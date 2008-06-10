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Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото

Так выглядит самый красивый замок во Франции. ФотоЭто стоит увидеть собственными глазами.

Мон-Сен-Мишель — это самая посещаемая достопримечательность Франции за пределами Парижа. По некоторым оценкам, сюда приезжает до 3.5 миллионов туристов в год! Это небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Город на острове существует с 709 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Фотографии и текст Петра Ушанова

1. Днём вокруг острова-крепости гуляют толпы грязных туристов, а из аббатства люди просто вываливаются, ибо сооружение не было рассчитано на такое количество монахов.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


2. Но вот парадокс: вечером под стенами крепости почти никого нет. Чего уж говорить про утро, когда вокруг были только птицы.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


3. Хочу предостеречь желающих повторить подобные кадры: глина и песок на отливе весьма зыбучи. Перемещаться надо очень осторожно, буквально прощупывая грунт перед собой. Я уже не говорю о том, что без высоких бахил или сапог там делать нечего.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


4. Еще надо учитывать, что вода на приливе приходит очень быстро. Я такой скорости никогда ранее не видел.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


5. Утром у аббатства часто стоят туманы.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


6. Уже в 1874 году замок Мон-Сен-Мишель стал признанным историческим памятником, а с 1979 года был причислен ЮНЕСКО к всемирному наследию человечества.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


7. Мон-Сен-Мишель находится в 285 км к западу от Парижа.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


8. Остров представляет собой гранитное образование конической формы, периметр которого составляет 1 км.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


9. До появления возведенных человеком построек гора Сен-Мишель была лишь скалой с крутыми склонами, высотой в восемьдесят метров. Гранит, из которого она состоит, очень крепкий и не поддается эрозии уже в течение тысячелетий. С 1879 года остров связан дамбой с материком.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


10. Два раза в лунные сутки в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после залива Фанди) на всём земном шаре.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


11. Существует несколько версий происхождения острова Мон Сен-Мишель. Одна из них утверждает, что в начале VIII века после сильного шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов скрылась под водой и затем занесена песками, а два скалистых холма стали островами. Крупнейший среди них, Монт Томб (фран. «Могильный холм»), и носит сейчас имя Мон Сен-Мишель. Маленький же носит имя Томбелен («Маленькая могила»).

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


12. Замок Мон-Сен-Мишель во Франции известен бенедиктинским аббатством, построенным в XI—XVI веках. Аббатство занимает площадь около 55 000 кв.м и представляет собой образец средневекового французского укрепленного монастыря.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


13. Виктор Гюго был так сильно впечатлен Мон Сен-Мишелем, что прозвал его «Пирамидой в океане».

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото


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14. Мон-Сен-Мишель часто упоминается в литературных произведениях (от легенд о короле Артуре и стихотворений до современных романов), а также служит фоном для множества фильмов и клипов.

Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото
Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото
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 Теги: Франция, замок

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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