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Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото

Как создавали популярные советские мультфильмы. ФотоОни все еще актуальны.

10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Тогда она называлась «Союздетмультфильм», а в «Союзмультфильм» ее переименовали в августе 1937 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Как ни крути, а самыми лучшими мультиками советского детства можно смело назвать творчество студии «Союзмультфильм». За годы своего существования она выпустила огромное количество мультфильмов на любой вкус, которые мы показываем своим детям и не устаем пересматривать сами. Кроме того, большинство мультиков содержат множество секретов и деталей, заметных только самым внимательным. Давайте узнаем их.

Винни-Пух

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Первая экранизация книги о Винни-Пухе принадлежит студии Уолта Диснея: в начале 60-х годов было выпущено несколько серий о забавном медвежонке и его друзьях. До начала работы над отечественным «Винни-Пухом» Федор Хитрук не видел диснеевской версии.

Однако ему хотелось отойти от образов, которые были изображены в книге, создать своих, новых и оригинальных персонажей. Безусловно, ему это удалось. Все, кто видели и диснеевский, и наш варианты, однозначно высказываются в пользу последнего.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Любопытно, что первоначально Винни-Пух был очень мохнат, уши у него выглядели немного «пожеванными», а глаза были разного размера. Пятачок же сначала получался у художников похожим на толстую аппетитную сардельку. Немало было нарисовано самых разных медвежат и поросят, прежде чем персонажи приобрели привычный нам вид.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Кстати, во второй и третьей сериях рисунки героев были упрощены: черные «очки» на мордочке Винни-Пуха приобрели четкие очертания, а румяные щечки Пятачка стали обозначаться одной красной линией. Во время работы над мультфильмом про Винни-Пуха Федор Хитрук не знал о существовании анимационных картин про забавного мишку студии Диснея. Позже, по словам Хитрука, его версия понравилась диснеевскому режиссеру Вольфгангу Райтерману. В то же время, так как советские мультфильмы были созданы без учета принадлежащих студии Диснея исключительных прав на экранизацию, их показ за рубежом был невозможен.

Малыш и Карлсон

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Советский мультфильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева, снятый по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен и вышедший на телеэкраны в 1968 году, был с восторгом воспринят как маленькими, так и взрослыми телезрителями.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Всего серий о Карлсоне вышло две: «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970). «Союзмультфильм» собирался делать и третью, но эта идея так и не была реализована. В архивах студии до сих пор хранится пленка, которую планировалось использовать для съемок мультфильма по третьей части трилогии о Малыше и Карлсоне — «Карлсон опять проказничает».

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Если очень внимательно смотреть мультфильм про Карлсона, то можно заметить следующую деталь: в начале мультика, когда Малыш переходит дорогу, на проезжающем мимо автобусе видна реклама Air France.

На похитителей белья из мультипликационной картины про Карлсона очень похожи сыщики из мультфильма о приключениях поросенка Фунтика. Кроме этого, на шведских родителей Малыша очень похожи советские родители Дяди Федора из «Простоквашино».

Кот Леопольд

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Советский мультипликационный сериал про кота Леопольда и донимающих его мышей-хулиганов снимался на Творческом объединении «Экран» с 1975 по 1993 год. На момент создания мультсериала еще не было художественной мастерской. Поэтому первые две серии («Месть кота Леопольда» и «Леопольд и золотая рыбка») не рисовались, а были сделаны техникой перекладывания.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Мелкие детали героев и декорации вырезались из бумаги и перекладывались под стеклом. После каждого кадра детали сдвигались на мизерное расстояние, что создавало иллюзию движения. Дальнейшие серии мультфильма были реализованы с помощью рисованной анимации.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Создатели мультфильма долго ломали голову над именем главного героя. Авторы очень не хотели называть его слишком просто — «рядовым» Барсиком или Мурзиком. По их замыслам, имя должно было красиво звучать и в то же время легко произноситься.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Существует версия, согласно которой добродушного и обаятельного кота назвал сын автора сценария Аркадия Хайта. Во время работы над сюжетом мультика мальчик пытался делать два дела сразу: следить за взрослыми и смотреть по телевизору «Неуловимых мстителей». Имя полковника-белогвардейца Леопольда Кудасова, одного из героев «Неуловимых», и натолкнуло на мысль так же назвать и кота. Хулиганистые мыши тоже не безымянные, как думают многие. Упитанного серого грызуна зовут Мотей, а худого белого зверька — Митей. Однако в мультфильме мышей по именам ни разу не называют.

Чебурашка

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Советский мультфильм про Чебурашку был снят режиссером Романом Качановым по мотивам книги Эдуарда Успенского, точнее, по их совместному сценарию. И хотя Успенский написал 8 историй про Крокодила Гену, Чебурашку и их друзей, всего было сделано 4 серии.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Известный сегодня мультяшный образ Чебурашки — милое существо с огромными ушами, большими доверчивыми глазами и мягкой коричневой шерстью — был придуман художником-мультипликатором Леонидом Шварцманом. Именно таким он впервые появился в мультфильме Романа Качанова «Крокодил Гена» (1969) и покорил сердца детей и взрослых.

