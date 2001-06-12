Раздел: Фоторепортажи
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Когда не стоит судить "по обложке".
Мы привыкли верить своим глазам, но и они могут обманывать. Невзрачный нищий старичок окажется миллионером, золотая жила окажется пиритовой, а в старом шкафу обнаружится Нарния, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Мы привыкли верить своим глазам, но и они могут обманывать. Невзрачный нищий старичок окажется миллионером, золотая жила окажется пиритовой, а в старом шкафу обнаружится Нарния, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Роскошные особняки голливудских звезд. Фото
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