» » Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото

Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. ФотоКаждому стоит хоть раз встретить рассвет в таком месте.

Алая линия проходит над Киевом, медленно прорезает тусклый небесный купол и открывает миру изнанку нового дня. Андреевский спуск, извиваясь и барахтаясь в последних ночных тенях, встречает свой рассвет, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Над крышами серо и неуютно, отяжелевшее с ночи небо сдавливает окна и головы слишком рано проснувшихся людей. Но вот уже первый слабый луч прорывается сквозь гряду облаков и падает на холодную брусчатку – и отскакивает звонкой монетой, и катится кубарем вниз, разбиваясь на сотни, на тысячи ртутных огоньков.

Читайте также: Чернобыль в атмосферных и пугающих снимках. Фото

Здравствуй, июнь, здравствуй новый день! «Цок-цок!» – стучит по крутому спуску чей-то нетерпеливый шаг. «Х-х-ха-а-а…» — это не ветер, это призрак делает осторожный выдох и прячется за первый попавшийся угол. «Неужто заметили?» — глядит угрюмая тонкая тень, прикрывая ладонью изувеченный кирпич в стене дома Турбиных. Но уже поздно для темной игры — рассвет наступил, и день становится ближе. Журналисты неспешно идут по Андреевскому спуску и наступают на светлые линии, начерченные солнцем для тех, кто уже не уснет.

Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Рассвет на Андреевском спуске в атмосферных снимках. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Андреевский спуск, рассвет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:02 » Автор: Анна Мартынова
     1037
     0

Похожие новости по теме

Чернобыль в атмосферных и пугающих снимках. Фото Чернобыль в атмосферных и пугающих снимках. Фото

Трагедия, навсегда изменившая мир.

Весенний Киев в атмосферных снимках. Фото Весенний Киев в атмосферных снимках. Фото

Волшебная пора года.

Рассвет и закат встречаются на снимках этого фотографа. Фото Рассвет и закат встречаются на снимках этого фотографа. Фото

Невероятный проект Стивена Уилкса.

Вот как выглядит рассвет на Марсе. Фото Вот как выглядит рассвет на Марсе. Фото

Завораживающее зрелище рассвета на Красной планете.

Изумительный рассвет на Марсе. Фото Изумительный рассвет на Марсе. Фото

Фото изумительного рассвета на Марсе.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх