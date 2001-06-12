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В Германии выбрали «Мисс-Мундиаль2018». Фото

В Германии выбрали «Мисс-Мундиаль2018». ФотоОна - первая красотка чемпионата.

Бельгийская студентка Зоэ Брунет стала победительницей конкурса Мисс мундиаль. Событие прошло в Германии уже в пятый раз. Приурочен праздник красоты к грядущему чемпионату миру в России, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

За звание первой красотки соревнуются девушки из стран-участниц мирового футбольного первенства. В этом году среди 32 представительниц фавориткой считалась Мисс Германии Анахита Ребайн, однако в итоге немка заняла второе место.

18-летняя бельгийка искренне рада победе, чего пожелала и национальной команде.

"Я горжусь этим званием. Надеюсь, что сборная Бельгии сделает то же самое, что и я, и выиграет титул на чемпионате мира", - прокомментировала свой успех Зоэ.

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За победу девушка получила 3 500 евро призовых.

В Германии выбрали «Мисс-Мундиаль2018». Фото
В Германии выбрали «Мисс-Мундиаль2018». Фото
В Германии выбрали «Мисс-Мундиаль2018». Фото
В Германии выбрали «Мисс-Мундиаль2018». Фото
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 Теги: Германия, конкурс красоты

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Сегодня, 15:33 » Автор: Анна Мартынова
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