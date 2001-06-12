Раздел: Фоторепортажи
Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото
Страшно, но невероятно красиво.
Очень многие люди на Земле боятся высоты, но есть и смельчаки, которые готовы жить на краю обрыва, лишь бы смотреть на мир с высоты. Подборка о домах, стоящих на самом краю мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фишки.
Австрия
Еще один дом, но уже в Японии
Аль-Хаджара, Йемен. Жизнь на краю обрыва
Бонифачо, Корсика
Британская Колумбия - дом над обрывом называется Tula
Дом у водопада в Колорадо
“Pole House”. Стеклянный дом расположен на высоте 40 метров и находится на одном из самых красивых австралийских пляжей
Дом на скале в Биг-Сур в Калифорнии
Австрия, Luftaufnahme Schafber
Refuge Gervasutti - убежище для альпинистов в Альпах
Пуэнте-Нуэво — мост XVIII века высотой 98 м через реку Гуадалевин в городе Ронде в андалусской провинции Малага.
Швейцария
Испания, дом-пещера на скалах
Monasteries of Meteora, Greece
Ласточкино гнездо, Крым
Испанская деревушка Ронда
Дом Холмана в Dover Heights (Австралия) находится на краю 70-метровой скалы над Тихим океаном
Солвей Хат — высокогорная хижина, расположенная на северо-восточном гребне горы Маттерхорна (Matterhorn) на высоте 4003 метра над уровнем моря
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
И немного домов, которые пока еще только в проекте. Ресторан с прозрачным полом
Аляска
Очень многие люди на Земле боятся высоты, но есть и смельчаки, которые готовы жить на краю обрыва, лишь бы смотреть на мир с высоты. Подборка о домах, стоящих на самом краю мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фишки.
Австрия
Еще один дом, но уже в Японии
Аль-Хаджара, Йемен. Жизнь на краю обрыва
Бонифачо, Корсика
Британская Колумбия - дом над обрывом называется Tula
Дом у водопада в Колорадо
“Pole House”. Стеклянный дом расположен на высоте 40 метров и находится на одном из самых красивых австралийских пляжей
Дом на скале в Биг-Сур в Калифорнии
Австрия, Luftaufnahme Schafber
Refuge Gervasutti - убежище для альпинистов в Альпах
Пуэнте-Нуэво — мост XVIII века высотой 98 м через реку Гуадалевин в городе Ронде в андалусской провинции Малага.
Швейцария
Испания, дом-пещера на скалах
Monasteries of Meteora, Greece
Ласточкино гнездо, Крым
Испанская деревушка Ронда
Дом Холмана в Dover Heights (Австралия) находится на краю 70-метровой скалы над Тихим океаном
Солвей Хат — высокогорная хижина, расположенная на северо-восточном гребне горы Маттерхорна (Matterhorn) на высоте 4003 метра над уровнем моря
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
И немного домов, которые пока еще только в проекте. Ресторан с прозрачным полом
Аляска
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