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Раздел: Фоторепортажи  
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Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото

Этот фургон заменил путешественникам дом. ФотоИдеально для такого образа жизни.

Они решили упростить свою жизнь. В 2015 году Алексис Стивенс и Кристиан Парсонс (Alexis Stephens и Christian Parsons) избавились он ненужных вещей и построили дом своей мечты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Теперь Алексис и Кристиан путешествуют по стране, снимая документальный фильм о владельцах таких же мини домов, которые объединяются в большие и малые сообщества.

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Ниже подборка снимков из путешествий этих решительных людей.

Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
Этот фургон заменил путешественникам дом. Фото
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 Теги: фургон, дом на колесах

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Сегодня, 10:36 » Автор: Анна Мартынова
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