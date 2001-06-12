Раздел: Фоторепортажи
Самые известные куртизанки позапрошлого века. Фото
Они сводили мужчин с ума.
Хотите влиться в атмосферу вашего пра-пра-пра-дедушки и увидеть какие женщины понравились бы ему и кого бы он выбрал, если бы полистал альбом с куртизанками, женщинами легкомысленного, авантюрного образа жизни, вращавшимися в высшем обществе, конца 19-го начала 20 века? Смотрите, восхищайтесь, ругайте, обсуждайте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Не будем заострять на ней внимание, но не включить в сей список нельзя - всем известная Мата Хари
Кора Перл - английская куртизанка, известная тем, что ее, обнаженной, выносили в зал ресторана на серебряном блюде. В ее списке богатых покровителей множество известных имен того времени, включая принцев, герцогов и прочей знати
На проституции сколотила немалое состояние - замки, особняки, богатейшая коллекция ювелирных украшений. Однако большую часть проиграла в казино, была вынуждена вернуться к проституции, умерла от рака кишечника
Лилли Лэнгтри - поразила светский мир того времени своей красотой и остроумием.
Приехав в Лондон женой простого землевладельца она поразила светское общество и вскоре начала вращаться в высших кругах и встречаться с артистократами, включая принца. Встречалась с Принцем Уэльским, Альбертом Эдуардом («Берти», в будущем Эдуард VII), для встреч с ней он отстроил отдельный дом и однажды сказал ей - «Я потратил на вас столько, что на эти деньги можно было бы построить военный корабль», на что Лэнгтри достаточно едко ответила: «И потратили во мне столько, что его можно было бы спустить на воду». Умерла в Монте-Карло от пневмонии.
Джипси Роза Ли - королева бурлеска, "мама" стриптиза, светская львица, актриса, фотомодель и т.д. и т.п.
Испанка Каролина Отеро осталась в истории как Прекрасная Отеро
Изнасилованная в 10 лет, она подалась в бордели и актрисы, стала звездой варьете. Отличалась невероятно красивой фигурой, говорят, что архитектор, строивший гостиницу Carlton в Каннах, сделал купола в форме грудей Отеро.
Ее любовниками были королевские особы из разных стран: Англии, Испании, Сербии и Монако, среди которых герцог Вестминстерский, великий русский князь Петр и император Николай II
Каролина была очень богатой женщиной, но проиграла все свое богатство в казино, в итоге умерла в нищете, существовав до этого лишь на пособие, которое ей выплачивало казино, за то, что она некогда играла там сама и привела туда не мало известных и богатых людей.
Эмильена д’Алансон - французская актриса и танцовщица, звезда Прекрасной эпохи.
Среди её интимных друзей были герцог Жак д’Юзес, бельгийский король Леопольд II, офицер и игрок, любовник Коко Шанель Этьен Бальзан, жокей Перси Вудленд, у неё была связь с поэтессой Рене Вивьен. Её рисовали Тулуз-Лотрек, Жюль Шере. Ею восхищался Марсель Пруст. С ней был знаком князь Феликс Юсупов, о чём рассказано в его мемуарах.
Лиана де Пужи королева галантного света
Анна Мария Шассень, она родилась в семье морского офицера в 1869 году. Впоследствии она получила хорошее религиозное воспитание в монастыре Морбиана. Когда Анне Марии исполнилось 16 лет, она сбежала с военным, которому вскоре родила сына. Лиане нравились как мужчины, так и женщины. У нее были романы с маркизой де Бельбеф и писательницей Матильдой де Морни. Свою интимную связь с писательницей Натали Барни актриса описала в 1901 году в романе «Сапфическая идиллия».
Под конец жизни Лиана стала очень набожной и благочестивой. Она поступила послушницей в одну из церквей доминиканского ордена. Работала в сиротском приюте, заботилась об умственно неполноценных детях.
