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Восемь самых необычных лесов в мире. Фото

Восемь самых необычных лесов в мире. ФотоЗдесь есть на что посмотреть.

Фантастические истории о троллях, эльфах, орках и гоблинах просто невозможно себе представить без подходящего окружения. Сказочники всех поколений предпочитают располагать своих героев в лесах — пышных, мрачных, окутанных таинственным прошлым и темным настоящим. И писателям даже не приходится выдумывать ничего особенного: наш мир полон самыми настоящими магическими лесами, каждый из которых наверняка является домом для целого сонма волшебных тварей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Восемь самых необычных лесов в мире. Фото


Лес Уистманс
Девон, Англия

Укрытые мхом леса этого местечка выглядят так, будто человек не приближался к ним вот уже несколько тысяч лет. Пройти под сенью местных древ будет непросто: предательский мох спрятал под собой гладкие и коварные валуны — путешественники часто ломают ноги, отправившись на поиски приключений в этот лес.

Восемь самых необычных лесов в мире. Фото


Кривой Лес
Польша

Этот странный лес будто был поражен заклинанием неведомого волшебника. Все деревья в нем растут изогнутыми — и никто просто не понимает, почему. Есть теория, по которой некий фермер искривлял ростки специально, чтобы изготавливать из деревьев мебель. Но куда он потом делся?

Восемь самых необычных лесов в мире. Фото


Пазлвуд
Глостершир, Англия

Даже небо, даже сам властелин колец признают, что Пазлвуд — один из самых волшебных лесов планеты. Этот густой, мрачный лес полон замшелых корней и корявых старых деревьев, со скрипучими мостками через бурные речушки.

Восемь самых необычных лесов в мире. Фото


Национальный лесной парк Чжанцзяцзе
Китай

Расположенный в южной части провинции Хунань Китая, Национальный лесной парк Чжанцзяцзе представляет собой сюрреалистическое пространство каменных шпилей, сквозь которые в разные стороны растут деревья.

Восемь самых необычных лесов в мире. Фото


Древесная гора
Юлёярви, Финляндия

Слегка изогнутые ряды деревьев, покрывающие эту гору непроходимым лесом, были выращены искусственным образом. 11 000 деревьев формируют уникальный рисунок, отсылающий и к древним друидам, и к современным ландшафтным дизайнерам.

Восемь самых необычных лесов в мире. Фото


Адак
Аляска

Всего тридцать три дерева: эта маленькая аляскинская роща заявлена как самый крохотный национальный парк США.

Восемь самых необычных лесов в мире. Фото


Аллея баобабов
Мадагаскар

Многим из местных деревьев уже перевалило за 800 лет. Баобабы умирают и уничтожаются варварскими нашествиями туристов — у вас осталось совсем немного времени, чтобы увидеть гибнущее чудо природы своими глазами.

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Восемь самых необычных лесов в мире. Фото


Дарк Хеджес
Северная Ирландия

А этот лес будто сошел со страниц фантастического романа. Dark Hedges, украшающий дороги Северной Ирландии, смахивает на тоннель, ведущий прямиком в сказку. Фанаты Джорджа Мартина несомненно признают эту местность — именно здесь пробегала малышка Арья Старк в начале второго сезона.
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 Теги: лес, туризм

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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