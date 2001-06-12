Раздел: Фоторепортажи
Самые необычные и нелепые автомобили мира. Фото
В Сети показали подборку самых странных машин.
С момента выпуска первой серийной машины автомобильный мир эволюционировал, пожалуй, каждое десятилетие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Модели определенной эпохи так или иначе похожи друг на друга: внешне, техническими характеристиками, наличием или отсутствием определенных опций. Из этого правила, впрочем, есть исключения. Представляем вам самые странные из всех когда-либо выпускавшихся автомобилей.
BMW Isetta 300
Трехколесная Isetta в свое время спасла компанию BMW от банкротства: пока конкуренты продавали более дорогие машины, баварцы успели реализовать 160 000 Isetta и серьезно поправить свое финансовое положение, подорванное Второй мировой войной.
Isetta, имеющая итальянские корни, в первую очередь отличалась скромными размерами и тем, что единственная дверь была расположена там, где у современных автомобилей находится капот: руль модели двигался вместе с дверью.
Mohs Ostentatienne Opera Sedan
Владелец компании Mohs Брюс Мохс создал модель Ostentatienne Opera Sedan как образец того, каким должен быть люксовый седан. Дальше концепта дело не пошло, но за два года, что бизнесмен горел этой идеей, он успел выпустить 6 или 7 подобных автомобилей.
Основная особенность машины — отсутствие дверей: внутрь можно было попасть через багажник. Он открывался, выбрасывая вниз ступеньку и встречая пассажира или водителя красной ковровой дорожкой.
Axiam-Mega MultiTruck
Axiam-Mega — французская компания, изначально специализировавшаяся на производстве субкомпактных автомобилей и квадроциклов. Однако в 2010 году концерн выпустил легкий грузовик MultiTruck, который рассчитан на людей, использующих коммерческую технику для перевозок на короткие расстояния и желающих в связи с этим сократить расходы на содержание транспорта.
Что с дизельным, что с электрическим мотором модель отличается крайне низкими эксплуатационными затратами. Выглядит, правда, очень странно.
Messerschmitt KR175
После Второй мировой войны Германии надолго запретили делать самолеты: компании Messerschmitt пришлось переключаться на что-то другое. В 1953 году свет увидел первый автомобиль концерна — KR175, который сами немцы называли скутером с кабиной.
Трехколесная машина имела руль, больше похожий на аналогичный от велосипеда или мотоцикла, и два посадочных места: одно за другим. В 1955 году на смену модели KR175 пришла новинка — KR200.
Mazda R360
R360 — первый серийный легковой автомобиль, выпущенный компанией Mazda. Машина, на выбор поставлявшаяся либо с механической трансмиссией, либо с АКП, весила всего 380 килограммов.
Пользовавшаяся популярностью модель позволила Mazda укрепить свое финансовое положение и благодаря тому, что когда послевоенные ограничения на экспорт японских продуктов были сняты, успешно продавалась не только на родине, но и в других странах.
Russo-Baltique Impression
В 2002 году ателье A:Level решило возродить известную российскую марку «Руссо-Балт» и создало дизайн машины в стиле 40-х годов предыдущего столетия.
Владелец торговой марки «Руссо-Балт» Виктор Такнов даже вложил в проект 2 млн долларов, а ателье было переименовано в Russo-Baltique. Единственная машина — Russo-Baltiqe Impression — была выпущена в 2006 году в сотрудничестве с мастерами из немецкой компании German GErg GmbH и представлена на автосалоне в Женеве.
Тогда была даже озвучена цена будущих мелкосерийных моделей — 1,8 млн долларов США. Однако производство модели так и не было запущено.
Daihatsu Midget II
Второе — более похожее на автомобиль в современном понимании слова — поколение Daihatsu Midget было не таким успешным, как трехколесный предшественник, в первый год производства которого было реализовано более 80 000 экземпляров модели.
Машина, из-за располагающегося на капоте запасного колеса похожая на носорога, была представлена в 1993 году на Токийском автосалоне, но в серию попала только в 1996-м. В зависимости от компоновки модель могла быть двухместной или рассчитанной только на водителя.
