограф изучает отношения между людьми и естественной средой в полярных странах (Лапландия, Аляска, Канада и др.), передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Его фотографии регулярно публикуются в нескольких онлайн-журналах. Антонин самостоятельно устраивает конференции, посвященные его странствиям по миру.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
357
0
Оставьте свой комментарий