Раздел: Фоторепортажи
Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. Фото
Здесь можно отлично отдохнуть.
Лето, отдых, отпуск. У каждого из нас свое представление об идеальном, роскошном, традиционном, диком или экзотическом отдыхе. Вот как раз о последнем мы бы и хотели рассказать в этой статье. Сегодня мы предлагаем нашим читателям познакомиться с самыми причудливыми отелями в мире – отелями, построенными на деревьях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
И поверьте, речь не идет о шатких шалашах или скворечниках на деревьях, речь идет, порой, о самом роскошном отдыхе. Итак, шесть самых сногсшибательных отелей на деревьях.
Фантастический «Харадс», Швеция
Если вы решили изменить закоренелой привычке проводить отпуск у моря, тогда вам стоит поехать в Швецию. Волшебная Лапландия подарит вам отдых в сказочных эко-домиках на деревьях. Наибольшей популярностью у туристов пользуется номер под названием «Зеркальный куб». И это название говорит само за себя. Стены номера изготовлены из специального зеркального стекла. Они создают фантастический эффект – романтический домик на двоих будто бы растворяется среди деревьев.
А из окон можно наблюдать северное сияние, что согласитесь уже само по себе громадное удовольствие. А если вы путешествуете всей семьей, вы можете поселиться в номере с весьма семейным названием «Птичье гнездо». Он полностью увит ветками и со стороны действительно похож на уютное гнездо, в котором с комфортом могут расположиться мама, папа и двое детишек.
Сферический отель «Tree Spirit Spheres», остров Ванкувер, Канада
Хотите почувствовать себя птицей? Тогда вам непременно нужно побывать в отеле «Tree Spirit Spheres» на острове Ванкувер в Канаде. Те, кому посчастливилось побывать там, иначе как «Колыбельной для птиц» его не называют. Каждый номер – деревянная сфера, подвешенная на высоте 3- 4 метра над землей.
Они фиксируются при помощи упругих канатов, которые равномерно распределяют нагрузку по 3 деревьям. Всего в отеле три комфортабельных гостевых номера: «Ева», «Эрин» и «Мелоди». И в качестве бонуса – каждая сфера оборудована встроенными колонками, что дает возможность «повисеть» меж ветвей под любимую музыку.
Самый экологичный «Daintree Eco Lodge & Spa», Австралия
В древнем тропическом лесу Дейнтри в Северном Квинсленде разместился отель «Daintree Eco Lodge & Spa». Он соответствует самым высоким экологическим стандартам, использует солнечную энергию, и на его территории находится органическая ферма для выращивания собственных продуктов, оценить качество которых можно в ресторане, «подвешенном» над лагуной
Дома на деревьях, «Kadir’s Tree Houses», Олимпос, Турция
Целая деревня в 300 домов, обустроенных на деревьях, расположилась на территории бывшего древнего турецкого города, в самом центре национального парка «Olympos». Каникулы там – это уникальная возможность вернуться в детство и пожить в домике на дереве, о котором мечтал почти каждый, будучи ребенком. Дома, рассчитанные на проживание впятером, будто нанизаны на ствол громадного дерева.
Апартаменты на дереве «Playa Viva» – Хулучука, Мексика
В мексиканском штате Герреро под самыми кронами высоченных пальм разместились бамбуковые двухуровневые апартаменты эко-отеля «Playa Viva», площадь которых составляет 65 квадратных метров. Незабываемый вид на океан, занятия йогой, массаж и натуральная пища, из выращенных тут же на территории отеля продуктов, возможность сходить в пеший поход, заняться подводным плаванием или рыбалкой – все это к вашим услугам в одном из самых удивительных и роскошных отелей на дереве.
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Дома из кофейного дерева, «Tranquil Resort» – Султан-Батери, Индия
В джунглях Кералы, на территории кофейной и ванильной плантации, расположен отель, в котором на высоте 14 метров размещены просторные дома из кофейного дерева. Каникулы с привкусом кофе в «Tranquil Resort» запомнятся еще и прогулками по плантации, возможностью отправиться на сафари на открытых джипах или в небольшое водное путешествие на каноэ. Недалеко от курорта в 10 км находится знаменитая сторожевая башня Салтэн Баттери. Если вы влюблены, вам непременно стоит побывать в Султан-Батери, ибо «Tranquil Resort» считается одним из лучших мест для романтической поездки вдвоем.
