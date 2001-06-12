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Так выглядит уникальный город-крепость в Италии. Фото
Город признан Национальным памятником Италии.
Пальманова — город-крепость с населением около 5400 человек, расположенный на северо-востоке страны примерно в 25 км к югу от Удине, был заложен в конце XVI столетия, при непосредственной поддержке правительства Венецианской республики. Пальманова должна была стать образцом города-крепости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Позднее уже сами жители попытались реализовать утопическую идею, что симметрия реально помогает людям жить и развиваться. Форма девятиугольной звезды была образована так, чтобы любой из девяти «углов» мог в случае атаки получить поддержку и помощь от соседнего «угла». В город можно было попасть через одни из трех ворот. Внутри город состоит из трех «колец-уровней». Автором проекта города-крепости стал известный итальянский архитектор Винченцо Скамоцци.
7 октября 1593 года был заложен первый камень новой крепости, прозванной «городом-звездой» благодаря своей форме девятиугольной звезды.
Пальманова была задумана главным образом как оборонительное сооружение для укрепления границ и предотвращения вторжения турков: количество бастионов и протяженность сторон крепости были рассчитаны с учетом дальнобойности пушек того времени.
Во времена венецианского владычества крепость была снабжена двумя кольцами фортификационных укреплений с куртинами, земляными валами, рвами и равелинами, которые защищали три подступа в город — со стороны Удине, Чивидале и Аквилеи.
В 1797 году австрийская армия обманом вошла в крепость. Но не успели австрийцы насладиться победой, как крепостью завладели французы. После подписания Кампо-Формийского мирного договора Пальманова снова отошла к австрийцам, которые удерживали ее на протяжении нескольких лет.
В 1805 году в крепость вступили французы, и в этот период появился третий круг укреплений. В 1814 году город-звезда снова вернулся к Габсбургам.
Во времена австрийского владычества (1815–1866) был построен Общественный театр, ставший главным распространителем идей Рисорджименто.
В 1848 году горожане во главе с генералом Цукки подняли мятеж против австрийцев. В 1866 году Пальманова присоединилась к Итальянскому королевству.
Во время Первой мировой войны крепость стала центром распределения и снабжения армии. После битвы при Капоретто город был подожжен отступавшими войсками итальянской армии.
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Указом президента Итальянской республики в 1960 году Пальманова была провозглашена Национальным памятником.
Пальманова — город-крепость с населением около 5400 человек, расположенный на северо-востоке страны примерно в 25 км к югу от Удине, был заложен в конце XVI столетия, при непосредственной поддержке правительства Венецианской республики. Пальманова должна была стать образцом города-крепости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Позднее уже сами жители попытались реализовать утопическую идею, что симметрия реально помогает людям жить и развиваться. Форма девятиугольной звезды была образована так, чтобы любой из девяти «углов» мог в случае атаки получить поддержку и помощь от соседнего «угла». В город можно было попасть через одни из трех ворот. Внутри город состоит из трех «колец-уровней». Автором проекта города-крепости стал известный итальянский архитектор Винченцо Скамоцци.
7 октября 1593 года был заложен первый камень новой крепости, прозванной «городом-звездой» благодаря своей форме девятиугольной звезды.
Пальманова была задумана главным образом как оборонительное сооружение для укрепления границ и предотвращения вторжения турков: количество бастионов и протяженность сторон крепости были рассчитаны с учетом дальнобойности пушек того времени.
Во времена венецианского владычества крепость была снабжена двумя кольцами фортификационных укреплений с куртинами, земляными валами, рвами и равелинами, которые защищали три подступа в город — со стороны Удине, Чивидале и Аквилеи.
В 1797 году австрийская армия обманом вошла в крепость. Но не успели австрийцы насладиться победой, как крепостью завладели французы. После подписания Кампо-Формийского мирного договора Пальманова снова отошла к австрийцам, которые удерживали ее на протяжении нескольких лет.
В 1805 году в крепость вступили французы, и в этот период появился третий круг укреплений. В 1814 году город-звезда снова вернулся к Габсбургам.
Во времена австрийского владычества (1815–1866) был построен Общественный театр, ставший главным распространителем идей Рисорджименто.
В 1848 году горожане во главе с генералом Цукки подняли мятеж против австрийцев. В 1866 году Пальманова присоединилась к Итальянскому королевству.
Во время Первой мировой войны крепость стала центром распределения и снабжения армии. После битвы при Капоретто город был подожжен отступавшими войсками итальянской армии.
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Указом президента Итальянской республики в 1960 году Пальманова была провозглашена Национальным памятником.
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