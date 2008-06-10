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Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото

Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. ФотоОт них захватывает дух.

Антонин Чарбалиот (Antonin Charbouillot) — французкий фотограф, путешественник. В основном Антонин специализируется на снимках дикой природы. Фотограф изучает отношения между людьми и естественной средой в полярных странах (Лапландия, Аляска, Канада и др.), передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Его фотографии регулярно публикуются в нескольких онлайн-журналах. Антонин самостоятельно устраивает конференции, посвященные его странствиям по миру.

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Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
Взаимодействие людей и дикой природы в объективе французского фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, природа

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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