Раздел: Фоторепортажи
86-летняя женщина показала, как правильно жить в «старости». Фото
Это самая яркая в мире старушка.
Все мы в курсе того, что старость – это такая штука, которой никак не избежать, но отсрочить которую хочет каждый. Некоторые предпочитают повязывать платочки бледного цвета на голову или же шею, надевать мешковатые и совершенно бесформенные юбки и кофты, брать тележку и идти на рынок, а вот другие отрываются на полную, даже не взирая на свой почтенный возраст, и совершенно не думают о том, что о них скажут соседки и соседи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Сегодня мы не будем рассказывать вам о рецепте вечной молодости, о том, как варить яйца или же жарить картошку. Эта статья будет посвящена одной весьма почтенной женщине, которая, невзирая ни на что, хочет показать всем нам, что жить нужно на полную катушку.
«Краду ваших мужчин с 1928 года»
Бадди Винкл, фото которой вы будете наблюдать еще очень много раз в нашей статье, живет в Уильямстауне, в штате Кентукки. Наверное, вам сложно представить, что именно такой может быть старость, не так ли? «Радужной» бабуле уже стукнуло девяносто лет, но она продолжает радовать своих поклонников все новыми и новыми фотографиями на своей личной странице в «Инстаграм».
Бадди стала новой интернет – сенсацией в свои 86 после того, как видео с ней облетело весь мир. Однажды, внучка этой бабули решила заснять то, как она крутит самокрутку, и уже буквально через несколько часов, после того, как ребенок выложил его, о «радужной» и юморной бабушке узнал целый мир. После того, как столь нереальная популярной обрушилась на Бадди, она решила создать аккаунт и в Твиттере. Прошло буквально пару месяцев, и на ее страницах в социальных сетях уже было несколько сотен преданных поклонников. Одни даже просили, чтобы она стала их бабушкой.
Известность Бадди не помешала проводить время с друзьями, попивать джин и общаться с семьей. Как-то ей даже предлагали переехать, но она наотрез отказалась это делать, ведь ее родной Уильямстаун такой один на свете. «Радужная» бабуля говорит, что ни за какие деньги не смогла быть покинуть свой дом, а вот путешествовать и встречаться со знаменитостями интересная и позитивная молодая бабуля любит.
Но Майли Сайрус она любит больше всех.
Многие задаются вопросом: «Почему Бадди стала настолько популярной личностью в Инстаграме?», а вот ответ решила дать сама «радужная» бабуля. «Я никогда не гналась за признанием, даже когда была молодой. Но, согласитесь, я весьма редкий экземпляр девяностолетней бабушки, которая не одевается, как монашка, а показывает, что она еще ого-го! Я не стараюсь скрыть свой возраст, как это делают многие люди. Я показываю его и не стесняюсь. Мне не стыдно говорить, что мне девяносто лет, мне не стыдно выбирать такие наряды, как будто мне восемнадцать, мне не стыдно быть собой» – отвечает на вопрос журналиста Бадди.
Юморная бабуля говорит, что ей нравится «термоядерный» неон и все его оттенки. В гардеробе Бадди можно встретить массу самых разных вещей, начиная от купальника со стразами и заканчивая обувью на огромной платформе.
Своеобразный инфантилизм, который присущ этой бабуле, она не считает чем-то плохим, просто потому, что основная часть жизни прошла, и если не позаботиться об ее остатке, то пиши пропало. «Именно благодаря тому, что я делаю, я искренне надеюсь, что многие бабушки и дедушки моего возраста не будут хандрить дома, а также, как и я, вспомнят молодые годы» – говорит Бадди.
Конечно же, находятся и те, кому такой вот внешний вид Бадди не приходится по душе, и она решила послать всем им пламенный привет, сделав принт на футболке («Привет, хейтеры»). Вообще, странно представить, что эта «радужная» бабуля может кого-то напрягать своим внешним видом. Неужели никто не улыбнулся глядя на ее фото? Что такого ужасного в них можно найти, чтобы писать, что она сумасшедшая? Конечно, Бадди понимает, что не всех может порадовать и взбодрить, но ее такое положение дел не останавливает. Бабуля искренне радуется всем хейтерам, ведь ей так нравиться их раздражать.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
«Постареть еще успеете! Не бойтесь жизни и своих желаний!»
«Жизнь не стоит на месте! Поменьше слез, побольше радости, люди. Не тратьте свое время зря, ведь вы сами не понимаете, насколько оно быстро уходит» – говорит Бадди Винкл.
