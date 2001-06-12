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Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото

Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». ФотоКогда не стоит судить "по обложке".

Мы привыкли верить своим глазам, но и они могут обманывать. Невзрачный нищий старичок окажется миллионером, золотая жила окажется пиритовой, а в старом шкафу обнаружится Нарния, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
Эти роскошные особняки снаружи выглядят как «сараи». Фото
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 Теги: особняк, сарай

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Сегодня, 11:25 » Автор: Анна Мартынова
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