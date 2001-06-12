Раздел: Фоторепортажи
Сверхъестественные существа, оказавшиеся фейками. Фото
К счастью, их выдумали.
Даже если вы не слишком суеверны, готовы поспорить, от этих кадров у вас мурашки побегут по спине. К счастью, все эти загадочные существа — просто фейки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мертвая русалка на пляже
Все началось с видео. Оператор в тишине шагает по пляжу, пока, как будто случайно, не замечает странное тело, выброшенное на берег волной. Он подходит ближе и видит труп загадочного существа — верхняя часть принадлежит человеку, а вот нижняя — рыбе. Русалка замерла на локтях, ее волосы треплет ветер, лицо искажено… Создается полное впечатление, что она реальна.
Что это на самом деле
Она реальна. Мы имеем в виду, что эта русалка не рисунок Photoshop, а вполне настоящая скульптура известного художника Хуана Кабана (Juan Cabana). В своих работах «современный Франкенштейн» использует мертвых рыб и человеческие скелеты. Конкретно эта скульптура называется «Нерина» — и она уже продана за $10 тысяч. Так что быть своего рода безумцем в наше время очень выгодно!
«Палочник» лезет по дому
Глядя на это видео, совершенно точно не хочется оказаться жителем этого дома — на промышленного альпиниста «оно» не похоже. Конечности чудовища вытягиваются до размеров нескольких этажей. Его окрестили «самарским палочником».
Что это на самом деле
Знакомьтесь, 3D-аниматор Дмитрий Катаев из Самары, «создатель» чудовища. Дмитрий рассказывает, как он проснулся рано, посмотрел на дом напротив и в его голове возникла идея чудовища, который лезет вверх прямо по стене дома.
«Палочник сделан на основе Слендермена — персонажа городских легенд», — рассказывает Дмитрий. На отрисовку монстра ушел примерно час, а вот на то, чтобы добавить тени и отражения в окна, пришлось потратить больше времени. Дмитрий признается, что не ожидал такого успеха.
Слендермен
«Мы не хотели идти, не хотели убивать их, но его упорное молчание и вытянутые руки одновременно пугали и успокаивали нас… / 1983 год, фотограф неизвестен, считается погибшим».
Слендермен или «Тонкий человек», как его еще называют, — персонаж городских легенд, который обрел мировую известность. О нем снимают фильмы, люди со всего мира шлют фотографии, подтверждающие его существование.
Выглядит Слендер и правда жутко: очень высокий, с длинными тонкими руками, но при этом без лица, он одет в костюм с галстуком. По легенде «Тонкий человек» преследует детей.
Что это на самом деле
«Отца» Слендермена зовут Виктор Сёрдж (Victor Surge), и когда он создавал свое детище, никак не ожидал, что Слендер станет огромной франшизой: фильмы, видеоигры… Все началось с конкурса на форуме Something Awful. Согласно условиям, участникам предлагалось с помощью графического редактора создать на основе обычных фотографий жуткие, добавив к ним пугающие детали. Так появился Тонкий человек…
Его фотографии произвели фурор, и Виктор продолжил работу над монтажом и легендой персонажа. Позже к нему присоединились другие участники форума.
Лесной вурдалак из Луизианы
Охотник на оленей из США запостил видео на охотничьем сайте Wildgame Innovations. Мужчина признался, что светящиеся глаза в лесу — совсем не то, что вы захотите увидеть ночью.
Фото было сделано в городе Бервике в штате Луизиана. Фотограф пожелал остаться анонимным. Охотник утверждал, что от страха он разбил камеру и убежал, но после ему удалось извлечь снимок с карты памяти, которая осталась неповрежденной.
