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Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото

Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. ФотоОн ничем не уступает малогабаритным квартирам.

Всем кто любит путешествовать и проводить время в дороге - прекрасный, крутой дом переделанный из грузовика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Камаз-43118 Имеется: лебедка с пультом, 4 больших ящика для вещей, 4 аккумулятора, две массы, автономный отопитель с климатконтролем WEBASTO-5.5?(рассчитан на 50 кв. м), Два гардеробных шкафа. Светодиодное освещение 24 вольт.

Генератор 2.2кв (220в)(германия), предпусковой подогрев двигателя, подогрев топливных баков. Гараж для мотоциклов и т. д. (с возможностью сделать баню) Жилое 13 кв. м.

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Вся мебель из цельного дерева. Для круглогодичного проживания в любых климатических условиях. Кухня; газ плита итальянская, два газовых баллона по 27 литров снаружи в ящике. Санузел совместный. Душ-вода 140 литров с подогревом (нержавейка). Туалет. (сливной бак снаружи 80 литров(нержавейка).

Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото

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 Теги: грузовки, дом на колесах

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Сегодня, 13:46 » Автор: Анна Мартынова
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