Марта Александра - французская танцовщица, светская львица и куртизанка
Вальтесс де Ла Бинь французская актриса, писательница, куртизанка
Дочь нормандской белошвейки, рано стала зарабатывать на жизнь проституцией. Её дебют на столичной сцене (1866) в опере-буфф Оффенбаха Орфей в аду получил высокую оценку критиков, но она предпочла роль дорогой содержанки и дамы полусвета. Среди её возлюбленных был император Наполеон III.
Genevi?ve Lantelme - актриса, модница, куртизанка
Множество любовником, многие из "сильных мира сего", известна, помимо своей красоты, загадочными обстоятельства смерти - выпала с борта яхты своего тогдашнего мужа
Клео де Мерод французская танцовщица. Ее красота сводила с ума короля Бельгии Леопольда ІІ, ее портреты писали Дега и Климт, а сама она охотно позировала для модных журналов, прославившись как одна из первых всемирно известных фотомоделей.
Несмотря на все попытки Клео защитить свое честное имя, репутация фаворитки короля прочно закрепилась за ней
О Клео написала в свой книге «Второй пол» Симона де Бовуар, назвав ее гетерой, однако Клео подала в суд, где доказала, что никогда не спала с мужчинами за деньги. Однако сегодня ее помнят не только как красавицу и танцовщицу, но и как женщину, сводившую с ума многочисленных поклонников, включая аристократов высшего света и королей.
Читайте также: [url=http://hronika.info/fotoreportazhi/304102-parizhskie-kurtizanki-v-snimkah-pozaproshlogo-veka-foto.html]Парижские куртизанки в снимках позапрошлого века. Фото[/url]
Алис Лоади (Alice Loady) можно было найти на улице Эдинбург
Алис была чрезвычайно одаренной актрисой и по настоянию родителей стала играть на сцене в 18 лет. О ней говорили, что «любовники преследовали ее как бешеные собаки, а вскоре она стала предпочитать стареющих ухажеров и развратников, но с полными кошельками. За деньги сделает все, что ни попросишь».
Хотите влиться в атмосферу вашего пра-пра-пра-дедушки и увидеть какие женщины понравились бы ему и кого бы он выбрал, если бы полистал альбом с куртизанками, женщинами легкомысленного, авантюрного образа жизни, вращавшимися в высшем обществе, конца 19-го начала 20 века? Смотрите, восхищайтесь, ругайте, обсуждайте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Не будем заострять на ней внимание, но не включить в сей список нельзя - всем известная Мата Хари
Кора Перл - английская куртизанка, известная тем, что ее, обнаженной, выносили в зал ресторана на серебряном блюде. В ее списке богатых покровителей множество известных имен того времени, включая принцев, герцогов и прочей знати
На проституции сколотила немалое состояние - замки, особняки, богатейшая коллекция ювелирных украшений. Однако большую часть проиграла в казино, была вынуждена вернуться к проституции, умерла от рака кишечника
Лилли Лэнгтри - поразила светский мир того времени своей красотой и остроумием.
Приехав в Лондон женой простого землевладельца она поразила светское общество и вскоре начала вращаться в высших кругах и встречаться с артистократами, включая принца. Встречалась с Принцем Уэльским, Альбертом Эдуардом («Берти», в будущем Эдуард VII), для встреч с ней он отстроил отдельный дом и однажды сказал ей - «Я потратил на вас столько, что на эти деньги можно было бы построить военный корабль», на что Лэнгтри достаточно едко ответила: «И потратили во мне столько, что его можно было бы спустить на воду». Умерла в Монте-Карло от пневмонии.
Джипси Роза Ли - королева бурлеска, "мама" стриптиза, светская львица, актриса, фотомодель и т.д. и т.п.
Испанка Каролина Отеро осталась в истории как Прекрасная Отеро
Изнасилованная в 10 лет, она подалась в бордели и актрисы, стала звездой варьете. Отличалась невероятно красивой фигурой, говорят, что архитектор, строивший гостиницу Carlton в Каннах, сделал купола в форме грудей Отеро.
