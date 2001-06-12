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Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Каждому стоит хоть раз встретить рассвет в таком месте.
Алая линия проходит над Киевом, медленно прорезает тусклый небесный купол и открывает миру изнанку нового дня. Андреевский спуск, извиваясь и барахтаясь в последних ночных тенях, встречает свой рассвет, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Над крышами серо и неуютно, отяжелевшее с ночи небо сдавливает окна и головы слишком рано проснувшихся людей. Но вот уже первый слабый луч прорывается сквозь гряду облаков и падает на холодную брусчатку – и отскакивает звонкой монетой, и катится кубарем вниз, разбиваясь на сотни, на тысячи ртутных огоньков.
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Здравствуй, июнь, здравствуй новый день! «Цок-цок!» – стучит по крутому спуску чей-то нетерпеливый шаг. «Х-х-ха-а-а…» — это не ветер, это призрак делает осторожный выдох и прячется за первый попавшийся угол. «Неужто заметили?» — глядит угрюмая тонкая тень, прикрывая ладонью изувеченный кирпич в стене дома Турбиных. Но уже поздно для темной игры — рассвет наступил, и день становится ближе. Журналисты неспешно идут по Андреевскому спуску и наступают на светлые линии, начерченные солнцем для тех, кто уже не уснет.
Алая линия проходит над Киевом, медленно прорезает тусклый небесный купол и открывает миру изнанку нового дня. Андреевский спуск, извиваясь и барахтаясь в последних ночных тенях, встречает свой рассвет, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Над крышами серо и неуютно, отяжелевшее с ночи небо сдавливает окна и головы слишком рано проснувшихся людей. Но вот уже первый слабый луч прорывается сквозь гряду облаков и падает на холодную брусчатку – и отскакивает звонкой монетой, и катится кубарем вниз, разбиваясь на сотни, на тысячи ртутных огоньков.
Читайте также: Чернобыль в атмосферных и пугающих снимках. Фото
Здравствуй, июнь, здравствуй новый день! «Цок-цок!» – стучит по крутому спуску чей-то нетерпеливый шаг. «Х-х-ха-а-а…» — это не ветер, это призрак делает осторожный выдох и прячется за первый попавшийся угол. «Неужто заметили?» — глядит угрюмая тонкая тень, прикрывая ладонью изувеченный кирпич в стене дома Турбиных. Но уже поздно для темной игры — рассвет наступил, и день становится ближе. Журналисты неспешно идут по Андреевскому спуску и наступают на светлые линии, начерченные солнцем для тех, кто уже не уснет.
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