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Не протолкнешься: самые многолюдные места на планете. Фото
Интровертам тут не несдобровать.
Если вы думаете, что переход со станции метро “Золотые Ворота” на станцию "Театральная” это очень многолюдное место, то вы ошибаетесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В мире есть станция метро, которую ежедневно посещают три миллиона человек, мечеть, напротив которой сложно сделать фото из-за скопившихся там туристов, и перекресток, который каждый день проходят больше двух миллионов людей.
Метро Токио, Япония.
Самое загруженное и многолюдное метро в мире - метро Токио. Например, станцию Синдзюку ежедневно посещают более трех миллионов человек.
Но, если ехать на метро не в час-пик, то выглядит оно достаточно пустующим и не многолюдным.
Чичен-Ица, Мексика.
Одна из самых посещаемых достопримечательностей Мексики - священный город народа ица. Ежегодно, чтобы посмотреть на руины пирамид и прогуляться по древнему месту приезжают 2,6 млн туристов.
Тадж-Махал, Индия.
За год Тадж-Махал посещают более семи миллионов туристов. Наибольшей популярностью мечеть пользуется в октябрь, ноябрь и февраль.
Перекресток Сибуя, Япония.
Ежедневно этим перекрестком пользуются более чем 2,5 млн человек. Несмотря на многолюдность, перекресток спроектирован так, что попасть в человеческую "пробку" сложно.
Мертвое море, Китай.
Китайский курорт с искусственным водоемом расположен в городе Сычуане. Летом "море" превращается в самый многолюдный и тесный водоем. Однажды в нем одновременно плавали десять тысяч человек, несмотря на то, то площадь бассейна всего 30 тыс. кв. м.
ТЦ Mall of America, США.
Самый популярный ТЦ в мире - Mall of America, который находится в Миннесоте. Ежегодно его посещают более 40 млн человек. В ТЦ есть более 520 магазинов, парк развлечений и океанариум.
Пьяцца-дель-Кампо, Италия.
Площадь, которая привлекает туристов архитектурой и красотой, дважды в год наполняется тысячами людей. Это происходит из-за скачек Палио, во время которых площадь засыпают песком. Во время этого мероприятия площадь посещает больше 60 тыс человек.
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Статуя Христа-Искупителя, Бразилия.
Наиболее знаменитая достопримечательность Бразилии - статуя Христа-Искупителя. Ежедневно ее посещают около четырех тысяч человек. Если не хотите "утонуть" в толпе туристов то приезжайте к статуе в любые дни, кроме выходных, Рождества и карнавала (он проводится с пятницы по вторник перед Великим постом).
Если вы думаете, что переход со станции метро “Золотые Ворота” на станцию "Театральная” это очень многолюдное место, то вы ошибаетесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В мире есть станция метро, которую ежедневно посещают три миллиона человек, мечеть, напротив которой сложно сделать фото из-за скопившихся там туристов, и перекресток, который каждый день проходят больше двух миллионов людей.
Метро Токио, Япония.
Самое загруженное и многолюдное метро в мире - метро Токио. Например, станцию Синдзюку ежедневно посещают более трех миллионов человек.
Но, если ехать на метро не в час-пик, то выглядит оно достаточно пустующим и не многолюдным.
Чичен-Ица, Мексика.
Одна из самых посещаемых достопримечательностей Мексики - священный город народа ица. Ежегодно, чтобы посмотреть на руины пирамид и прогуляться по древнему месту приезжают 2,6 млн туристов.
Тадж-Махал, Индия.
За год Тадж-Махал посещают более семи миллионов туристов. Наибольшей популярностью мечеть пользуется в октябрь, ноябрь и февраль.
Перекресток Сибуя, Япония.
Ежедневно этим перекрестком пользуются более чем 2,5 млн человек. Несмотря на многолюдность, перекресток спроектирован так, что попасть в человеческую "пробку" сложно.
Мертвое море, Китай.
Китайский курорт с искусственным водоемом расположен в городе Сычуане. Летом "море" превращается в самый многолюдный и тесный водоем. Однажды в нем одновременно плавали десять тысяч человек, несмотря на то, то площадь бассейна всего 30 тыс. кв. м.
ТЦ Mall of America, США.
Самый популярный ТЦ в мире - Mall of America, который находится в Миннесоте. Ежегодно его посещают более 40 млн человек. В ТЦ есть более 520 магазинов, парк развлечений и океанариум.
Пьяцца-дель-Кампо, Италия.
Площадь, которая привлекает туристов архитектурой и красотой, дважды в год наполняется тысячами людей. Это происходит из-за скачек Палио, во время которых площадь засыпают песком. Во время этого мероприятия площадь посещает больше 60 тыс человек.
Читайте также: Не тронута человеком. Удивительные места на планете. Фото
Статуя Христа-Искупителя, Бразилия.
Наиболее знаменитая достопримечательность Бразилии - статуя Христа-Искупителя. Ежедневно ее посещают около четырех тысяч человек. Если не хотите "утонуть" в толпе туристов то приезжайте к статуе в любые дни, кроме выходных, Рождества и карнавала (он проводится с пятницы по вторник перед Великим постом).
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