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Так выглядит самый красивый замок во Франции. Фото
Это стоит увидеть собственными глазами.
Мон-Сен-Мишель — это самая посещаемая достопримечательность Франции за пределами Парижа. По некоторым оценкам, сюда приезжает до 3.5 миллионов туристов в год! Это небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Город на острове существует с 709 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Фотографии и текст Петра Ушанова
1. Днём вокруг острова-крепости гуляют толпы грязных туристов, а из аббатства люди просто вываливаются, ибо сооружение не было рассчитано на такое количество монахов.
2. Но вот парадокс: вечером под стенами крепости почти никого нет. Чего уж говорить про утро, когда вокруг были только птицы.
3. Хочу предостеречь желающих повторить подобные кадры: глина и песок на отливе весьма зыбучи. Перемещаться надо очень осторожно, буквально прощупывая грунт перед собой. Я уже не говорю о том, что без высоких бахил или сапог там делать нечего.
4. Еще надо учитывать, что вода на приливе приходит очень быстро. Я такой скорости никогда ранее не видел.
5. Утром у аббатства часто стоят туманы.
6. Уже в 1874 году замок Мон-Сен-Мишель стал признанным историческим памятником, а с 1979 года был причислен ЮНЕСКО к всемирному наследию человечества.
7. Мон-Сен-Мишель находится в 285 км к западу от Парижа.
8. Остров представляет собой гранитное образование конической формы, периметр которого составляет 1 км.
9. До появления возведенных человеком построек гора Сен-Мишель была лишь скалой с крутыми склонами, высотой в восемьдесят метров. Гранит, из которого она состоит, очень крепкий и не поддается эрозии уже в течение тысячелетий. С 1879 года остров связан дамбой с материком.
10. Два раза в лунные сутки в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после залива Фанди) на всём земном шаре.
11. Существует несколько версий происхождения острова Мон Сен-Мишель. Одна из них утверждает, что в начале VIII века после сильного шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов скрылась под водой и затем занесена песками, а два скалистых холма стали островами. Крупнейший среди них, Монт Томб (фран. «Могильный холм»), и носит сейчас имя Мон Сен-Мишель. Маленький же носит имя Томбелен («Маленькая могила»).
12. Замок Мон-Сен-Мишель во Франции известен бенедиктинским аббатством, построенным в XI—XVI веках. Аббатство занимает площадь около 55 000 кв.м и представляет собой образец средневекового французского укрепленного монастыря.
13. Виктор Гюго был так сильно впечатлен Мон Сен-Мишелем, что прозвал его «Пирамидой в океане».
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14. Мон-Сен-Мишель часто упоминается в литературных произведениях (от легенд о короле Артуре и стихотворений до современных романов), а также служит фоном для множества фильмов и клипов.
Мон-Сен-Мишель — это самая посещаемая достопримечательность Франции за пределами Парижа. По некоторым оценкам, сюда приезжает до 3.5 миллионов туристов в год! Это небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Город на острове существует с 709 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Фотографии и текст Петра Ушанова
1. Днём вокруг острова-крепости гуляют толпы грязных туристов, а из аббатства люди просто вываливаются, ибо сооружение не было рассчитано на такое количество монахов.
2. Но вот парадокс: вечером под стенами крепости почти никого нет. Чего уж говорить про утро, когда вокруг были только птицы.
3. Хочу предостеречь желающих повторить подобные кадры: глина и песок на отливе весьма зыбучи. Перемещаться надо очень осторожно, буквально прощупывая грунт перед собой. Я уже не говорю о том, что без высоких бахил или сапог там делать нечего.
4. Еще надо учитывать, что вода на приливе приходит очень быстро. Я такой скорости никогда ранее не видел.
5. Утром у аббатства часто стоят туманы.
6. Уже в 1874 году замок Мон-Сен-Мишель стал признанным историческим памятником, а с 1979 года был причислен ЮНЕСКО к всемирному наследию человечества.
7. Мон-Сен-Мишель находится в 285 км к западу от Парижа.
8. Остров представляет собой гранитное образование конической формы, периметр которого составляет 1 км.
9. До появления возведенных человеком построек гора Сен-Мишель была лишь скалой с крутыми склонами, высотой в восемьдесят метров. Гранит, из которого она состоит, очень крепкий и не поддается эрозии уже в течение тысячелетий. С 1879 года остров связан дамбой с материком.
10. Два раза в лунные сутки в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после залива Фанди) на всём земном шаре.
11. Существует несколько версий происхождения острова Мон Сен-Мишель. Одна из них утверждает, что в начале VIII века после сильного шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов скрылась под водой и затем занесена песками, а два скалистых холма стали островами. Крупнейший среди них, Монт Томб (фран. «Могильный холм»), и носит сейчас имя Мон Сен-Мишель. Маленький же носит имя Томбелен («Маленькая могила»).
12. Замок Мон-Сен-Мишель во Франции известен бенедиктинским аббатством, построенным в XI—XVI веках. Аббатство занимает площадь около 55 000 кв.м и представляет собой образец средневекового французского укрепленного монастыря.
13. Виктор Гюго был так сильно впечатлен Мон Сен-Мишелем, что прозвал его «Пирамидой в океане».
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
14. Мон-Сен-Мишель часто упоминается в литературных произведениях (от легенд о короле Артуре и стихотворений до современных романов), а также служит фоном для множества фильмов и клипов.
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