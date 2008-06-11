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Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Идеально для такого образа жизни.
Они решили упростить свою жизнь. В 2015 году Алексис Стивенс и Кристиан Парсонс (Alexis Stephens и Christian Parsons) избавились он ненужных вещей и построили дом своей мечты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Теперь Алексис и Кристиан путешествуют по стране, снимая документальный фильм о владельцах таких же мини домов, которые объединяются в большие и малые сообщества.
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Ниже подборка снимков из путешествий этих решительных людей.
Они решили упростить свою жизнь. В 2015 году Алексис Стивенс и Кристиан Парсонс (Alexis Stephens и Christian Parsons) избавились он ненужных вещей и построили дом своей мечты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Теперь Алексис и Кристиан путешествуют по стране, снимая документальный фильм о владельцах таких же мини домов, которые объединяются в большие и малые сообщества.
Читайте также: Купальный фургон: популярное изобретение XVIII века. Фото
Ниже подборка снимков из путешествий этих решительных людей.
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