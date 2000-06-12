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Удивительные факты о Берлинской стене. Фото
Долгие годы она разделяла город.
Проснувшись утром 13 августа 1961 года, ошеломленные жители Берлина увидели свой город обезображенным заграждениями из колючей проволоки, натянутой вдоль границы между Западным и Восточным Берлином. Именно с этой даты по распоряжению властей ГДР и началось возведение знаменитой Берлинской стены, разделившей не только город. Разделенными и утратившими полноценную связь друг с другом оказались коллеги, друзья, родственники и даже целые семьи. И продолжалось это почти три десятилетия, все об этом знают и помнят. Мы же напомним о некоторых не очень известных фактах, касающихся Берлинской стены, этого печально знаменитого символа холодной войны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Колючая проволока на улицах Берлина
Строительство стены
Буквально через три дня перегороженными колючей проволокой оказались почти 200 улиц, были обрезаны линии электропередач и телефонной связи, заварены трубы коммуникаций.
Разделенный город
Окна прилежащих домов, выходящих на Западный Берлин, были заложены кирпичом, жителей из таких домов выселили.
Замуровывают окна
После этого приступили к возведению уже настоящей стены высотой 3.5 метра.
Работы по возведению стены
Многие тогда, поняв, что происходит, попытались перебраться в Западный Берлин. В дальнейшем сделать это было уже намного сложнее.
Один из самых первых побегов через еще не построенную Берлинскую стену
В результате был сооружен мощный заградительный комплекс, состоящий из двух бетонных стен, отстоящих друг от друга на 100 метров, ограждений из колючей проволоки, траншей, контрольно-пропускной полосы, наблюдательных вышек с прожекторами. Общая протяженность его составляла 155 километров, из которых 43 километра проходили по территории Берлина.
Стена, разделившая город
Дети улицах Берлина
«Стеновые» псы
Территорию между двумя стенами не зря назвали «смертельной полосой». В перебежчиков разрешалось стрелять на поражение. Для охраны здесь использовали и собак, в основном это были немецкие овчарки. Сколько их было – точно не знает никто, но их количество исчислялось тысячами. На каждую собаку была надета пятиметровая цепь, которая, в свою очередь, прикреплялась к 100-метровой проволоке, что позволяло овчаркам свободно бегать по территории.
«Стеновые» собаки
После падения стены с собаками надо было что-то делать, и жителям Германии было предложено забрать их. Однако западные немцы опасались брать таких собак, поскольку считали их очень злыми и опасными, способными разорвать человека на части. Но, тем не менее, собак частично разобрали по частным домам и приютам. В крайних случаях применяли эвтаназию.
Собаки, взятые в семью
Церковь между стенами
Все здания, находившиеся на разделительной полосе, были разрушены. Исключение сделали лишь для храма XIX века, Церкви Примирения, прихожанами которой были около 7 000 человек.
Церковь примирения в Берлине
Вначале, после того как построили первую стену, посещение церкви стало невозможным для западных прихожан. А вскоре стена выросла и с восточной стороны, в 10 метрах от главного входа в храм. И тогда церковь, оказавшуюся в запретной зоне, закрыли.
Закрытый вход в церковь
Какое-то время восточные пограничники использовали церковную колокольню в качестве наблюдательной вышки, но затем было принято решение взорвать церковь, что и было сделано в январе 1985 года.
Снос церкви, 1985 год
Берлинский метрополитен
Берлин был разделен не только наземной стеной, но даже и под землей. Для жителей восточного сектора остались доступными лишь две ветки берлинского метрополитена. Остальными же путями, проходившими как через Западный, так и через Восточный Берлин, могли пользоваться только западные немцы. Станции этих веток, относящиеся к Восточному Берлину, были закрыты и стерты с карт. Поезда проходили мимо этих "станций-привидений", не останавливаясь.
Одна из закрытых станций в Восточном Берлине
Входы на такие станции Восточного Берлина были закрыты, частично замурованы.
Вход в метро на Потсдамской площади, 1961 год
Когда-то это был вход на станцию метро «Oranienburger Strasse»
Некоторые из них полностью сравняли с землей. В 70-80-е годы многие молодые люди, прогуливаясь по улицам города, зачастую даже не догадывались, что не так давно здесь был вход в метро.
«Маленький Берлин»
После разделения Германии маленькую речушку Таннбах, протекающую через деревню Модлэреут, стали использовать в качестве границы между советской и американской зонами.
