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Этот красавчик – обладатель титула «Мистер мира». Фото
От поклонниц у него нет отбоя.
28-летний актер и модель из Индии Рохит Ханделвал в 2016 году завоевал звание "Мистер мира 2016", передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он потряс компетентное жюри своей эффектной внешностью, хорошей физической формой, а также интеллектом и волей к победе.
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Ханделвал получил денежный приз в размере 50 тысяч долларов. Давайте же посмотрим на одного из самых красивых мужчин планеты!
28-летний актер и модель из Индии Рохит Ханделвал в 2016 году завоевал звание "Мистер мира 2016", передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он потряс компетентное жюри своей эффектной внешностью, хорошей физической формой, а также интеллектом и волей к победе.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Ханделвал получил денежный приз в размере 50 тысяч долларов. Давайте же посмотрим на одного из самых красивых мужчин планеты!
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