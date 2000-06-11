Раздел: Фоторепортажи
Десять невероятных фактов о космосе. Фото
Космос - одна большая загадка.
Наука постоянно развивается, буквально каждый день происходят новые открытия. Однако, несмотря на все чудеса нанотехнологий, робототехники, транспортных технологий и т. д., люди по сути не имеют ни малейшего понятия, что происходит не то, что в далеких галактиках, но и даже на соседней планете в Солнечной системе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Лицо в облаках
На этой фотографии показана туманность Орла, которая якобы показывает рождение звезды из газовых облаков. Сам по себе этот процесс довольно удивительный. Но если присмотреться к фотографии внимательно, можно увидеть лицо человека.
2. Материя
Как известно (по крайней мере, так считают ученые) Вселенная состоит в основном из темной энергии и темной материи. Хотя на снимках мощных телескопов можно увидеть миллиарды звезд, на самом деле на них приходится менее 5% от известной Вселенной.
3. Реионизация
По мнению ученых, около 13 миллиардов лет назад Вселенная претерпела процесс, называемый повторной ионизацией. В этот период впервые возникли туманности ранней Вселенной из водородного газа. Ученые без малейшего понятия, почему это произошло.
4. Солнечная система
Огромные различия между планетами в Солнечной системе и их уникальность — настоящая тайна, о которой существуют только предположения. Ученые надеются, что с помощью изучения других планет во Вселенной они смогут хотя бы немного больше узнать о на нашей собственной Солнечной системе.
5. Жизнь на Марсе
Многие теоретики заговора утвреждают, что на Марсе есть жизнь на Марсе, а NASA просто скрывает это. Ученые же считают, что Марс действительно был обитаем до тех пор, пока не исчезло его магнитное поле.
6. Руины на Луне
Это еще одна любимая тема теоретиков заговора. Идея заключается в том, что NASA намеренно опубликовала нечеткие изображения Луны (и исказила другие), чтобы скрыть тот факт, что на Луне существуют рукотворные структуры.
7. Горячие Юпитеры
Это название ученые дали гигантским планетам, которые вращаются чрезвычайно близко к своим звездам. На самом деле, большинство из первых планет, которые обнаружили ученые за пределами нашей Солнечной системы, были именно «горячими юпитерами». Странно то, что многие из этих планет состоит из веществ, которые обычно находятся во внешних пределах Солнечной системы.
8. Пары звезд
Иногда звезды существуют парами. Одна из звезд может превратиться в красного гиганта и поглотить своего «сожителя». После этого вторая звезда начинает высасывать газ из красного гиганта, в итоге превращая его в белого карлика. Как и почему это происходит, до сих пор остается загадкой.
9. Форма Вселенной
Обычно люди представляют себе Вселенную в виде гигантского шара, полного галактик, но это не так. Ученые на само деле не знают о том, как выгляди Вселенная, но они уверены в том, что ее «форма» далеко не такая простая.
Читайте также: Пять невероятных фактов об одной из самых богатых стран мира
10. Центр Вселенной
Как только что установили, Вселенная не является большой сферой, полной галактик. На самом деле, современная космология утверждает, что Вселенная даже не имеет центра.
Наука постоянно развивается, буквально каждый день происходят новые открытия. Однако, несмотря на все чудеса нанотехнологий, робототехники, транспортных технологий и т. д., люди по сути не имеют ни малейшего понятия, что происходит не то, что в далеких галактиках, но и даже на соседней планете в Солнечной системе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Лицо в облаках
На этой фотографии показана туманность Орла, которая якобы показывает рождение звезды из газовых облаков. Сам по себе этот процесс довольно удивительный. Но если присмотреться к фотографии внимательно, можно увидеть лицо человека.
2. Материя
Как известно (по крайней мере, так считают ученые) Вселенная состоит в основном из темной энергии и темной материи. Хотя на снимках мощных телескопов можно увидеть миллиарды звезд, на самом деле на них приходится менее 5% от известной Вселенной.
3. Реионизация
По мнению ученых, около 13 миллиардов лет назад Вселенная претерпела процесс, называемый повторной ионизацией. В этот период впервые возникли туманности ранней Вселенной из водородного газа. Ученые без малейшего понятия, почему это произошло.
4. Солнечная система
Огромные различия между планетами в Солнечной системе и их уникальность — настоящая тайна, о которой существуют только предположения. Ученые надеются, что с помощью изучения других планет во Вселенной они смогут хотя бы немного больше узнать о на нашей собственной Солнечной системе.
5. Жизнь на Марсе
Многие теоретики заговора утвреждают, что на Марсе есть жизнь на Марсе, а NASA просто скрывает это. Ученые же считают, что Марс действительно был обитаем до тех пор, пока не исчезло его магнитное поле.
6. Руины на Луне
Это еще одна любимая тема теоретиков заговора. Идея заключается в том, что NASA намеренно опубликовала нечеткие изображения Луны (и исказила другие), чтобы скрыть тот факт, что на Луне существуют рукотворные структуры.
7. Горячие Юпитеры
Это название ученые дали гигантским планетам, которые вращаются чрезвычайно близко к своим звездам. На самом деле, большинство из первых планет, которые обнаружили ученые за пределами нашей Солнечной системы, были именно «горячими юпитерами». Странно то, что многие из этих планет состоит из веществ, которые обычно находятся во внешних пределах Солнечной системы.
8. Пары звезд
Иногда звезды существуют парами. Одна из звезд может превратиться в красного гиганта и поглотить своего «сожителя». После этого вторая звезда начинает высасывать газ из красного гиганта, в итоге превращая его в белого карлика. Как и почему это происходит, до сих пор остается загадкой.
9. Форма Вселенной
Обычно люди представляют себе Вселенную в виде гигантского шара, полного галактик, но это не так. Ученые на само деле не знают о том, как выгляди Вселенная, но они уверены в том, что ее «форма» далеко не такая простая.
Читайте также: Пять невероятных фактов об одной из самых богатых стран мира
10. Центр Вселенной
Как только что установили, Вселенная не является большой сферой, полной галактик. На самом деле, современная космология утверждает, что Вселенная даже не имеет центра.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2307
0
Оставьте свой комментарий