С момента выпуска первой серийной машины автомобильный мир эволюционировал, пожалуй, каждое десятилетие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Модели определенной эпохи так или иначе похожи друг на друга: внешне, техническими характеристиками, наличием или отсутствием определенных опций. Из этого правила, впрочем, есть исключения. Представляем вам самые странные из всех когда-либо выпускавшихся автомобилей.
BMW Isetta 300
Трехколесная Isetta в свое время спасла компанию BMW от банкротства: пока конкуренты продавали более дорогие машины, баварцы успели реализовать 160 000 Isetta и серьезно поправить свое финансовое положение, подорванное Второй мировой войной.
Isetta, имеющая итальянские корни, в первую очередь отличалась скромными размерами и тем, что единственная дверь была расположена там, где у современных автомобилей находится капот: руль модели двигался вместе с дверью.
Mohs Ostentatienne Opera Sedan
Владелец компании Mohs Брюс Мохс создал модель Ostentatienne Opera Sedan как образец того, каким должен быть люксовый седан. Дальше концепта дело не пошло, но за два года, что бизнесмен горел этой идеей, он успел выпустить 6 или 7 подобных автомобилей.
Основная особенность машины — отсутствие дверей: внутрь можно было попасть через багажник. Он открывался, выбрасывая вниз ступеньку и встречая пассажира или водителя красной ковровой дорожкой.
Axiam-Mega MultiTruck
Axiam-Mega — французская компания, изначально специализировавшаяся на производстве субкомпактных автомобилей и квадроциклов. Однако в 2010 году концерн выпустил легкий грузовик MultiTruck, который рассчитан на людей, использующих коммерческую технику для перевозок на короткие расстояния и желающих в связи с этим сократить расходы на содержание транспорта.
Что с дизельным, что с электрическим мотором модель отличается крайне низкими эксплуатационными затратами. Выглядит, правда, очень странно.
Messerschmitt KR175
После Второй мировой войны Германии надолго запретили делать самолеты: компании Messerschmitt пришлось переключаться на что-то другое. В 1953 году свет увидел первый автомобиль концерна — KR175, который сами немцы называли скутером с кабиной.
Трехколесная машина имела руль, больше похожий на аналогичный от велосипеда или мотоцикла, и два посадочных места: одно за другим. В 1955 году на смену модели KR175 пришла новинка — KR200.
Mazda R360
R360 — первый серийный легковой автомобиль, выпущенный компанией Mazda. Машина, на выбор поставлявшаяся либо с механической трансмиссией, либо с АКП, весила всего 380 килограммов.
Пользовавшаяся популярностью модель позволила Mazda укрепить свое финансовое положение и благодаря тому, что когда послевоенные ограничения на экспорт японских продуктов были сняты, успешно продавалась не только на родине, но и в других странах.
Russo-Baltique Impression
В 2002 году ателье A:Level решило возродить известную российскую марку «Руссо-Балт» и создало дизайн машины в стиле 40-х годов предыдущего столетия.
Владелец торговой марки «Руссо-Балт» Виктор Такнов даже вложил в проект 2 млн долларов, а ателье было переименовано в Russo-Baltique. Единственная машина — Russo-Baltiqe Impression — была выпущена в 2006 году в сотрудничестве с мастерами из немецкой компании German GErg GmbH и представлена на автосалоне в Женеве.
Тогда была даже озвучена цена будущих мелкосерийных моделей — 1,8 млн долларов США. Однако производство модели так и не было запущено.
Daihatsu Midget II
Второе — более похожее на автомобиль в современном понимании слова — поколение Daihatsu Midget было не таким успешным, как трехколесный предшественник, в первый год производства которого было реализовано более 80 000 экземпляров модели.
Машина, из-за располагающегося на капоте запасного колеса похожая на носорога, была представлена в 1993 году на Токийском автосалоне, но в серию попала только в 1996-м. В зависимости от компоновки модель могла быть двухместной или рассчитанной только на водителя.
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