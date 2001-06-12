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Оригинальные люстры, которые можно сделать из подручных предметов. Фото
Эти идеи помогут создать дизайнерскую люстру своими руками.
DIY-движение уже давно тесно связано с созданием дизайнерских неповторимых новых вещей из остатков старого хлама, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Это отличный способ повторно использовать вещи, которые в противном случае уже смело можно выкидывать на мусорку и свалку истории.
Но можно и не выкидывать эти, казалось бы, отслужившее свое вещи, а сделать из них уникальные эксклюзивные самодельные лампы и люстры, которые будут создавать красивую и оригинальную подсветку в доме.
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Создание этих проектов предусматривает работу различного уровня квалификации, но если человек имеет творческую жилку и горит желанием сделать что-то оригинальное своими руками, то из этого набора предложений можно выбрать наиболее подходящее изделие.
DIY-движение уже давно тесно связано с созданием дизайнерских неповторимых новых вещей из остатков старого хлама, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Это отличный способ повторно использовать вещи, которые в противном случае уже смело можно выкидывать на мусорку и свалку истории.
Но можно и не выкидывать эти, казалось бы, отслужившее свое вещи, а сделать из них уникальные эксклюзивные самодельные лампы и люстры, которые будут создавать красивую и оригинальную подсветку в доме.
Читайте также: Самые необычные и нелепые автомобили мира. Фото
Создание этих проектов предусматривает работу различного уровня квалификации, но если человек имеет творческую жилку и горит желанием сделать что-то оригинальное своими руками, то из этого набора предложений можно выбрать наиболее подходящее изделие.
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