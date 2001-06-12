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Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. ФотоСтрашно, но невероятно красиво.

Очень многие люди на Земле боятся высоты, но есть и смельчаки, которые готовы жить на краю обрыва, лишь бы смотреть на мир с высоты. Подборка о домах, стоящих на самом краю мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фишки.

Австрия

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Еще один дом, но уже в Японии

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Аль-Хаджара, Йемен. Жизнь на краю обрыва

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Бонифачо, Корсика

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото
Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Британская Колумбия - дом над обрывом называется Tula

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Дом у водопада в Колорадо

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


“Pole House”. Стеклянный дом расположен на высоте 40 метров и находится на одном из самых красивых австралийских пляжей

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото
Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Дом на скале в Биг-Сур в Калифорнии

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото
Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Австрия, Luftaufnahme Schafber

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Refuge Gervasutti - убежище для альпинистов в Альпах

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Пуэнте-Нуэво — мост XVIII века высотой 98 м через реку Гуадалевин в городе Ронде в андалусской провинции Малага.

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото
Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Швейцария

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Испания, дом-пещера на скалах

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Monasteries of Meteora, Greece

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Ласточкино гнездо, Крым

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Испанская деревушка Ронда

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Дом Холмана в Dover Heights (Австралия) находится на краю 70-метровой скалы над Тихим океаном

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Солвей Хат — высокогорная хижина, расположенная на северо-восточном гребне горы Маттерхорна (Matterhorn) на высоте 4003 метра над уровнем моря

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


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И немного домов, которые пока еще только в проекте. Ресторан с прозрачным полом

Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото
Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото
Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото
Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото
Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото
Красивые домики для тех, кто не боится высоты. Фото


Аляска
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 Теги: дом, высота

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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