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Раздел: Фоторепортажи  
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Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото

Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото От поклонниц у него нет отбоя.

28-летний актер и модель из Индии Рохит Ханделвал в 2016 году завоевал звание "Мистер мира 2016", передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Он потряс компетентное жюри своей эффектной внешностью, хорошей физической формой, а также интеллектом и волей к победе.

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Ханделвал получил денежный приз в размере 50 тысяч долларов. Давайте же посмотрим на одного из самых красивых мужчин планеты!

Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
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 Теги: конкурс красоты, мужчина

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Сегодня, 10:23 » Автор: Анна Мартынова
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