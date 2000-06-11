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Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото

Фотограф показал невероятную мощь морских волн. ФотоРаботы Райана Пернофски.

Волнами называют периодические колебания поверхности морей или океанов. Сегодня посмотрим потрясающие снимки волн фотографа Райана Пернофски, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. В зависимости от причин, вызывающих движение, различаются волны ветровые, приливные (приливы и отливы), барические (сейши или стоячие волны) и сейсмические (цунами).

Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото


2. Волны характеризуются высотой, равной расстоянию по вертикали между гребнем и подошвой волны, длиной — расстоянием по горизонтали между двумя смежными гребнями, скоростью распространения и периодом.

Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото


3. У ветровых волн период длится около 30 секунд, у барических и сейсмических — от нескольких минут до нескольких часов. У приливных период измеряется часами.

Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото


4. В водоёмах наиболее распространены ветровые волны. Они образуются и развиваются благодаря энергии ветра, передаваемой воде за счёт трения и путём давления воздушного потока на склоны гребней волн.

Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото


5. Волны всегда существуют в открытом океане и могут иметь самые разнообразные размеры, достигая длины до 400 м, высоты 12–13 метров и скорости распространения 14–15 м/с.

Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото


6. Максимальная зарегистрированная высота ветровых волн составляет 25–26 метров, хотя возможно существование и более высоких волн, просто об этом не знают.

Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото


7. В начальной стадии развития ветровые волны бегут параллельными рядами, которые затем распадаются на обособленные гребни. Малые глубины ограничивают рост волн.

Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото


8. Если ветер, вызвавший волнение, стихает, то ветровые волны превращаются в т. н. зыбь. Она часто наблюдается одновременно с ветровымиволнами, при этом не всегда совпадая с ними по направлению и высоте.

Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото


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9. В зоне прибоя наблюдаются т.н. прибойные биения — периодические подъёмы уровня воды при подходе группы высоких волн. Высота подъёма обычно составляет от 10 см до 2 метров.

Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото
Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото
Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото
Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото
Фотограф показал невероятную мощь морских волн. Фото
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 Теги: фотограф, волны

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