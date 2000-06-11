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Яркие и смелые модники на улицах Токио. Фото
Стильные наряды японских модников на улицах Токио
Япония — очень колоритная страна. Молодежь в Токио разгуливает вот в таких ярких и модных нарядах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
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Япония — очень колоритная страна. Молодежь в Токио разгуливает вот в таких ярких и модных нарядах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Маленькие модники: эти детки знают, что такое стиль. Фото
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