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Так выглядят обеды японских школьников. Фото
Мать рассказала, чем кормят ее ребенка в школе.
В прошлую пятницу в нашей школе был "открытый обед" - записавшись заранее и заплатив около 2 долларов, можно было посмотреть, как кормят твоего ребенка, и самому отведать то же самое, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
В принципе, я и так хорошо представляю, чем кормят детей, от нашего детского сада практически никаких отличий, но шла я туда с намерением вам потом рассказать, если будет что-то интересное! Дома на подстраховке меня ждал муж с кастрюлей спагетти, хотя он и слегка недоумевал, зачем мне это, ведь я иду обедать в школу. Наивный человек.
В разных школах в Японии система питания устроена по-разному – где-то есть кухня, где-то нет, и обеды привозят по договору с компаниями-производителями бенто, их в стране огромное количество. Кое-где нужно давать детям с собой рис, а остальное дает школа.
Но, помимо установленного обеда, купить что-то дополнительно в младшей школе невозможно – никаких соблазнов не продают, автоматов с напитками поблизости тоже нет.
Кроме того, запрещено приносить с собой из дома что угодно, будь то яблоко, сухарик или леденец в кармане. Сумма на обеды в месяц составляет около 70 долларов, и независимо от региона и школы они плюс-минус одинаковые. Хотя кое-где бывают особенности – настолько заметные, что попадают в выпуски новостей. Например, на Хоккайдо в определенное время (не всегда!) дают рис с икрой.
А у нас в соседнем городке в пик сезона дают каждому ребенку по крабу на обед. Чистить чур самим!
Где-то вот унаги дают.
А вот так выглядит средний японский обед, для сравнения приведен образец 1950 года. Еще со времен садика я заметила, что когда порцию риса заменяют куском белого хлеба, ребенок прибегает голодный как волк и, бедняжка, потом до вечера никак не может наесться, ну это и логично - вообще не понимаю, зачем делать такую явно не равноценную по калориям и ГИ замену.
Еще меня смущает молоко – на обед выдают коробочку 200 мл, и ее нужно тут же выпить. Мы все хорошо относимся к молоку и пьем его с удовольствием, но не на обед и не вместе с другой едой. Учитывая, что завтракает ребенок в 7 утра, а обед – в 12, было бы здорово выдавать им это молоко часов в 10 в качестве второго завтрака...
В анкете, которую раздавали на этом познавательном мероприятии, я это написала, но сомневаюсь, что глас вопиющего в пустыне будет услышан.
Дети в школе обедают прямо в классе. Раздачей и уборкой занимаются тоже сами, дежурят по очереди. Учитель участвует в процессе и обедает тем же самым вместе с детьми, за отдельным столом. Когда получаешь еду, можно сразу попросить побольше или поменьше. Риса потом можно взять добавку, а особенные вкусняшки, если они еще есть, но мало, разыгрывают в камень-ножницы-бумага.
Особая тема – нелюбовь детей к определенной еде или полный отказ от определенных продуктов. В детском коллективе принято съедать все и не капризничать, учителя говорят: если тебе не нравится блюдо, то надо вначале все-таки постараться и поесть его, а если уж совсем никак, то можно отказаться.
Среди иностранцев, живущих в Японии, ходят разговоры о том, что у детей бывают проблемы и конфликты из-за этого, думаю, здесь, как и везде, вмешивается человеческий фактор. Так или иначе, ультиматумов никто не ставит, можно и нужно искать компромиссы даже при том, что порядки в Японии строгие.
Скажу сразу, еда хоть и страшная, но вполне вкусная. Все приятно пахнет, имеет нормальную консистенцию, правильно приготовлено. Это был тондзиру – овощной супчик со свининой, рис, хитаси из овощей – это когда травянистые овощи или капусту совсем недолго бланшируют, охлаждают и отжимают, получается почти сырое, но уже не совсем.
Протеины – кусочек chikuwa, это такая штучка из термически обработанной рыбной пасты сурими (родственник крабовых палочек). Часто дают жареную и вареную рыбу, мясо реже.
Мама напротив меня охала: как же мне съесть столько риса!
