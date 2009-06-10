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Как создавали популярные советские мультфильмы. Фото
Они все еще актуальны.
10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Тогда она называлась «Союздетмультфильм», а в «Союзмультфильм» ее переименовали в августе 1937 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Как ни крути, а самыми лучшими мультиками советского детства можно смело назвать творчество студии «Союзмультфильм». За годы своего существования она выпустила огромное количество мультфильмов на любой вкус, которые мы показываем своим детям и не устаем пересматривать сами. Кроме того, большинство мультиков содержат множество секретов и деталей, заметных только самым внимательным. Давайте узнаем их.
Винни-Пух
Первая экранизация книги о Винни-Пухе принадлежит студии Уолта Диснея: в начале 60-х годов было выпущено несколько серий о забавном медвежонке и его друзьях. До начала работы над отечественным «Винни-Пухом» Федор Хитрук не видел диснеевской версии.
Однако ему хотелось отойти от образов, которые были изображены в книге, создать своих, новых и оригинальных персонажей. Безусловно, ему это удалось. Все, кто видели и диснеевский, и наш варианты, однозначно высказываются в пользу последнего.
Любопытно, что первоначально Винни-Пух был очень мохнат, уши у него выглядели немного «пожеванными», а глаза были разного размера. Пятачок же сначала получался у художников похожим на толстую аппетитную сардельку. Немало было нарисовано самых разных медвежат и поросят, прежде чем персонажи приобрели привычный нам вид.
Кстати, во второй и третьей сериях рисунки героев были упрощены: черные «очки» на мордочке Винни-Пуха приобрели четкие очертания, а румяные щечки Пятачка стали обозначаться одной красной линией. Во время работы над мультфильмом про Винни-Пуха Федор Хитрук не знал о существовании анимационных картин про забавного мишку студии Диснея. Позже, по словам Хитрука, его версия понравилась диснеевскому режиссеру Вольфгангу Райтерману. В то же время, так как советские мультфильмы были созданы без учета принадлежащих студии Диснея исключительных прав на экранизацию, их показ за рубежом был невозможен.
Малыш и Карлсон
Советский мультфильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева, снятый по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен и вышедший на телеэкраны в 1968 году, был с восторгом воспринят как маленькими, так и взрослыми телезрителями.
Всего серий о Карлсоне вышло две: «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970). «Союзмультфильм» собирался делать и третью, но эта идея так и не была реализована. В архивах студии до сих пор хранится пленка, которую планировалось использовать для съемок мультфильма по третьей части трилогии о Малыше и Карлсоне — «Карлсон опять проказничает».
Если очень внимательно смотреть мультфильм про Карлсона, то можно заметить следующую деталь: в начале мультика, когда Малыш переходит дорогу, на проезжающем мимо автобусе видна реклама Air France.
На похитителей белья из мультипликационной картины про Карлсона очень похожи сыщики из мультфильма о приключениях поросенка Фунтика. Кроме этого, на шведских родителей Малыша очень похожи советские родители Дяди Федора из «Простоквашино».
Кот Леопольд
Советский мультипликационный сериал про кота Леопольда и донимающих его мышей-хулиганов снимался на Творческом объединении «Экран» с 1975 по 1993 год. На момент создания мультсериала еще не было художественной мастерской. Поэтому первые две серии («Месть кота Леопольда» и «Леопольд и золотая рыбка») не рисовались, а были сделаны техникой перекладывания.
Мелкие детали героев и декорации вырезались из бумаги и перекладывались под стеклом. После каждого кадра детали сдвигались на мизерное расстояние, что создавало иллюзию движения. Дальнейшие серии мультфильма были реализованы с помощью рисованной анимации.
Создатели мультфильма долго ломали голову над именем главного героя. Авторы очень не хотели называть его слишком просто — «рядовым» Барсиком или Мурзиком. По их замыслам, имя должно было красиво звучать и в то же время легко произноситься.