Что это на самом деле
«З» — здравый смысл и загадочные фотоснимки — это хлеб и соль современных мистификаторов. Представь, что ты в лесу натыкаешь на подобное создание. Для начала, если ты охотник на оленей, у тебя, наверное, есть что-то вроде ружья. Если только ты не фанат охотиться копьем. Человек с ружьем должен быть посмелее, чем человек без него, правда? Но если даже предположить, что ты испугалась настолько, что бросила камеру и ружье (не забыв при этом сделать фотографию) и скрылась с жуткого ночного места, стала бы ты возвращаться по темноте, чтобы найти свою камеру? Вряд ли.
По слухам, существо — выходец из кадра американского фантастического фильма «Супер 8» режиссёра Дж. Дж. Абрамса и продюсера Стивена Спилберга.
Самый большой Гавайский тростниковый паук
Расположился на стене дома так, как будто каждый день выползает погреться на солнышке. Кто-то утверждает, что перед нами Гавайский тростниковый паук, который вырос до размера небольшого автомобиля.
Что это на самом деле
Начнем с того, что, с биологической точки зрения, пауки, большая часть из которых довольно безвредные создания, просто физически не могут вырасти до таких размеров. Представляешь, сколько ему нужно было бы съесть, чтобы поддерживать силы? Природа ненавидит нелепость.
Так что ответ прост: Пауль Санта Мария (Paul Santa Maria) плюс Photoshop. Художник, впрочем, даже не пытался убедить кого-то, что паук настоящий, и демонстрировал снимок, который он использовал в качестве прототипа.
Чудище из моря
Хочешь честно? В море и без того достаточно жутких тварей, так что нет никакой необходимости придумывать новых. На этой фотографии рыбаки якобы вытащили из волн огромную зубастую змею.
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Что это на самом деле
На оригинальном снимке рыбаки вытаскивают из моря сеть. Наверное, с рыбой, но без монстра. Снимок с чудищем был создан человеком по имени Алан Фризвелл, который также утверждает, что никого не хотел ввести в заблуждение — картинка ему нужна была в качестве иллюстрации к материалу о морских змеях.
Помни: в век высоких технологий даже то, что кажется очень реальным, имеет простое рациональное объяснение.
Даже если вы не слишком суеверны, готовы поспорить, от этих кадров у вас мурашки побегут по спине. К счастью, все эти загадочные существа — просто фейки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мертвая русалка на пляже
Все началось с видео. Оператор в тишине шагает по пляжу, пока, как будто случайно, не замечает странное тело, выброшенное на берег волной. Он подходит ближе и видит труп загадочного существа — верхняя часть принадлежит человеку, а вот нижняя — рыбе. Русалка замерла на локтях, ее волосы треплет ветер, лицо искажено… Создается полное впечатление, что она реальна.
Что это на самом деле
Она реальна. Мы имеем в виду, что эта русалка не рисунок Photoshop, а вполне настоящая скульптура известного художника Хуана Кабана (Juan Cabana). В своих работах «современный Франкенштейн» использует мертвых рыб и человеческие скелеты. Конкретно эта скульптура называется «Нерина» — и она уже продана за $10 тысяч. Так что быть своего рода безумцем в наше время очень выгодно!
«Палочник» лезет по дому
Видео появилось в Сети в 2013 году и почти сразу набрало несколько тысяч просмотров, а через неделю счет шел на миллионы! Описание гласит: «Нам немного известно о странном существе. Оно несколько раз было „поймано“ на камеру. Паукообразное создание лезет по зданию в России».
Глядя на это видео, совершенно точно не хочется оказаться жителем этого дома — на промышленного альпиниста «оно» не похоже. Конечности чудовища вытягиваются до размеров нескольких этажей. Его окрестили «самарским палочником».
Что это на самом деле
Знакомьтесь, 3D-аниматор Дмитрий Катаев из Самары, «создатель» чудовища. Дмитрий рассказывает, как он проснулся рано, посмотрел на дом напротив и в его голове возникла идея чудовища, который лезет вверх прямо по стене дома.
«Палочник сделан на основе Слендермена — персонажа городских легенд», — рассказывает Дмитрий. На отрисовку монстра ушел примерно час, а вот на то, чтобы добавить тени и отражения в окна, пришлось потратить больше времени. Дмитрий признается, что не ожидал такого успеха.