Все мы в курсе того, что старость – это такая штука, которой никак не избежать, но отсрочить которую хочет каждый. Некоторые предпочитают повязывать платочки бледного цвета на голову или же шею, надевать мешковатые и совершенно бесформенные юбки и кофты, брать тележку и идти на рынок, а вот другие отрываются на полную, даже не взирая на свой почтенный возраст, и совершенно не думают о том, что о них скажут соседки и соседи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Сегодня мы не будем рассказывать вам о рецепте вечной молодости, о том, как варить яйца или же жарить картошку. Эта статья будет посвящена одной весьма почтенной женщине, которая, невзирая ни на что, хочет показать всем нам, что жить нужно на полную катушку.
«Краду ваших мужчин с 1928 года»
Бадди Винкл, фото которой вы будете наблюдать еще очень много раз в нашей статье, живет в Уильямстауне, в штате Кентукки. Наверное, вам сложно представить, что именно такой может быть старость, не так ли? «Радужной» бабуле уже стукнуло девяносто лет, но она продолжает радовать своих поклонников все новыми и новыми фотографиями на своей личной странице в «Инстаграм».
Бадди стала новой интернет – сенсацией в свои 86 после того, как видео с ней облетело весь мир. Однажды, внучка этой бабули решила заснять то, как она крутит самокрутку, и уже буквально через несколько часов, после того, как ребенок выложил его, о «радужной» и юморной бабушке узнал целый мир. После того, как столь нереальная популярной обрушилась на Бадди, она решила создать аккаунт и в Твиттере. Прошло буквально пару месяцев, и на ее страницах в социальных сетях уже было несколько сотен преданных поклонников. Одни даже просили, чтобы она стала их бабушкой.
Известность Бадди не помешала проводить время с друзьями, попивать джин и общаться с семьей. Как-то ей даже предлагали переехать, но она наотрез отказалась это делать, ведь ее родной Уильямстаун такой один на свете. «Радужная» бабуля говорит, что ни за какие деньги не смогла быть покинуть свой дом, а вот путешествовать и встречаться со знаменитостями интересная и позитивная молодая бабуля любит.
Но Майли Сайрус она любит больше всех.
Многие задаются вопросом: «Почему Бадди стала настолько популярной личностью в Инстаграме?», а вот ответ решила дать сама «радужная» бабуля. «Я никогда не гналась за признанием, даже когда была молодой. Но, согласитесь, я весьма редкий экземпляр девяностолетней бабушки, которая не одевается, как монашка, а показывает, что она еще ого-го! Я не стараюсь скрыть свой возраст, как это делают многие люди. Я показываю его и не стесняюсь. Мне не стыдно говорить, что мне девяносто лет, мне не стыдно выбирать такие наряды, как будто мне восемнадцать, мне не стыдно быть собой» – отвечает на вопрос журналиста Бадди.
Юморная бабуля говорит, что ей нравится «термоядерный» неон и все его оттенки. В гардеробе Бадди можно встретить массу самых разных вещей, начиная от купальника со стразами и заканчивая обувью на огромной платформе.
Своеобразный инфантилизм, который присущ этой бабуле, она не считает чем-то плохим, просто потому, что основная часть жизни прошла, и если не позаботиться об ее остатке, то пиши пропало. «Именно благодаря тому, что я делаю, я искренне надеюсь, что многие бабушки и дедушки моего возраста не будут хандрить дома, а также, как и я, вспомнят молодые годы» – говорит Бадди.
Конечно же, находятся и те, кому такой вот внешний вид Бадди не приходится по душе, и она решила послать всем им пламенный привет, сделав принт на футболке («Привет, хейтеры»). Вообще, странно представить, что эта «радужная» бабуля может кого-то напрягать своим внешним видом. Неужели никто не улыбнулся глядя на ее фото? Что такого ужасного в них можно найти, чтобы писать, что она сумасшедшая? Конечно, Бадди понимает, что не всех может порадовать и взбодрить, но ее такое положение дел не останавливает. Бабуля искренне радуется всем хейтерам, ведь ей так нравиться их раздражать.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
«Постареть еще успеете! Не бойтесь жизни и своих желаний!»
«Жизнь не стоит на месте! Поменьше слез, побольше радости, люди. Не тратьте свое время зря, ведь вы сами не понимаете, насколько оно быстро уходит» – говорит Бадди Винкл.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1785
0
Оставьте свой комментарий