Существует версия, согласно которой добродушного и обаятельного кота назвал сын автора сценария Аркадия Хайта. Во время работы над сюжетом мультика мальчик пытался делать два дела сразу: следить за взрослыми и смотреть по телевизору «Неуловимых мстителей». Имя полковника-белогвардейца Леопольда Кудасова, одного из героев «Неуловимых», и натолкнуло на мысль так же назвать и кота. Хулиганистые мыши тоже не безымянные, как думают многие. Упитанного серого грызуна зовут Мотей, а худого белого зверька — Митей. Однако в мультфильме мышей по именам ни разу не называют.
Чебурашка
Советский мультфильм про Чебурашку был снят режиссером Романом Качановым по мотивам книги Эдуарда Успенского, точнее, по их совместному сценарию. И хотя Успенский написал 8 историй про Крокодила Гену, Чебурашку и их друзей, всего было сделано 4 серии.
Известный сегодня мультяшный образ Чебурашки — милое существо с огромными ушами, большими доверчивыми глазами и мягкой коричневой шерстью — был придуман художником-мультипликатором Леонидом Шварцманом. Именно таким он впервые появился в мультфильме Романа Качанова «Крокодил Гена» (1969) и покорил сердца детей и взрослых.
Согласно предисловию к книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», Чебурашкой называлась бывшая в детстве у автора книжки бракованная игрушка, изображавшая невиданного зверька: то ли медвежонка, то ли зайчонка с большими ушами.
По книге родители автора утверждали, что Чебурашка — это неизвестный науке зверь, который живет в жарких тропических джунглях. Поэтому в тексте книги, героями которой являются, как утверждает писатель, детские игрушки самого Успенского, Чебурашка действительно предстает перед читателями как неизвестный тропический зверек.
В одном из интервью Эдуард Успенский рассказал, что однажды пришел в гости к другу, у которого была маленькая дочка. В момент визита писателя девочка примеряла шубу, которая тащилась по полу. «Девчонка постоянно падала, запинаясь о шубу. И ее отец после очередного падения воскликнул: «Ой, опять чебурахнулась!» Это слово врезалось мне в память, я спросил его значение. Оказалось, что «чебурахнуться» — это значит «упасть». Так и появилось имя моего героя», — признался автор.
Трое из Простоквашино
Мультипликационный сериал «Трое из Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» снял режиссер Владимир Попов. Всего было выпущено три серии. Многое из того, что есть в литературном источнике, не вошло в мультфильм, однако популярность экранизации в несколько раз превысила популярность повести Успенского.
Работа над созданием экранных образов мультфильма «Трое из Простоквашино» была разделена между художниками-постановщиками по желанию режиссера Владимира Попова. Образ Галчонка очень долго не получался. Поэтому каждого, кто заходил в помещение художников на «Союзмультфильме», просили нарисовать этого персонажа. К его созданию даже приложил руку художник Леонид Шварцман, придумавший мультяшного Чебурашку.
Дядя Федор — единственный типаж, по которому команда, работавшая над созданием мультфильма «Трое из Простоквашино», так и не пришла к единому решению. Поэтому его экранный образ сильно меняется от серии к серии. Такой непозволительный с точки зрения западной мультипликации ход в нашей стране восприняли совершенно спокойно.
Кстати, кота Матроскина могли наречь и Тараскиным. Дело в том, что, когда Эдуард Успенский писал свою повесть, он хотел назвать этого персонажа по фамилии сотрудника киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина, однако тот не разрешил использовать свое имя. Правда, позже пожалел об этом и признался писателю: «Какой я был дурак! Фамилию пожалел дать!»
Ну, погоди!
«Ну, погоди!» — это не просто мультсериал, это настоящая легенда, на которой выросло не одно поколение. В 1969 году «Ну, погоди!» был госзаказом. Чиновники решили дать наш ответ диснеевским мультикам и выделили довольно серьезный бюджет. Требования заказчиков ограничивались просьбой сделать что-нибудь смешное.
С этой просьбой руководство «Союзмультфильма» и обратилось к известным юмористам Александру Курляндскому, Аркадию Хайту, Феликсу Камову и Эдуарду Успенскому.