Согласно предисловию к книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», Чебурашкой называлась бывшая в детстве у автора книжки бракованная игрушка, изображавшая невиданного зверька: то ли медвежонка, то ли зайчонка с большими ушами.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


По книге родители автора утверждали, что Чебурашка — это неизвестный науке зверь, который живет в жарких тропических джунглях. Поэтому в тексте книги, героями которой являются, как утверждает писатель, детские игрушки самого Успенского, Чебурашка действительно предстает перед читателями как неизвестный тропический зверек.

В одном из интервью Эдуард Успенский рассказал, что однажды пришел в гости к другу, у которого была маленькая дочка. В момент визита писателя девочка примеряла шубу, которая тащилась по полу. «Девчонка постоянно падала, запинаясь о шубу. И ее отец после очередного падения воскликнул: «Ой, опять чебурахнулась!» Это слово врезалось мне в память, я спросил его значение. Оказалось, что «чебурахнуться» — это значит «упасть». Так и появилось имя моего героя», — признался автор.

Трое из Простоквашино

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Мультипликационный сериал «Трое из Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» снял режиссер Владимир Попов. Всего было выпущено три серии. Многое из того, что есть в литературном источнике, не вошло в мультфильм, однако популярность экранизации в несколько раз превысила популярность повести Успенского.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Работа над созданием экранных образов мультфильма «Трое из Простоквашино» была разделена между художниками-постановщиками по желанию режиссера Владимира Попова. Образ Галчонка очень долго не получался. Поэтому каждого, кто заходил в помещение художников на «Союзмультфильме», просили нарисовать этого персонажа. К его созданию даже приложил руку художник Леонид Шварцман, придумавший мультяшного Чебурашку.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Дядя Федор — единственный типаж, по которому команда, работавшая над созданием мультфильма «Трое из Простоквашино», так и не пришла к единому решению. Поэтому его экранный образ сильно меняется от серии к серии. Такой непозволительный с точки зрения западной мультипликации ход в нашей стране восприняли совершенно спокойно.

Кстати, кота Матроскина могли наречь и Тараскиным. Дело в том, что, когда Эдуард Успенский писал свою повесть, он хотел назвать этого персонажа по фамилии сотрудника киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина, однако тот не разрешил использовать свое имя. Правда, позже пожалел об этом и признался писателю: «Какой я был дурак! Фамилию пожалел дать!»

Ну, погоди!

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


«Ну, погоди!» — это не просто мультсериал, это настоящая легенда, на которой выросло не одно поколение. В 1969 году «Ну, погоди!» был госзаказом. Чиновники решили дать наш ответ диснеевским мультикам и выделили довольно серьезный бюджет. Требования заказчиков ограничивались просьбой сделать что-нибудь смешное.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


С этой просьбой руководство «Союзмультфильма» и обратилось к известным юмористам Александру Курляндскому, Аркадию Хайту, Феликсу Камову и Эдуарду Успенскому.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Много споров у создателей мультика возникло по поводу 12-й серии знаменитого мультфильма, когда Волк оказывается в саркофаге фараона Рамзеса. Допускалось даже, что в связи с этим правительство Египта может выразить протест. Но всё обошлось.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


В мультсериале «Ну, погоди!» потрясающая музыкальная подборка, в которой использованы популярные записи западной и советской эстрады. Но они никогда не указывались в выходных данных мультфильма. Тогда это не было принято.

Музыка, которая звучит во время титров, — заставка «Ну, погоди!» — называется Vizisi («Водные лыжи») и была издана на сборнике венгерской эстрадной музыки фирмой «Мелодия» в 1967 году. Ее автор — венгерский композитор по имени Томаш Деак (Tamás Deák).

Падал прошлогодний снег

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Как упоминал композитор Григорий Гладков во время выступления в юмористической передаче «Вокруг смеха», мультфильм «Падал прошлогодний снег» имел первоначальное рабочее название «Елки-палки, лес густой», а главным героем в нем был дворник из «Пластилиновой вороны». Потом визуальную концепцию главного персонажа доработали, впрочем, как и название картины.

Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Роль рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег» первоначально планировалось отдать Лие Ахеджаковой. Она даже озвучила мультфильм, но режиссеру Александру Татарскому не понравилось. В итоге обе роли — и мужика, и сказочника — отдали Станиславу Садальскому.

Садальский, который озвучил роли мужика и рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег», не был указан в титрах. Незадолго до сдачи мультфильма актера задержали в ресторане гостиницы «Космос» с иностранной гражданкой, после чего последовал донос председателю Гостелерадио С.Г. Лапину. В качестве наказания за общение с иностранцами фамилию актера было решено убрать из титров.

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Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото


Мультику «Падал прошлогодний снег» не удалось избежать пристального внимания цензуры. «На сдаче “Снега” у меня было предынфарктное состояние, — вспоминал режиссер мультфильма Александр Татарский. — Мне заявили, что я неуважительно отношусь к русскому человеку: у вас всего один герой — русский мужик, и тот идиот!..»
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 Теги: СССР, мультфильм

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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