Молоко я сразу прибрала в сумку, и правильно сделала - когда все поели, ведущая встречи попросила всех сплющить свои пакетики от молока, и непросто пришлось тем, кто только чуть-чуть отпил, пришлось залпом выдуть свои 200 мл. А не подчиниться коллективной воле порядочные японские мамаши, сами понимаете, не могли.
После обеда нам рассказали, как соблюдаются гигиенические и всякие противовирусные меры при приготовлении пищи в школе – в частности, при какой температуре готовят овощи и мясо-рыбу.
Напомнили, что дневная норма соли для младших школьников – всего 2 грамма, а жареное в большом количестве масла (во фритюре, в тесте, в панировке и тд) – 1, максимум 2 раза в неделю. На этом месте мамы удивленно-раскаянно замычали, потому что в повседневной домашней кухне в Японии все такое жареное как раз очень популярно – и быстро, и вкусно, и нажористо (и дешево).
А вообще идеалы питания отсылают нас к бабушкам – вот например акроним про бабушку и внучку, про самые полезные продукты: бобы, кунжут, водоросли, овощи, рыба, грибы шиитаке, батат.
Это на веранде они выращивают вьюнки
Воду и чай приносят с собой из дома, а в мешочках – зубные щетки и стаканчики.
В общем, если честно, после школы я еще навернула спагетти, мороженое и кофе. Хотя, если без баловства, то можно было попить водички и потерпеть еще пару часов до перекуса. Набрать лишнего, если питаться так постоянно, точно невозможно, но за пределами казенных учреждений в таком стиле питаются, пожалуй, сейчас только пожилые японцы.
Судя по тому, что люди уплетают в ресторанах, современные японцы очень любят вкусненькое, а дома, если даже основой питания являются рис, травянистые овощи и легкие белки (тофу, бобы, рыба), то все равно потом добирают сладостями и чипсами.
На полдник после школы подружка моей дочери ест чипсы! Это было для нас сюрпризом. Теперь мой ребенок знает, что они оказывается вкусные, а подружка знает, как называется кремчиз с палочками печенья, а может даже ей повезет попасть на блинчики. Так сказать, культурный обмен.
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Ну а это так, для полноты картины – разные варианты детского ланча, этот ресторанный.
А эти - из конкурса школьных обедов
В прошлую пятницу в нашей школе был "открытый обед" - записавшись заранее и заплатив около 2 долларов, можно было посмотреть, как кормят твоего ребенка, и самому отведать то же самое, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
В принципе, я и так хорошо представляю, чем кормят детей, от нашего детского сада практически никаких отличий, но шла я туда с намерением вам потом рассказать, если будет что-то интересное! Дома на подстраховке меня ждал муж с кастрюлей спагетти, хотя он и слегка недоумевал, зачем мне это, ведь я иду обедать в школу. Наивный человек.
В разных школах в Японии система питания устроена по-разному – где-то есть кухня, где-то нет, и обеды привозят по договору с компаниями-производителями бенто, их в стране огромное количество. Кое-где нужно давать детям с собой рис, а остальное дает школа.
Но, помимо установленного обеда, купить что-то дополнительно в младшей школе невозможно – никаких соблазнов не продают, автоматов с напитками поблизости тоже нет.
Кроме того, запрещено приносить с собой из дома что угодно, будь то яблоко, сухарик или леденец в кармане. Сумма на обеды в месяц составляет около 70 долларов, и независимо от региона и школы они плюс-минус одинаковые. Хотя кое-где бывают особенности – настолько заметные, что попадают в выпуски новостей. Например, на Хоккайдо в определенное время (не всегда!) дают рис с икрой.
А у нас в соседнем городке в пик сезона дают каждому ребенку по крабу на обед. Чистить чур самим!
Где-то вот унаги дают.
А вот так выглядит средний японский обед, для сравнения приведен образец 1950 года. Еще со времен садика я заметила, что когда порцию риса заменяют куском белого хлеба, ребенок прибегает голодный как волк и, бедняжка, потом до вечера никак не может наесться, ну это и логично - вообще не понимаю, зачем делать такую явно не равноценную по калориям и ГИ замену.
Еще меня смущает молоко – на обед выдают коробочку 200 мл, и ее нужно тут же выпить. Мы все хорошо относимся к молоку и пьем его с удовольствием, но не на обед и не вместе с другой едой. Учитывая, что завтракает ребенок в 7 утра, а обед – в 12, было бы здорово выдавать им это молоко часов в 10 в качестве второго завтрака...