Много споров у создателей мультика возникло по поводу 12-й серии знаменитого мультфильма, когда Волк оказывается в саркофаге фараона Рамзеса. Допускалось даже, что в связи с этим правительство Египта может выразить протест. Но всё обошлось.
В мультсериале «Ну, погоди!» потрясающая музыкальная подборка, в которой использованы популярные записи западной и советской эстрады. Но они никогда не указывались в выходных данных мультфильма. Тогда это не было принято.
Музыка, которая звучит во время титров, — заставка «Ну, погоди!» — называется Vizisi («Водные лыжи») и была издана на сборнике венгерской эстрадной музыки фирмой «Мелодия» в 1967 году. Ее автор — венгерский композитор по имени Томаш Деак (Tamás Deák).
Падал прошлогодний снег
Как упоминал композитор Григорий Гладков во время выступления в юмористической передаче «Вокруг смеха», мультфильм «Падал прошлогодний снег» имел первоначальное рабочее название «Елки-палки, лес густой», а главным героем в нем был дворник из «Пластилиновой вороны». Потом визуальную концепцию главного персонажа доработали, впрочем, как и название картины.
Роль рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег» первоначально планировалось отдать Лие Ахеджаковой. Она даже озвучила мультфильм, но режиссеру Александру Татарскому не понравилось. В итоге обе роли — и мужика, и сказочника — отдали Станиславу Садальскому.
Садальский, который озвучил роли мужика и рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег», не был указан в титрах. Незадолго до сдачи мультфильма актера задержали в ресторане гостиницы «Космос» с иностранной гражданкой, после чего последовал донос председателю Гостелерадио С.Г. Лапину. В качестве наказания за общение с иностранцами фамилию актера было решено убрать из титров.
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Мультику «Падал прошлогодний снег» не удалось избежать пристального внимания цензуры. «На сдаче “Снега” у меня было предынфарктное состояние, — вспоминал режиссер мультфильма Александр Татарский. — Мне заявили, что я неуважительно отношусь к русскому человеку: у вас всего один герой — русский мужик, и тот идиот!..»
10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Тогда она называлась «Союздетмультфильм», а в «Союзмультфильм» ее переименовали в августе 1937 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Как ни крути, а самыми лучшими мультиками советского детства можно смело назвать творчество студии «Союзмультфильм». За годы своего существования она выпустила огромное количество мультфильмов на любой вкус, которые мы показываем своим детям и не устаем пересматривать сами. Кроме того, большинство мультиков содержат множество секретов и деталей, заметных только самым внимательным. Давайте узнаем их.
Винни-Пух
Первая экранизация книги о Винни-Пухе принадлежит студии Уолта Диснея: в начале 60-х годов было выпущено несколько серий о забавном медвежонке и его друзьях. До начала работы над отечественным «Винни-Пухом» Федор Хитрук не видел диснеевской версии.
Однако ему хотелось отойти от образов, которые были изображены в книге, создать своих, новых и оригинальных персонажей. Безусловно, ему это удалось. Все, кто видели и диснеевский, и наш варианты, однозначно высказываются в пользу последнего.
Любопытно, что первоначально Винни-Пух был очень мохнат, уши у него выглядели немного «пожеванными», а глаза были разного размера. Пятачок же сначала получался у художников похожим на толстую аппетитную сардельку. Немало было нарисовано самых разных медвежат и поросят, прежде чем персонажи приобрели привычный нам вид.
Кстати, во второй и третьей сериях рисунки героев были упрощены: черные «очки» на мордочке Винни-Пуха приобрели четкие очертания, а румяные щечки Пятачка стали обозначаться одной красной линией. Во время работы над мультфильмом про Винни-Пуха Федор Хитрук не знал о существовании анимационных картин про забавного мишку студии Диснея. Позже, по словам Хитрука, его версия понравилась диснеевскому режиссеру Вольфгангу Райтерману. В то же время, так как советские мультфильмы были созданы без учета принадлежащих студии Диснея исключительных прав на экранизацию, их показ за рубежом был невозможен.