Ее любовниками были королевские особы из разных стран: Англии, Испании, Сербии и Монако, среди которых герцог Вестминстерский, великий русский князь Петр и император Николай II
Каролина была очень богатой женщиной, но проиграла все свое богатство в казино, в итоге умерла в нищете, существовав до этого лишь на пособие, которое ей выплачивало казино, за то, что она некогда играла там сама и привела туда не мало известных и богатых людей.
Эмильена д’Алансон - французская актриса и танцовщица, звезда Прекрасной эпохи.
Среди её интимных друзей были герцог Жак д’Юзес, бельгийский король Леопольд II, офицер и игрок, любовник Коко Шанель Этьен Бальзан, жокей Перси Вудленд, у неё была связь с поэтессой Рене Вивьен. Её рисовали Тулуз-Лотрек, Жюль Шере. Ею восхищался Марсель Пруст. С ней был знаком князь Феликс Юсупов, о чём рассказано в его мемуарах.
Лиана де Пужи королева галантного света
Анна Мария Шассень, она родилась в семье морского офицера в 1869 году. Впоследствии она получила хорошее религиозное воспитание в монастыре Морбиана. Когда Анне Марии исполнилось 16 лет, она сбежала с военным, которому вскоре родила сына. Лиане нравились как мужчины, так и женщины. У нее были романы с маркизой де Бельбеф и писательницей Матильдой де Морни. Свою интимную связь с писательницей Натали Барни актриса описала в 1901 году в романе «Сапфическая идиллия».
Под конец жизни Лиана стала очень набожной и благочестивой. Она поступила послушницей в одну из церквей доминиканского ордена. Работала в сиротском приюте, заботилась об умственно неполноценных детях.
Марта Александра - французская танцовщица, светская львица и куртизанка
Вальтесс де Ла Бинь французская актриса, писательница, куртизанка
Дочь нормандской белошвейки, рано стала зарабатывать на жизнь проституцией. Её дебют на столичной сцене (1866) в опере-буфф Оффенбаха Орфей в аду получил высокую оценку критиков, но она предпочла роль дорогой содержанки и дамы полусвета. Среди её возлюбленных был император Наполеон III.
Genevi?ve Lantelme - актриса, модница, куртизанка
Множество любовником, многие из "сильных мира сего", известна, помимо своей красоты, загадочными обстоятельства смерти - выпала с борта яхты своего тогдашнего мужа
Клео де Мерод французская танцовщица. Ее красота сводила с ума короля Бельгии Леопольда ІІ, ее портреты писали Дега и Климт, а сама она охотно позировала для модных журналов, прославившись как одна из первых всемирно известных фотомоделей.
Несмотря на все попытки Клео защитить свое честное имя, репутация фаворитки короля прочно закрепилась за ней
О Клео написала в свой книге «Второй пол» Симона де Бовуар, назвав ее гетерой, однако Клео подала в суд, где доказала, что никогда не спала с мужчинами за деньги. Однако сегодня ее помнят не только как красавицу и танцовщицу, но и как женщину, сводившую с ума многочисленных поклонников, включая аристократов высшего света и королей.
Читайте также: [url=http://hronika.info/fotoreportazhi/304102-parizhskie-kurtizanki-v-snimkah-pozaproshlogo-veka-foto.html]Парижские куртизанки в снимках позапрошлого века. Фото[/url]
Алис Лоади (Alice Loady) можно было найти на улице Эдинбург
Алис была чрезвычайно одаренной актрисой и по настоянию родителей стала играть на сцене в 18 лет. О ней говорили, что «любовники преследовали ее как бешеные собаки, а вскоре она стала предпочитать стареющих ухажеров и развратников, но с полными кошельками. За деньги сделает все, что ни попросишь».
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