В анкете, которую раздавали на этом познавательном мероприятии, я это написала, но сомневаюсь, что глас вопиющего в пустыне будет услышан.
Дети в школе обедают прямо в классе. Раздачей и уборкой занимаются тоже сами, дежурят по очереди. Учитель участвует в процессе и обедает тем же самым вместе с детьми, за отдельным столом. Когда получаешь еду, можно сразу попросить побольше или поменьше. Риса потом можно взять добавку, а особенные вкусняшки, если они еще есть, но мало, разыгрывают в камень-ножницы-бумага.
Особая тема – нелюбовь детей к определенной еде или полный отказ от определенных продуктов. В детском коллективе принято съедать все и не капризничать, учителя говорят: если тебе не нравится блюдо, то надо вначале все-таки постараться и поесть его, а если уж совсем никак, то можно отказаться.
Среди иностранцев, живущих в Японии, ходят разговоры о том, что у детей бывают проблемы и конфликты из-за этого, думаю, здесь, как и везде, вмешивается человеческий фактор. Так или иначе, ультиматумов никто не ставит, можно и нужно искать компромиссы даже при том, что порядки в Японии строгие.
Скажу сразу, еда хоть и страшная, но вполне вкусная. Все приятно пахнет, имеет нормальную консистенцию, правильно приготовлено. Это был тондзиру – овощной супчик со свининой, рис, хитаси из овощей – это когда травянистые овощи или капусту совсем недолго бланшируют, охлаждают и отжимают, получается почти сырое, но уже не совсем.
Протеины – кусочек chikuwa, это такая штучка из термически обработанной рыбной пасты сурими (родственник крабовых палочек). Часто дают жареную и вареную рыбу, мясо реже.
Мама напротив меня охала: как же мне съесть столько риса!
Молоко я сразу прибрала в сумку, и правильно сделала - когда все поели, ведущая встречи попросила всех сплющить свои пакетики от молока, и непросто пришлось тем, кто только чуть-чуть отпил, пришлось залпом выдуть свои 200 мл. А не подчиниться коллективной воле порядочные японские мамаши, сами понимаете, не могли.
После обеда нам рассказали, как соблюдаются гигиенические и всякие противовирусные меры при приготовлении пищи в школе – в частности, при какой температуре готовят овощи и мясо-рыбу.
Напомнили, что дневная норма соли для младших школьников – всего 2 грамма, а жареное в большом количестве масла (во фритюре, в тесте, в панировке и тд) – 1, максимум 2 раза в неделю. На этом месте мамы удивленно-раскаянно замычали, потому что в повседневной домашней кухне в Японии все такое жареное как раз очень популярно – и быстро, и вкусно, и нажористо (и дешево).
А вообще идеалы питания отсылают нас к бабушкам – вот например акроним про бабушку и внучку, про самые полезные продукты: бобы, кунжут, водоросли, овощи, рыба, грибы шиитаке, батат.
Это на веранде они выращивают вьюнки
Воду и чай приносят с собой из дома, а в мешочках – зубные щетки и стаканчики.
В общем, если честно, после школы я еще навернула спагетти, мороженое и кофе. Хотя, если без баловства, то можно было попить водички и потерпеть еще пару часов до перекуса. Набрать лишнего, если питаться так постоянно, точно невозможно, но за пределами казенных учреждений в таком стиле питаются, пожалуй, сейчас только пожилые японцы.
Судя по тому, что люди уплетают в ресторанах, современные японцы очень любят вкусненькое, а дома, если даже основой питания являются рис, травянистые овощи и легкие белки (тофу, бобы, рыба), то все равно потом добирают сладостями и чипсами.
На полдник после школы подружка моей дочери ест чипсы! Это было для нас сюрпризом. Теперь мой ребенок знает, что они оказывается вкусные, а подружка знает, как называется кремчиз с палочками печенья, а может даже ей повезет попасть на блинчики. Так сказать, культурный обмен.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Ну а это так, для полноты картины – разные варианты детского ланча, этот ресторанный.
А эти - из конкурса школьных обедов
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