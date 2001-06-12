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Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото

Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото Кроме этой парочки, дома живут еще три кошки.

Пес Паддингтон и кот Батлер — неразлучные друзья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Эти ребята живут у своей хозяйки Энни с еще тремя кошками на острове Тасмания, в Австралии.

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Редакция аж прослезилась от умиления!

Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
Австралийский шарпей и кот стали лучшими друзьями. Фото
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 Теги: Австралия, кот, шарпей

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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