Слендермен
«Мы не хотели идти, не хотели убивать их, но его упорное молчание и вытянутые руки одновременно пугали и успокаивали нас… / 1983 год, фотограф неизвестен, считается погибшим».
Слендермен или «Тонкий человек», как его еще называют, — персонаж городских легенд, который обрел мировую известность. О нем снимают фильмы, люди со всего мира шлют фотографии, подтверждающие его существование.
Выглядит Слендер и правда жутко: очень высокий, с длинными тонкими руками, но при этом без лица, он одет в костюм с галстуком. По легенде «Тонкий человек» преследует детей.
Что это на самом деле
«Отца» Слендермена зовут Виктор Сёрдж (Victor Surge), и когда он создавал свое детище, никак не ожидал, что Слендер станет огромной франшизой: фильмы, видеоигры… Все началось с конкурса на форуме Something Awful. Согласно условиям, участникам предлагалось с помощью графического редактора создать на основе обычных фотографий жуткие, добавив к ним пугающие детали. Так появился Тонкий человек…
Его фотографии произвели фурор, и Виктор продолжил работу над монтажом и легендой персонажа. Позже к нему присоединились другие участники форума.
Лесной вурдалак из Луизианы
Охотник на оленей из США запостил видео на охотничьем сайте Wildgame Innovations. Мужчина признался, что светящиеся глаза в лесу — совсем не то, что вы захотите увидеть ночью.
Фото было сделано в городе Бервике в штате Луизиана. Фотограф пожелал остаться анонимным. Охотник утверждал, что от страха он разбил камеру и убежал, но после ему удалось извлечь снимок с карты памяти, которая осталась неповрежденной.
Что это на самом деле
«З» — здравый смысл и загадочные фотоснимки — это хлеб и соль современных мистификаторов. Представь, что ты в лесу натыкаешь на подобное создание. Для начала, если ты охотник на оленей, у тебя, наверное, есть что-то вроде ружья. Если только ты не фанат охотиться копьем. Человек с ружьем должен быть посмелее, чем человек без него, правда? Но если даже предположить, что ты испугалась настолько, что бросила камеру и ружье (не забыв при этом сделать фотографию) и скрылась с жуткого ночного места, стала бы ты возвращаться по темноте, чтобы найти свою камеру? Вряд ли.
По слухам, существо — выходец из кадра американского фантастического фильма «Супер 8» режиссёра Дж. Дж. Абрамса и продюсера Стивена Спилберга.
Самый большой Гавайский тростниковый паук
Расположился на стене дома так, как будто каждый день выползает погреться на солнышке. Кто-то утверждает, что перед нами Гавайский тростниковый паук, который вырос до размера небольшого автомобиля.
Что это на самом деле
Начнем с того, что, с биологической точки зрения, пауки, большая часть из которых довольно безвредные создания, просто физически не могут вырасти до таких размеров. Представляешь, сколько ему нужно было бы съесть, чтобы поддерживать силы? Природа ненавидит нелепость.
Так что ответ прост: Пауль Санта Мария (Paul Santa Maria) плюс Photoshop. Художник, впрочем, даже не пытался убедить кого-то, что паук настоящий, и демонстрировал снимок, который он использовал в качестве прототипа.
Чудище из моря
Хочешь честно? В море и без того достаточно жутких тварей, так что нет никакой необходимости придумывать новых. На этой фотографии рыбаки якобы вытащили из волн огромную зубастую змею.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Что это на самом деле
На оригинальном снимке рыбаки вытаскивают из моря сеть. Наверное, с рыбой, но без монстра. Снимок с чудищем был создан человеком по имени Алан Фризвелл, который также утверждает, что никого не хотел ввести в заблуждение — картинка ему нужна была в качестве иллюстрации к материалу о морских змеях.
Помни: в век высоких технологий даже то, что кажется очень реальным, имеет простое рациональное объяснение.
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