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Раздел: Фоторепортажи  
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Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото

Странные блюда, которые в США считаются обычными. ФотоУ них странный вкус в еде.

Мы уже рассказывали вам о полных льда стаканах, трехлитровых бутылках вина и прочих причудах в американской культуре, которые сами американцы даже не замечают. В этом же посте речь пойдет об изощренных блюдах и сочетаниях продуктов, многие из которых могут легко повергнуть в шок любого «нашего» человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

1. Картофель

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Начнем с дорогой и близкой нашему сердцу картошки. Мало того, что американцы никогда ее не чистят перед тем, как приготовить, считая, что в кожуре прячется все самое ценное и полезное. Они пошли еще дальше и придумали себе отдельное блюдо, которое так и называется — potato skins (или «картофельная кожура»).

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Если же вам все же удалось найти в Америке очищенный картофель — знайте, что, скорее всего, его достали из консервной банки.

2. «Муравьи на бревне»

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Эта творческая инсталляция представляет собой сельдерей с арахисовым маслом и изюмом. Считается здоровым и питательным перекусом, особенно популярным у детей.

3. Кофе

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Американцев не устраивает вкус кофе. Они любят кофе со вкусом всего остального — карамели, мяты, тыквы, имбиря и так далее и тому подобное. Стоит ли упоминать, что пить этот кофе обязательно надо на ходу.

4. Торт «Красный бархат»

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


К кофе, конечно же, полагается десерт. Вот только не совсем понятно, зачем его красить в ярко-красный цвет?.. Тем более если по вкусу он не напоминает абсолютно ничего красного.

5. Сочетание несочетаемого

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Жареная курица с вафлями и медом или кленовым сиропом — чуть ли не самый популярный завтрак на юге США. Но нашему человеку этого никогда не понять…

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Не уступают курице с вафлями по популярности и блинчики с беконом и все тем же кленовым сиропом.

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


К слову, о беконе — он иногда бывает в шоколаде. Но тут как раз все понятно, ведь бекон — это почти сало.

6. Расплавленная пастила

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Американская пастила, видимо, настолько неказиста, что употреблять ее можно, только предварительно подпалив, желательно на костре. Если ее потом положить между двумя печеньями вместе с шоколадкой, то получится S’more — любимое развлечение в походах.

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Ну а если с костром не сложилось — можно просто запечь ее сверху, например, сладкого картофеля. Ведь ничто так не дополняет вкусные и полезные овощи, как расплавленная химическая сладость.

7. Пицца

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Такое нелепое на первый взгляд сочетание, как ананасы и ветчина в «Гавайской» пицце, уже давно стало обычным и никого не удивляет. Но американцы не сдаются и продолжают свои эксперименты с итальянской классикой. Вот, например, как вам это творение «Пиццы Хат» с мини-хотдогами по периметру?

8. Жаренное во фритюре

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


В Америке любят АБСОЛЮТНО ВСЁ жаренное во фритюре. Причем желательно в кляре. Для многих вкусная еда обязательно должна быть хрустящей. Иначе неинтересно. Размер, как вы понимаете, тоже имеет значение. Это, например, зажаренная нога индейки.

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Жаренные во фритюре печенья Oreo? Конечно, почему нет!

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Жаренные во фритюре соленые огурцы? Пожалуйста!

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Ну и вот это… Готовы поспорить, что вы никогда не догадаетесь, что это. Потому что это жаренный во фритюре кусок масла. На палочке. Почему? Зачем? Нет ответа.

9. Мороженое в газировке

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Этот кулинарный изыск называется Root Beer Floats. Сложно объяснить даже то, что такое само Root Beer, тем, кто его никогда не пробовал. О-о-очень отдаленно оно напоминает наш квас. А теперь представьте, что вы зачем-то закинули в квас мороженое…

10. Фрито-Пай

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Это «блюдо», которое американцы гордо называют пирогом, представляет из себя чипсы «Фритос» с чили и расплавленным сыром сверху. Подается прямо в пакете из-под чипсов. Правильно, к чему все эти условности и тарелки.

11. Фруктовый лед

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Непонятно, зачем есть политый сиропом лед и почему вместо этого нельзя съесть нормальное мороженое или сорбет.

12. Сыр в баллончике

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Американцы любят, чтобы все было легко, просто, быстро и удобно. Ну а кто не любит? Но вот «легкий» сыр в баллончике — это все-таки уже немного чересчур…

13. Спам

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Спам — это дальний американский родственник нашей тушенки. Его возникновение вполне понятно — во время Второй мировой войны надо было найти дешевую альтернативу мясу. Что удивительно, так это то, что по никому не известным причинам спам приобрел огромную популярность на Гавайях.

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Спам активно используют в традиционной гавайской кухне и готовят из него всякие странности. Например, суши. При этом используя банку в качестве формочки.

14. Сэндвич с арахисовым маслом и джемом

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Абсолютная классика американской кухни, мало понятная кому-то другому. Зачем делать сладкое еще слаще?..

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15. «Индуткурица»

Странные блюда, которые в США считаются обычными. Фото


Этот апофеоз американской кулинарии мы специально оставили «на сладкое». Turducken, а именно так называется это блюдо, состоит из трех слов, они же — главные ингредиенты: turkey (индейка), duck (утка) и chicken (курица). Для того чтобы приготовить этот шедевр, надо курицу засунуть в утку, которую, в свою очередь, надо засунуть в индейку. Как и, главное, зачем они это делают, мы боимся даже представлять.
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 Теги: США, кулинария

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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