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Так выглядят обеды японских школьников. Фото

Так выглядят обеды японских школьников. ФотоМать рассказала, чем кормят ее ребенка в школе.

В прошлую пятницу в нашей школе был "открытый обед" - записавшись заранее и заплатив около 2 долларов, можно было посмотреть, как кормят твоего ребенка, и самому отведать то же самое, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

В принципе, я и так хорошо представляю, чем кормят детей, от нашего детского сада практически никаких отличий, но шла я туда с намерением вам потом рассказать, если будет что-то интересное! Дома на подстраховке меня ждал муж с кастрюлей спагетти, хотя он и слегка недоумевал, зачем мне это, ведь я иду обедать в школу. Наивный человек.

В разных школах в Японии система питания устроена по-разному – где-то есть кухня, где-то нет, и обеды привозят по договору с компаниями-производителями бенто, их в стране огромное количество. Кое-где нужно давать детям с собой рис, а остальное дает школа.

Но, помимо установленного обеда, купить что-то дополнительно в младшей школе невозможно – никаких соблазнов не продают, автоматов с напитками поблизости тоже нет.

Кроме того, запрещено приносить с собой из дома что угодно, будь то яблоко, сухарик или леденец в кармане. Сумма на обеды в месяц составляет около 70 долларов, и независимо от региона и школы они плюс-минус одинаковые. Хотя кое-где бывают особенности – настолько заметные, что попадают в выпуски новостей. Например, на Хоккайдо в определенное время (не всегда!) дают рис с икрой.

Так выглядят обеды японских школьников. Фото


А у нас в соседнем городке в пик сезона дают каждому ребенку по крабу на обед. Чистить чур самим!

Так выглядят обеды японских школьников. Фото


Где-то вот унаги дают.

Так выглядят обеды японских школьников. Фото


А вот так выглядит средний японский обед, для сравнения приведен образец 1950 года. Еще со времен садика я заметила, что когда порцию риса заменяют куском белого хлеба, ребенок прибегает голодный как волк и, бедняжка, потом до вечера никак не может наесться, ну это и логично - вообще не понимаю, зачем делать такую явно не равноценную по калориям и ГИ замену.

Так выглядят обеды японских школьников. Фото

Так выглядят обеды японских школьников. Фото


Еще меня смущает молоко – на обед выдают коробочку 200 мл, и ее нужно тут же выпить. Мы все хорошо относимся к молоку и пьем его с удовольствием, но не на обед и не вместе с другой едой. Учитывая, что завтракает ребенок в 7 утра, а обед – в 12, было бы здорово выдавать им это молоко часов в 10 в качестве второго завтрака...

В анкете, которую раздавали на этом познавательном мероприятии, я это написала, но сомневаюсь, что глас вопиющего в пустыне будет услышан.

Так выглядят обеды японских школьников. Фото


Дети в школе обедают прямо в классе. Раздачей и уборкой занимаются тоже сами, дежурят по очереди. Учитель участвует в процессе и обедает тем же самым вместе с детьми, за отдельным столом. Когда получаешь еду, можно сразу попросить побольше или поменьше. Риса потом можно взять добавку, а особенные вкусняшки, если они еще есть, но мало, разыгрывают в камень-ножницы-бумага.

Так выглядят обеды японских школьников. Фото


Особая тема – нелюбовь детей к определенной еде или полный отказ от определенных продуктов. В детском коллективе принято съедать все и не капризничать, учителя говорят: если тебе не нравится блюдо, то надо вначале все-таки постараться и поесть его, а если уж совсем никак, то можно отказаться.

Среди иностранцев, живущих в Японии, ходят разговоры о том, что у детей бывают проблемы и конфликты из-за этого, думаю, здесь, как и везде, вмешивается человеческий фактор. Так или иначе, ультиматумов никто не ставит, можно и нужно искать компромиссы даже при том, что порядки в Японии строгие.

Скажу сразу, еда хоть и страшная, но вполне вкусная. Все приятно пахнет, имеет нормальную консистенцию, правильно приготовлено. Это был тондзиру – овощной супчик со свининой, рис, хитаси из овощей – это когда травянистые овощи или капусту совсем недолго бланшируют, охлаждают и отжимают, получается почти сырое, но уже не совсем.

Протеины – кусочек chikuwa, это такая штучка из термически обработанной рыбной пасты сурими (родственник крабовых палочек). Часто дают жареную и вареную рыбу, мясо реже.

Так выглядят обеды японских школьников. Фото
Так выглядят обеды японских школьников. Фото
Так выглядят обеды японских школьников. Фото
Так выглядят обеды японских школьников. Фото
Так выглядят обеды японских школьников. Фото


Мама напротив меня охала: как же мне съесть столько риса!

Молоко я сразу прибрала в сумку, и правильно сделала - когда все поели, ведущая встречи попросила всех сплющить свои пакетики от молока, и непросто пришлось тем, кто только чуть-чуть отпил, пришлось залпом выдуть свои 200 мл. А не подчиниться коллективной воле порядочные японские мамаши, сами понимаете, не могли.

После обеда нам рассказали, как соблюдаются гигиенические и всякие противовирусные меры при приготовлении пищи в школе – в частности, при какой температуре готовят овощи и мясо-рыбу.

Напомнили, что дневная норма соли для младших школьников – всего 2 грамма, а жареное в большом количестве масла (во фритюре, в тесте, в панировке и тд) – 1, максимум 2 раза в неделю. На этом месте мамы удивленно-раскаянно замычали, потому что в повседневной домашней кухне в Японии все такое жареное как раз очень популярно – и быстро, и вкусно, и нажористо (и дешево).

А вообще идеалы питания отсылают нас к бабушкам – вот например акроним про бабушку и внучку, про самые полезные продукты: бобы, кунжут, водоросли, овощи, рыба, грибы шиитаке, батат.

Так выглядят обеды японских школьников. Фото


Это на веранде они выращивают вьюнки

Так выглядят обеды японских школьников. Фото


Воду и чай приносят с собой из дома, а в мешочках – зубные щетки и стаканчики.

Так выглядят обеды японских школьников. Фото


В общем, если честно, после школы я еще навернула спагетти, мороженое и кофе. Хотя, если без баловства, то можно было попить водички и потерпеть еще пару часов до перекуса. Набрать лишнего, если питаться так постоянно, точно невозможно, но за пределами казенных учреждений в таком стиле питаются, пожалуй, сейчас только пожилые японцы.

Судя по тому, что люди уплетают в ресторанах, современные японцы очень любят вкусненькое, а дома, если даже основой питания являются рис, травянистые овощи и легкие белки (тофу, бобы, рыба), то все равно потом добирают сладостями и чипсами.

На полдник после школы подружка моей дочери ест чипсы! Это было для нас сюрпризом. Теперь мой ребенок знает, что они оказывается вкусные, а подружка знает, как называется кремчиз с палочками печенья, а может даже ей повезет попасть на блинчики. Так сказать, культурный обмен.

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Ну а это так, для полноты картины – разные варианты детского ланча, этот ресторанный.

Так выглядят обеды японских школьников. Фото


А эти - из конкурса школьных обедов

Так выглядят обеды японских школьников. Фото
Так выглядят обеды японских школьников. Фото
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 Теги: Япония, школа

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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