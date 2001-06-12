Раздел: Фоторепортажи
ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото
Работы немецкого фотографа Роберта Лебека.
Роберт Лебек – один из самых знаменитых немецких фотографов – в профессию прошёл абсолютно случайно. Он получал профессию этнолога и даже не думал о фотографии, но увлёкся фотографией, когда получил в подарок фотоаппарат. Он без посторонней помощи освоил все секреты фотожурналистики, а первый успех к нему пришёл в 1956 году, когда он подготовил материал о возвращающихся из СССР военнопленных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
В 1960-х Роберт Лебек – главный хроникер крупнейших культурных и политических событий в Германии. Он снимал на государственных приёмах, на военных парадах, на кинофестивалях и концертах, а ещё просто на улицах города.
1. Генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Брежнев. Восточный Берлин, 1969 год.
2. Федеральный канцлер ФРГ
Вилли Брандт, 1969 год.
3. Швейцарский прозаик и драматург
Фридрих Дюрренматт, 1986 год.
4. Одна из самых известных немецких актрис XX века
Роми Шнайдер. Австрия, 1976 год.
5. Известная актриса вне сцены
Роми Шнайдер с дочкой Сарой. Париж, 1981 год.
6. Американский кинорежиссёр со своей женой
Билли Уайдлер со своей женой Одри. Берлин, 1961 год.
7. Элвис Пресли - американский солдат в Германии
Элвис Пресли в Фридберге (Гессен), 1958 год.
8. Австрийский актёр и британская актриса
Диана Ригг и Курт Юргенс, 1968 год.
9. Немецкий актёр театра и кино
Клаус Кински. Рим, 1969 год.
10. Борец сумо
Молодой сумоист, 1961 год.
11. Выставка достижений народного хозяйства
«Выставка достижений СССР». Минск, 1970 год.
12. Танцы в подземке
Подземка в Берлине, 1983 год.
13. Показательные выступления
Выступление на катке. СССР, Москва, 1962 год.
14. Французская актриса на пике славы
Роми Шнайдер. Берлин, 1976 год.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
15. Репетиция
Музыкальная школа в Одессе, 1962 год.
Роберт Лебек – один из самых знаменитых немецких фотографов – в профессию прошёл абсолютно случайно. Он получал профессию этнолога и даже не думал о фотографии, но увлёкся фотографией, когда получил в подарок фотоаппарат. Он без посторонней помощи освоил все секреты фотожурналистики, а первый успех к нему пришёл в 1956 году, когда он подготовил материал о возвращающихся из СССР военнопленных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
В 1960-х Роберт Лебек – главный хроникер крупнейших культурных и политических событий в Германии. Он снимал на государственных приёмах, на военных парадах, на кинофестивалях и концертах, а ещё просто на улицах города.
1. Генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Брежнев. Восточный Берлин, 1969 год.
2. Федеральный канцлер ФРГ
Вилли Брандт, 1969 год.
3. Швейцарский прозаик и драматург
Фридрих Дюрренматт, 1986 год.
4. Одна из самых известных немецких актрис XX века
Роми Шнайдер. Австрия, 1976 год.
5. Известная актриса вне сцены
Роми Шнайдер с дочкой Сарой. Париж, 1981 год.
6. Американский кинорежиссёр со своей женой
Билли Уайдлер со своей женой Одри. Берлин, 1961 год.
7. Элвис Пресли - американский солдат в Германии
Элвис Пресли в Фридберге (Гессен), 1958 год.
8. Австрийский актёр и британская актриса
Диана Ригг и Курт Юргенс, 1968 год.
9. Немецкий актёр театра и кино
Клаус Кински. Рим, 1969 год.
10. Борец сумо
Молодой сумоист, 1961 год.
11. Выставка достижений народного хозяйства
«Выставка достижений СССР». Минск, 1970 год.
12. Танцы в подземке
Подземка в Берлине, 1983 год.
13. Показательные выступления
Выступление на катке. СССР, Москва, 1962 год.
14. Французская актриса на пике славы
Роми Шнайдер. Берлин, 1976 год.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
15. Репетиция
Музыкальная школа в Одессе, 1962 год.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
149
0
Оставьте свой комментарий