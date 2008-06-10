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Грузовик переоборудовали в идеальный дом на колесах. Фото
Он ничем не уступает малогабаритным квартирам.
Всем кто любит путешествовать и проводить время в дороге - прекрасный, крутой дом переделанный из грузовика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Камаз-43118 Имеется: лебедка с пультом, 4 больших ящика для вещей, 4 аккумулятора, две массы, автономный отопитель с климатконтролем WEBASTO-5.5?(рассчитан на 50 кв. м), Два гардеробных шкафа. Светодиодное освещение 24 вольт.
Генератор 2.2кв (220в)(германия), предпусковой подогрев двигателя, подогрев топливных баков. Гараж для мотоциклов и т. д. (с возможностью сделать баню) Жилое 13 кв. м.
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Вся мебель из цельного дерева. Для круглогодичного проживания в любых климатических условиях. Кухня; газ плита итальянская, два газовых баллона по 27 литров снаружи в ящике. Санузел совместный. Душ-вода 140 литров с подогревом (нержавейка). Туалет. (сливной бак снаружи 80 литров(нержавейка).
Всем кто любит путешествовать и проводить время в дороге - прекрасный, крутой дом переделанный из грузовика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Камаз-43118 Имеется: лебедка с пультом, 4 больших ящика для вещей, 4 аккумулятора, две массы, автономный отопитель с климатконтролем WEBASTO-5.5?(рассчитан на 50 кв. м), Два гардеробных шкафа. Светодиодное освещение 24 вольт.
Генератор 2.2кв (220в)(германия), предпусковой подогрев двигателя, подогрев топливных баков. Гараж для мотоциклов и т. д. (с возможностью сделать баню) Жилое 13 кв. м.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Вся мебель из цельного дерева. Для круглогодичного проживания в любых климатических условиях. Кухня; газ плита итальянская, два газовых баллона по 27 литров снаружи в ящике. Санузел совместный. Душ-вода 140 литров с подогревом (нержавейка). Туалет. (сливной бак снаружи 80 литров(нержавейка).
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