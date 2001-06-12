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ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. ФотоРаботы немецкого фотографа Роберта Лебека.

Роберт Лебек – один из самых знаменитых немецких фотографов – в профессию прошёл абсолютно случайно. Он получал профессию этнолога и даже не думал о фотографии, но увлёкся фотографией, когда получил в подарок фотоаппарат. Он без посторонней помощи освоил все секреты фотожурналистики, а первый успех к нему пришёл в 1956 году, когда он подготовил материал о возвращающихся из СССР военнопленных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

В 1960-х Роберт Лебек – главный хроникер крупнейших культурных и политических событий в Германии. Он снимал на государственных приёмах, на военных парадах, на кинофестивалях и концертах, а ещё просто на улицах города.

1. Генеральный секретарь ЦК КПСС

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Леонид Брежнев. Восточный Берлин, 1969 год.

2. Федеральный канцлер ФРГ

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Вилли Брандт, 1969 год.

3. Швейцарский прозаик и драматург

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Фридрих Дюрренматт, 1986 год.

4. Одна из самых известных немецких актрис XX века

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Роми Шнайдер. Австрия, 1976 год.

5. Известная актриса вне сцены

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Роми Шнайдер с дочкой Сарой. Париж, 1981 год.

6. Американский кинорежиссёр со своей женой

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Билли Уайдлер со своей женой Одри. Берлин, 1961 год.

7. Элвис Пресли - американский солдат в Германии

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Элвис Пресли в Фридберге (Гессен), 1958 год.

8. Австрийский актёр и британская актриса

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Диана Ригг и Курт Юргенс, 1968 год.

9. Немецкий актёр театра и кино

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Клаус Кински. Рим, 1969 год.

10. Борец сумо

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Молодой сумоист, 1961 год.

11. Выставка достижений народного хозяйства

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


«Выставка достижений СССР». Минск, 1970 год.

12. Танцы в подземке

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Подземка в Берлине, 1983 год.

13. Показательные выступления

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Выступление на катке. СССР, Москва, 1962 год.

14. Французская актриса на пике славы

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Роми Шнайдер. Берлин, 1976 год.

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15. Репетиция

ХХ век глазами одного из лучших фотографов Германии. Фото


Музыкальная школа в Одессе, 1962 год.
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 Теги: фотограф, Германия

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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