Лето, отдых, отпуск. У каждого из нас свое представление об идеальном, роскошном, традиционном, диком или экзотическом отдыхе. Вот как раз о последнем мы бы и хотели рассказать в этой статье. Сегодня мы предлагаем нашим читателям познакомиться с самыми причудливыми отелями в мире – отелями, построенными на деревьях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
И поверьте, речь не идет о шатких шалашах или скворечниках на деревьях, речь идет, порой, о самом роскошном отдыхе. Итак, шесть самых сногсшибательных отелей на деревьях.
Фантастический «Харадс», Швеция
Если вы решили изменить закоренелой привычке проводить отпуск у моря, тогда вам стоит поехать в Швецию. Волшебная Лапландия подарит вам отдых в сказочных эко-домиках на деревьях. Наибольшей популярностью у туристов пользуется номер под названием «Зеркальный куб». И это название говорит само за себя. Стены номера изготовлены из специального зеркального стекла. Они создают фантастический эффект – романтический домик на двоих будто бы растворяется среди деревьев.
А из окон можно наблюдать северное сияние, что согласитесь уже само по себе громадное удовольствие. А если вы путешествуете всей семьей, вы можете поселиться в номере с весьма семейным названием «Птичье гнездо». Он полностью увит ветками и со стороны действительно похож на уютное гнездо, в котором с комфортом могут расположиться мама, папа и двое детишек.
Сферический отель «Tree Spirit Spheres», остров Ванкувер, Канада
Хотите почувствовать себя птицей? Тогда вам непременно нужно побывать в отеле «Tree Spirit Spheres» на острове Ванкувер в Канаде. Те, кому посчастливилось побывать там, иначе как «Колыбельной для птиц» его не называют. Каждый номер – деревянная сфера, подвешенная на высоте 3- 4 метра над землей.
Они фиксируются при помощи упругих канатов, которые равномерно распределяют нагрузку по 3 деревьям. Всего в отеле три комфортабельных гостевых номера: «Ева», «Эрин» и «Мелоди». И в качестве бонуса – каждая сфера оборудована встроенными колонками, что дает возможность «повисеть» меж ветвей под любимую музыку.
Самый экологичный «Daintree Eco Lodge & Spa», Австралия
В древнем тропическом лесу Дейнтри в Северном Квинсленде разместился отель «Daintree Eco Lodge & Spa». Он соответствует самым высоким экологическим стандартам, использует солнечную энергию, и на его территории находится органическая ферма для выращивания собственных продуктов, оценить качество которых можно в ресторане, «подвешенном» над лагуной
Дома на деревьях, «Kadir’s Tree Houses», Олимпос, Турция
Целая деревня в 300 домов, обустроенных на деревьях, расположилась на территории бывшего древнего турецкого города, в самом центре национального парка «Olympos». Каникулы там – это уникальная возможность вернуться в детство и пожить в домике на дереве, о котором мечтал почти каждый, будучи ребенком. Дома, рассчитанные на проживание впятером, будто нанизаны на ствол громадного дерева.
Апартаменты на дереве «Playa Viva» – Хулучука, Мексика
В мексиканском штате Герреро под самыми кронами высоченных пальм разместились бамбуковые двухуровневые апартаменты эко-отеля «Playa Viva», площадь которых составляет 65 квадратных метров. Незабываемый вид на океан, занятия йогой, массаж и натуральная пища, из выращенных тут же на территории отеля продуктов, возможность сходить в пеший поход, заняться подводным плаванием или рыбалкой – все это к вашим услугам в одном из самых удивительных и роскошных отелей на дереве.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Дома из кофейного дерева, «Tranquil Resort» – Султан-Батери, Индия
В джунглях Кералы, на территории кофейной и ванильной плантации, расположен отель, в котором на высоте 14 метров размещены просторные дома из кофейного дерева. Каникулы с привкусом кофе в «Tranquil Resort» запомнятся еще и прогулками по плантации, возможностью отправиться на сафари на открытых джипах или в небольшое водное путешествие на каноэ. Недалеко от курорта в 10 км находится знаменитая сторожевая башня Салтэн Баттери. Если вы влюблены, вам непременно стоит побывать в Султан-Батери, ибо «Tranquil Resort» считается одним из лучших мест для романтической поездки вдвоем.
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