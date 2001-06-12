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Студент сделал из мотоцикла уютный «дом на колесах». Фото

Студент сделал из мотоцикла уютный «дом на колесах». ФотоУправлять им несложно.

Студент из Калифорнии спроектировал кемпер Motohome. Жилой модуль устанавливается на мотоцикл, полностью заменяя его заднюю часть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

MotoHome — дипломный проект Джереми Кармена, студента старших курсов в Школе архитектуры при университете Южной Калифорнии. По задумке Кармена, для сборки кемпера вместо задней части мотоцикла крепится надстройка со спальным местом.

При этом "родной" маятник нужно заменить оригинальным, увеличенной вдвое длины. За основу студент взял дорожный мотоцикл Honda CB, но дополнил его прочной передней вилкой от кроссовой Honda CR500.

Джереми Кармен собирает деньги на реалзиацию проекта через краудфандинговый сервис GoFundMe. Из пяти тысяч долларов, необходимых на постройку кемпера, собрано пока 2666 долларов. Уже построен и первый опытный образец.

По словам Кармена, утепленный жилой модуль весит всего 16 килограммов, что не должно сильно нарушить управляемость мотоцикла. А подрамник-основание, к которому крепится "спальник", одновременно служит емкостью для продуктов.

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После постройки двухколесного моторхоума студент собирается испытать его в поездке по Южной Америке. Он рассчитывает добраться на мотоцикле до южной оконечности континента. При этом он обещает постоянно вести прямые трансляции своего путешествия.

Студент сделал из мотоцикла уютный «дом на колесах». Фото
Студент сделал из мотоцикла уютный «дом на колесах». Фото
Студент сделал из мотоцикла уютный «дом на колесах». Фото
Студент сделал из мотоцикла уютный «дом на колесах». Фото
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 Теги: дом на колесах, мотоцикл

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Сегодня, 13:53 » Автор: Анна Мартынова
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