Малыш и Карлсон
Советский мультфильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева, снятый по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен и вышедший на телеэкраны в 1968 году, был с восторгом воспринят как маленькими, так и взрослыми телезрителями.
Всего серий о Карлсоне вышло две: «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970). «Союзмультфильм» собирался делать и третью, но эта идея так и не была реализована. В архивах студии до сих пор хранится пленка, которую планировалось использовать для съемок мультфильма по третьей части трилогии о Малыше и Карлсоне — «Карлсон опять проказничает».
Если очень внимательно смотреть мультфильм про Карлсона, то можно заметить следующую деталь: в начале мультика, когда Малыш переходит дорогу, на проезжающем мимо автобусе видна реклама Air France.
На похитителей белья из мультипликационной картины про Карлсона очень похожи сыщики из мультфильма о приключениях поросенка Фунтика. Кроме этого, на шведских родителей Малыша очень похожи советские родители Дяди Федора из «Простоквашино».
Кот Леопольд
Советский мультипликационный сериал про кота Леопольда и донимающих его мышей-хулиганов снимался на Творческом объединении «Экран» с 1975 по 1993 год. На момент создания мультсериала еще не было художественной мастерской. Поэтому первые две серии («Месть кота Леопольда» и «Леопольд и золотая рыбка») не рисовались, а были сделаны техникой перекладывания.
Мелкие детали героев и декорации вырезались из бумаги и перекладывались под стеклом. После каждого кадра детали сдвигались на мизерное расстояние, что создавало иллюзию движения. Дальнейшие серии мультфильма были реализованы с помощью рисованной анимации.
Создатели мультфильма долго ломали голову над именем главного героя. Авторы очень не хотели называть его слишком просто — «рядовым» Барсиком или Мурзиком. По их замыслам, имя должно было красиво звучать и в то же время легко произноситься.
Существует версия, согласно которой добродушного и обаятельного кота назвал сын автора сценария Аркадия Хайта. Во время работы над сюжетом мультика мальчик пытался делать два дела сразу: следить за взрослыми и смотреть по телевизору «Неуловимых мстителей». Имя полковника-белогвардейца Леопольда Кудасова, одного из героев «Неуловимых», и натолкнуло на мысль так же назвать и кота. Хулиганистые мыши тоже не безымянные, как думают многие. Упитанного серого грызуна зовут Мотей, а худого белого зверька — Митей. Однако в мультфильме мышей по именам ни разу не называют.
Чебурашка
Советский мультфильм про Чебурашку был снят режиссером Романом Качановым по мотивам книги Эдуарда Успенского, точнее, по их совместному сценарию. И хотя Успенский написал 8 историй про Крокодила Гену, Чебурашку и их друзей, всего было сделано 4 серии.
Известный сегодня мультяшный образ Чебурашки — милое существо с огромными ушами, большими доверчивыми глазами и мягкой коричневой шерстью — был придуман художником-мультипликатором Леонидом Шварцманом. Именно таким он впервые появился в мультфильме Романа Качанова «Крокодил Гена» (1969) и покорил сердца детей и взрослых.
Согласно предисловию к книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», Чебурашкой называлась бывшая в детстве у автора книжки бракованная игрушка, изображавшая невиданного зверька: то ли медвежонка, то ли зайчонка с большими ушами.
По книге родители автора утверждали, что Чебурашка — это неизвестный науке зверь, который живет в жарких тропических джунглях. Поэтому в тексте книги, героями которой являются, как утверждает писатель, детские игрушки самого Успенского, Чебурашка действительно предстает перед читателями как неизвестный тропический зверек.
В одном из интервью Эдуард Успенский рассказал, что однажды пришел в гости к другу, у которого была маленькая дочка. В момент визита писателя девочка примеряла шубу, которая тащилась по полу. «Девчонка постоянно падала, запинаясь о шубу. И ее отец после очередного падения воскликнул: «Ой, опять чебурахнулась!» Это слово врезалось мне в память, я спросил его значение. Оказалось, что «чебурахнуться» — это значит «упасть». Так и появилось имя моего героя», — признался автор.
