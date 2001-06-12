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У этого уютного ранчо необычная история. Фото

У этого уютного ранчо необычная история. ФотоСюда приезжают толпы туристов.

Красивый фасад, большие окна и современные светлые интерьеры — сейчас этот дом в США поражает своим великолепием. У ранчо богатая 70-летняя история, но тогда оно выглядело совершенно иначе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Архитектурное бюро, которое занималось переделкой, надстроило второй этаж, заменило окна, при этом перекрытия первого этажа и фундамент оставили неизменными. Переделали и задний двор — вместо гаража и площадки для авто сделали уютный дворик и дом для гостей.

Дом поражает как снаружи, так и внутри: помимо стильной мебели и декора, здесь, например, есть джакузи и душ в оконном проёме, а во дворе расположилась зона барбекю, бассейн с камином и многочисленные зоны отдыха.

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Этот особняк настолько потрясающий, что сюда даже водят платные экскурсии, — это помогло собрать деньги для благотворительной организации.

У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
У этого уютного ранчо необычная история. Фото
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 Теги: ранчо, дизайн

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Сегодня, 11:55 » Автор: Анна Мартынова
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