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В Германии выбрали «Мисс-Мундиаль2018». Фото
Она - первая красотка чемпионата.
Бельгийская студентка Зоэ Брунет стала победительницей конкурса Мисс мундиаль. Событие прошло в Германии уже в пятый раз. Приурочен праздник красоты к грядущему чемпионату миру в России, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
За звание первой красотки соревнуются девушки из стран-участниц мирового футбольного первенства. В этом году среди 32 представительниц фавориткой считалась Мисс Германии Анахита Ребайн, однако в итоге немка заняла второе место.
18-летняя бельгийка искренне рада победе, чего пожелала и национальной команде.
"Я горжусь этим званием. Надеюсь, что сборная Бельгии сделает то же самое, что и я, и выиграет титул на чемпионате мира", - прокомментировала свой успех Зоэ.
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За победу девушка получила 3 500 евро призовых.
Бельгийская студентка Зоэ Брунет стала победительницей конкурса Мисс мундиаль. Событие прошло в Германии уже в пятый раз. Приурочен праздник красоты к грядущему чемпионату миру в России, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
За звание первой красотки соревнуются девушки из стран-участниц мирового футбольного первенства. В этом году среди 32 представительниц фавориткой считалась Мисс Германии Анахита Ребайн, однако в итоге немка заняла второе место.
18-летняя бельгийка искренне рада победе, чего пожелала и национальной команде.
"Я горжусь этим званием. Надеюсь, что сборная Бельгии сделает то же самое, что и я, и выиграет титул на чемпионате мира", - прокомментировала свой успех Зоэ.
Читайте также: В США выбрали самую красивую девушку во Вселенной. Фото
За победу девушка получила 3 500 евро призовых.
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