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Самые необычные места, в которых живут люди. Фото
Люди приспосабливаются к самым необычным местам.
На протяжении всей своей истории люди сталкивались с одной очень большой проблемой – поиск места для жизни. Земельный и квартирный вопрос действительно один из самых непростых в обществе. Именно по этой причине некоторые отчаянные чудаки соглашаются поселиться в достаточно странных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Старый аэропорт
В США, в штате Вайоминг, есть город Бар Нанн, где находится старый аэропорт. В 1954 году один житель выкупил у властей сразу 254 гектара земли и построил на этом месте лошадиное ранчо, о котором мечтал всю жизнь. Со временем это место разрослось в целый город и даже свежее строительство не может скрыть того факта, что поселение стоит на взлетной полосе.
2. Дом Скайуокера
Съемки фильма «Звездные войны: скрытая угроза» велись, в том числе, и в Тунисе. Там был построен целый город, который использовался как декорации для фильма. Когда киноделы ушли, реквизит оказался никому не нужен, и впоследствии его заселила группа местных жителей.
3. Мусор
А вот целый городской квартал, который был построен из всего, что только попадалось под руку. Над этим «проектом» не работали профессиональные архитекторы. Многоквартирные постройки действительно кустарные. Они стоят так плотно, что в некоторые места этого злачного поселения никогда не проникает дневной свет.
4. Нефтяная вышка
В годы Второй мировой войны британцы построили огромное количество нефтяных вышек, которые на самом деле служили огневыми точками для наблюдения и защиты от немецких самолетов. Спустя десятилетия британец Пэдди Рой Бейтс «оккупировал» одну из таких вышек. Сначала он хотел сделать из нее «пиратскую» радиостанцию, однако потом основал на ней целое государство Sealand. Юридически Рой ничего не нарушил, а потому и в правительстве Британии просто улыбнулись.
5. Горы
В горах существует достаточно много поселений. Жизнь там тяжела и опасна, однако все они и рядом не стояли в сравнении с «Висящим храмом», расположенным прямо на отвесной скале. Построен он был в 491 году нашей эры. Монастырь все еще стоит, и в нем продолжают жить те, кто ищет покоя и уединения.
6. Флот кораблей
Недалеко от Суэцкого канала есть целый флот из 15 кораблей, севших на мель. Несмотря на опасности региона, на застрявших кораблях появилось целое сообщество людей, которые загорают, рыбачат и пытаются вдали от цивилизации найти смысл жизнь
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7. Дно
На дне озера стоит не отдельный дом и даже не небольшое поселение, а целый город. И этот город – Мехико. Дело в том, что значительная часть этого города, построенного испанцами ещё в 1521 году, была расширена за счет осушения озера, которое когда-то находилось рядом.
На протяжении всей своей истории люди сталкивались с одной очень большой проблемой – поиск места для жизни. Земельный и квартирный вопрос действительно один из самых непростых в обществе. Именно по этой причине некоторые отчаянные чудаки соглашаются поселиться в достаточно странных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Старый аэропорт
В США, в штате Вайоминг, есть город Бар Нанн, где находится старый аэропорт. В 1954 году один житель выкупил у властей сразу 254 гектара земли и построил на этом месте лошадиное ранчо, о котором мечтал всю жизнь. Со временем это место разрослось в целый город и даже свежее строительство не может скрыть того факта, что поселение стоит на взлетной полосе.
2. Дом Скайуокера
Съемки фильма «Звездные войны: скрытая угроза» велись, в том числе, и в Тунисе. Там был построен целый город, который использовался как декорации для фильма. Когда киноделы ушли, реквизит оказался никому не нужен, и впоследствии его заселила группа местных жителей.
3. Мусор
А вот целый городской квартал, который был построен из всего, что только попадалось под руку. Над этим «проектом» не работали профессиональные архитекторы. Многоквартирные постройки действительно кустарные. Они стоят так плотно, что в некоторые места этого злачного поселения никогда не проникает дневной свет.
4. Нефтяная вышка
В годы Второй мировой войны британцы построили огромное количество нефтяных вышек, которые на самом деле служили огневыми точками для наблюдения и защиты от немецких самолетов. Спустя десятилетия британец Пэдди Рой Бейтс «оккупировал» одну из таких вышек. Сначала он хотел сделать из нее «пиратскую» радиостанцию, однако потом основал на ней целое государство Sealand. Юридически Рой ничего не нарушил, а потому и в правительстве Британии просто улыбнулись.
5. Горы
В горах существует достаточно много поселений. Жизнь там тяжела и опасна, однако все они и рядом не стояли в сравнении с «Висящим храмом», расположенным прямо на отвесной скале. Построен он был в 491 году нашей эры. Монастырь все еще стоит, и в нем продолжают жить те, кто ищет покоя и уединения.
6. Флот кораблей
Недалеко от Суэцкого канала есть целый флот из 15 кораблей, севших на мель. Несмотря на опасности региона, на застрявших кораблях появилось целое сообщество людей, которые загорают, рыбачат и пытаются вдали от цивилизации найти смысл жизнь
Читайте также: Так выглядят самые маленькие острова, на которых живут люди. Фото
7. Дно
На дне озера стоит не отдельный дом и даже не небольшое поселение, а целый город. И этот город – Мехико. Дело в том, что значительная часть этого города, построенного испанцами ещё в 1521 году, была расширена за счет осушения озера, которое когда-то находилось рядом.
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