Граница в 1949 году
Сначала это не доставляло сельским жителям особых неудобств, ведь они могли свободно переходить через границу, чтобы навестить своих родственников. Но в 1966 году здесь появилась каменная 3.5-метровая стена, ставшая непреодолимым препятствием, разделившим жителей. Со стороны Восточной Германии она тщательно охранялась. На Западе эту деревню так и прозвали - «Маленький Берлин».
После падения Берлинской стены стену в деревне тоже разрушили, но часть ее оставили в качестве памятника.
Стена в «Маленьком Берлине»
Часть стены, про которую забыли
Забытая стена
Большая часть Берлинской стены была снесена в 1989 году. Часть ее, длиной 1.3 км, умышленно оставили нетронутой, как напоминание о разделе Германии, остальные куски были вывезены или разобраны в музеи и на сувениры.
Однако в 1999 году немецкий историк Кристиан Борман обнаружил в одном из пригородов Берлина в глухом безлюдном месте в зарослях кустарников 80-метровый кусок этой стены, о котором все забыли.
Причем сохранилась здесь не только сама каменная стена, но также и ее атрибуты - колючая проволока, сигнальные провода, системы охраны... О своей находке Кристиан рассказал не сразу, а лишь в январе этого года, опасаясь, что стена может вскоре разрушиться и рухнуть.
Граффити на остатках стены
Со стороны западного сектора доступ к стене был свободным, и она сразу после возведения стала центром притяжения для художников, на ней появилось множество различных граффити. С восточной же стороны стена оставалась чистой, поскольку восточным немцам не разрешалось даже подходить к ней.
Вид на стену со стороны Восточного Берлина, 1967
Вид на стену со стороны Западного Берлина, 1986
Лишь после падения стены, в 1989 году, художники собрались возле восточной стороны стены и тоже разрисовали ее.
Граффити на Берлинской стене
На одном из самых известных рисунков запечатлен поцелуй партийных лидеров - Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера во время празднования 30-летия образования ГДР. Автор этого рисунка – советский художник Дмитрий Врубель, свой рисунок он выполнил по соответствующей фотографии 1979 года.
Дмитрий Врубель. «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви»
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А так выглядели улицы Берлина после падения Берлинской стены:
Восточные немцы переезжают в Западный Берлин в 1989 году после падения Берлинской стены
Проснувшись утром 13 августа 1961 года, ошеломленные жители Берлина увидели свой город обезображенным заграждениями из колючей проволоки, натянутой вдоль границы между Западным и Восточным Берлином. Именно с этой даты по распоряжению властей ГДР и началось возведение знаменитой Берлинской стены, разделившей не только город. Разделенными и утратившими полноценную связь друг с другом оказались коллеги, друзья, родственники и даже целые семьи. И продолжалось это почти три десятилетия, все об этом знают и помнят. Мы же напомним о некоторых не очень известных фактах, касающихся Берлинской стены, этого печально знаменитого символа холодной войны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Колючая проволока на улицах Берлина
Строительство стены
Буквально через три дня перегороженными колючей проволокой оказались почти 200 улиц, были обрезаны линии электропередач и телефонной связи, заварены трубы коммуникаций.
Разделенный город
Окна прилежащих домов, выходящих на Западный Берлин, были заложены кирпичом, жителей из таких домов выселили.
Замуровывают окна
После этого приступили к возведению уже настоящей стены высотой 3.5 метра.
Работы по возведению стены
Многие тогда, поняв, что происходит, попытались перебраться в Западный Берлин. В дальнейшем сделать это было уже намного сложнее.
Один из самых первых побегов через еще не построенную Берлинскую стену
В результате был сооружен мощный заградительный комплекс, состоящий из двух бетонных стен, отстоящих друг от друга на 100 метров, ограждений из колючей проволоки, траншей, контрольно-пропускной полосы, наблюдательных вышек с прожекторами. Общая протяженность его составляла 155 километров, из которых 43 километра проходили по территории Берлина.
Стена, разделившая город
Дети улицах Берлина
«Стеновые» псы
Территорию между двумя стенами не зря назвали «смертельной полосой». В перебежчиков разрешалось стрелять на поражение. Для охраны здесь использовали и собак, в основном это были немецкие овчарки. Сколько их было – точно не знает никто, но их количество исчислялось тысячами. На каждую собаку была надета пятиметровая цепь, которая, в свою очередь, прикреплялась к 100-метровой проволоке, что позволяло овчаркам свободно бегать по территории.
