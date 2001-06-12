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Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. Фото

Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. ФотоЗдесь можно отлично отдохнуть.

Лето, отдых, отпуск. У каждого из нас свое представление об идеальном, роскошном, традиционном, диком или экзотическом отдыхе. Вот как раз о последнем мы бы и хотели рассказать в этой статье. Сегодня мы предлагаем нашим читателям познакомиться с самыми причудливыми отелями в мире – отелями, построенными на деревьях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

И поверьте, речь не идет о шатких шалашах или скворечниках на деревьях, речь идет, порой, о самом роскошном отдыхе. Итак, шесть самых сногсшибательных отелей на деревьях.

Фантастический «Харадс», Швеция

Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. Фото


Если вы решили изменить закоренелой привычке проводить отпуск у моря, тогда вам стоит поехать в Швецию. Волшебная Лапландия подарит вам отдых в сказочных эко-домиках на деревьях. Наибольшей популярностью у туристов пользуется номер под названием «Зеркальный куб». И это название говорит само за себя. Стены номера изготовлены из специального зеркального стекла. Они создают фантастический эффект – романтический домик на двоих будто бы растворяется среди деревьев.

Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. Фото


А из окон можно наблюдать северное сияние, что согласитесь уже само по себе громадное удовольствие. А если вы путешествуете всей семьей, вы можете поселиться в номере с весьма семейным названием «Птичье гнездо». Он полностью увит ветками и со стороны действительно похож на уютное гнездо, в котором с комфортом могут расположиться мама, папа и двое детишек.

Сферический отель «Tree Spirit Spheres», остров Ванкувер, Канада

Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. Фото


Хотите почувствовать себя птицей? Тогда вам непременно нужно побывать в отеле «Tree Spirit Spheres» на острове Ванкувер в Канаде. Те, кому посчастливилось побывать там, иначе как «Колыбельной для птиц» его не называют. Каждый номер – деревянная сфера, подвешенная на высоте 3- 4 метра над землей.

Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. Фото


Они фиксируются при помощи упругих канатов, которые равномерно распределяют нагрузку по 3 деревьям. Всего в отеле три комфортабельных гостевых номера: «Ева», «Эрин» и «Мелоди». И в качестве бонуса – каждая сфера оборудована встроенными колонками, что дает возможность «повисеть» меж ветвей под любимую музыку.

Самый экологичный «Daintree Eco Lodge & Spa», Австралия

Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. Фото


В древнем тропическом лесу Дейнтри в Северном Квинсленде разместился отель «Daintree Eco Lodge & Spa». Он соответствует самым высоким экологическим стандартам, использует солнечную энергию, и на его территории находится органическая ферма для выращивания собственных продуктов, оценить качество которых можно в ресторане, «подвешенном» над лагуной

Дома на деревьях, «Kadir’s Tree Houses», Олимпос, Турция


Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. Фото


Целая деревня в 300 домов, обустроенных на деревьях, расположилась на территории бывшего древнего турецкого города, в самом центре национального парка «Olympos». Каникулы там – это уникальная возможность вернуться в детство и пожить в домике на дереве, о котором мечтал почти каждый, будучи ребенком. Дома, рассчитанные на проживание впятером, будто нанизаны на ствол громадного дерева.

Апартаменты на дереве «Playa Viva» – Хулучука, Мексика

Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. Фото


В мексиканском штате Герреро под самыми кронами высоченных пальм разместились бамбуковые двухуровневые апартаменты эко-отеля «Playa Viva», площадь которых составляет 65 квадратных метров. Незабываемый вид на океан, занятия йогой, массаж и натуральная пища, из выращенных тут же на территории отеля продуктов, возможность сходить в пеший поход, заняться подводным плаванием или рыбалкой – все это к вашим услугам в одном из самых удивительных и роскошных отелей на дереве.

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Дома из кофейного дерева, «Tranquil Resort» – Султан-Батери, Индия

Причудливые отели, разместившиеся на верхушках деревьев. Фото


В джунглях Кералы, на территории кофейной и ванильной плантации, расположен отель, в котором на высоте 14 метров размещены просторные дома из кофейного дерева. Каникулы с привкусом кофе в «Tranquil Resort» запомнятся еще и прогулками по плантации, возможностью отправиться на сафари на открытых джипах или в небольшое водное путешествие на каноэ. Недалеко от курорта в 10 км находится знаменитая сторожевая башня Салтэн Баттери. Если вы влюблены, вам непременно стоит побывать в Султан-Батери, ибо «Tranquil Resort» считается одним из лучших мест для романтической поездки вдвоем.
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 Теги: отели, деревья

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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