Трое из Простоквашино
Мультипликационный сериал «Трое из Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» снял режиссер Владимир Попов. Всего было выпущено три серии. Многое из того, что есть в литературном источнике, не вошло в мультфильм, однако популярность экранизации в несколько раз превысила популярность повести Успенского.
Работа над созданием экранных образов мультфильма «Трое из Простоквашино» была разделена между художниками-постановщиками по желанию режиссера Владимира Попова. Образ Галчонка очень долго не получался. Поэтому каждого, кто заходил в помещение художников на «Союзмультфильме», просили нарисовать этого персонажа. К его созданию даже приложил руку художник Леонид Шварцман, придумавший мультяшного Чебурашку.
Дядя Федор — единственный типаж, по которому команда, работавшая над созданием мультфильма «Трое из Простоквашино», так и не пришла к единому решению. Поэтому его экранный образ сильно меняется от серии к серии. Такой непозволительный с точки зрения западной мультипликации ход в нашей стране восприняли совершенно спокойно.
Кстати, кота Матроскина могли наречь и Тараскиным. Дело в том, что, когда Эдуард Успенский писал свою повесть, он хотел назвать этого персонажа по фамилии сотрудника киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина, однако тот не разрешил использовать свое имя. Правда, позже пожалел об этом и признался писателю: «Какой я был дурак! Фамилию пожалел дать!»
Ну, погоди!
«Ну, погоди!» — это не просто мультсериал, это настоящая легенда, на которой выросло не одно поколение. В 1969 году «Ну, погоди!» был госзаказом. Чиновники решили дать наш ответ диснеевским мультикам и выделили довольно серьезный бюджет. Требования заказчиков ограничивались просьбой сделать что-нибудь смешное.
С этой просьбой руководство «Союзмультфильма» и обратилось к известным юмористам Александру Курляндскому, Аркадию Хайту, Феликсу Камову и Эдуарду Успенскому.
Много споров у создателей мультика возникло по поводу 12-й серии знаменитого мультфильма, когда Волк оказывается в саркофаге фараона Рамзеса. Допускалось даже, что в связи с этим правительство Египта может выразить протест. Но всё обошлось.
В мультсериале «Ну, погоди!» потрясающая музыкальная подборка, в которой использованы популярные записи западной и советской эстрады. Но они никогда не указывались в выходных данных мультфильма. Тогда это не было принято.
Музыка, которая звучит во время титров, — заставка «Ну, погоди!» — называется Vizisi («Водные лыжи») и была издана на сборнике венгерской эстрадной музыки фирмой «Мелодия» в 1967 году. Ее автор — венгерский композитор по имени Томаш Деак (Tamás Deák).
Падал прошлогодний снег
Как упоминал композитор Григорий Гладков во время выступления в юмористической передаче «Вокруг смеха», мультфильм «Падал прошлогодний снег» имел первоначальное рабочее название «Елки-палки, лес густой», а главным героем в нем был дворник из «Пластилиновой вороны». Потом визуальную концепцию главного персонажа доработали, впрочем, как и название картины.
Роль рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег» первоначально планировалось отдать Лие Ахеджаковой. Она даже озвучила мультфильм, но режиссеру Александру Татарскому не понравилось. В итоге обе роли — и мужика, и сказочника — отдали Станиславу Садальскому.
Садальский, который озвучил роли мужика и рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег», не был указан в титрах. Незадолго до сдачи мультфильма актера задержали в ресторане гостиницы «Космос» с иностранной гражданкой, после чего последовал донос председателю Гостелерадио С.Г. Лапину. В качестве наказания за общение с иностранцами фамилию актера было решено убрать из титров.
Читайте также: "Союзмультфильм" возродит культовые советские мультфильмы
Мультику «Падал прошлогодний снег» не удалось избежать пристального внимания цензуры. «На сдаче “Снега” у меня было предынфарктное состояние, — вспоминал режиссер мультфильма Александр Татарский. — Мне заявили, что я неуважительно отношусь к русскому человеку: у вас всего один герой — русский мужик, и тот идиот!..»
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