«Стеновые» собаки
После падения стены с собаками надо было что-то делать, и жителям Германии было предложено забрать их. Однако западные немцы опасались брать таких собак, поскольку считали их очень злыми и опасными, способными разорвать человека на части. Но, тем не менее, собак частично разобрали по частным домам и приютам. В крайних случаях применяли эвтаназию.
Собаки, взятые в семью
Церковь между стенами
Все здания, находившиеся на разделительной полосе, были разрушены. Исключение сделали лишь для храма XIX века, Церкви Примирения, прихожанами которой были около 7 000 человек.
Церковь примирения в Берлине
Вначале, после того как построили первую стену, посещение церкви стало невозможным для западных прихожан. А вскоре стена выросла и с восточной стороны, в 10 метрах от главного входа в храм. И тогда церковь, оказавшуюся в запретной зоне, закрыли.
Закрытый вход в церковь
Какое-то время восточные пограничники использовали церковную колокольню в качестве наблюдательной вышки, но затем было принято решение взорвать церковь, что и было сделано в январе 1985 года.
Снос церкви, 1985 год
Берлинский метрополитен
Берлин был разделен не только наземной стеной, но даже и под землей. Для жителей восточного сектора остались доступными лишь две ветки берлинского метрополитена. Остальными же путями, проходившими как через Западный, так и через Восточный Берлин, могли пользоваться только западные немцы. Станции этих веток, относящиеся к Восточному Берлину, были закрыты и стерты с карт. Поезда проходили мимо этих "станций-привидений", не останавливаясь.
Одна из закрытых станций в Восточном Берлине
Входы на такие станции Восточного Берлина были закрыты, частично замурованы.
Вход в метро на Потсдамской площади, 1961 год
Когда-то это был вход на станцию метро «Oranienburger Strasse»
Некоторые из них полностью сравняли с землей. В 70-80-е годы многие молодые люди, прогуливаясь по улицам города, зачастую даже не догадывались, что не так давно здесь был вход в метро.
«Маленький Берлин»
После разделения Германии маленькую речушку Таннбах, протекающую через деревню Модлэреут, стали использовать в качестве границы между советской и американской зонами.
Граница в 1949 году
Сначала это не доставляло сельским жителям особых неудобств, ведь они могли свободно переходить через границу, чтобы навестить своих родственников. Но в 1966 году здесь появилась каменная 3.5-метровая стена, ставшая непреодолимым препятствием, разделившим жителей. Со стороны Восточной Германии она тщательно охранялась. На Западе эту деревню так и прозвали - «Маленький Берлин».
После падения Берлинской стены стену в деревне тоже разрушили, но часть ее оставили в качестве памятника.
Стена в «Маленьком Берлине»
Часть стены, про которую забыли
Забытая стена
Большая часть Берлинской стены была снесена в 1989 году. Часть ее, длиной 1.3 км, умышленно оставили нетронутой, как напоминание о разделе Германии, остальные куски были вывезены или разобраны в музеи и на сувениры.
Однако в 1999 году немецкий историк Кристиан Борман обнаружил в одном из пригородов Берлина в глухом безлюдном месте в зарослях кустарников 80-метровый кусок этой стены, о котором все забыли.
Причем сохранилась здесь не только сама каменная стена, но также и ее атрибуты - колючая проволока, сигнальные провода, системы охраны... О своей находке Кристиан рассказал не сразу, а лишь в январе этого года, опасаясь, что стена может вскоре разрушиться и рухнуть.
Граффити на остатках стены
Со стороны западного сектора доступ к стене был свободным, и она сразу после возведения стала центром притяжения для художников, на ней появилось множество различных граффити. С восточной же стороны стена оставалась чистой, поскольку восточным немцам не разрешалось даже подходить к ней.
Вид на стену со стороны Восточного Берлина, 1967
Вид на стену со стороны Западного Берлина, 1986
Лишь после падения стены, в 1989 году, художники собрались возле восточной стороны стены и тоже разрисовали ее.
Граффити на Берлинской стене
На одном из самых известных рисунков запечатлен поцелуй партийных лидеров - Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера во время празднования 30-летия образования ГДР. Автор этого рисунка – советский художник Дмитрий Врубель, свой рисунок он выполнил по соответствующей фотографии 1979 года.
Дмитрий Врубель. «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви»
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
А так выглядели улицы Берлина после падения Берлинской стены:
Восточные немцы переезжают в Западный Берлин в 1989 году после падения Берлинской стены
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