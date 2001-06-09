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Как мусульмане отметили окончание Рамадана. Фото
Мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам.
У мусульман мира начинается Ураза-байрам - праздник разговения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Ураза-байрам - один из двух главных праздников исламского календаря и им завершается 30-дневный пост.
Слово "рамадан" означает "гореть", то есть в этом месяце при соблюдении поста "сгорают" все грехи, закрываются двери ада (Джаханнам) и двери рая (Джаннат). Традиция празднования дня разговения берет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.
Ураза-Байрам (Индонезия)
Во время Рамадана верующие подавали специальную милостыню — "закят уль-фитр" — чтобы, согласно вероучению, Всевышний принял их пост. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды. Собранные деньги пойдут на благотворительность. В рамках Ураза-байрама также соберут пакеты с продуктами, которые раздадут бедным.
Ураза-Байрам (Афганистан)
В день праздника верующие собираются на совместную молитву. Также муфтий (или имам) произносит проповедь.
Затем верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких. По случаю праздника принято накрывать обильные столы. В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).
Как соблюдать пост Священный пост
В настоящее время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.
Ураза-Байрам (Египет)
Ураза-Байрам (Сирия)
Ураза-Байрам (Турция)
Ураза-Байрам (Саудовская Аравия)
Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман страны с праздником Ураза-Байрам, завершающего Рамадан.
"Украинская мусульманская община была и является активным участником общественно-политических процессов в Украине и благодаря своей твердой патриотической гражданской позиции завоевала авторитет и уважение", - отмечается в поздравлении главы государства, размещенного на сайте президента в пятницу.
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"Драматические события последних лет, противостояние российской агрессии сблизили различные религиозные сообщества в нашей стране. Мы, украинцы, продемонстрировали, что вместе можем отстоять независимость, территориальную целостность Украины, нашу свободу и веру, которую завещали нам предки. Уверен, что единство общества - залог победы и процветания Украинского государства", - отметил П.Порошенко и пожелал мусульманской общине Украины добра, согласия и благополучия.
В Украине сегодня проживает около миллиона мусульман, поэтому поздравляем их с праздником
У мусульман мира начинается Ураза-байрам - праздник разговения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Ураза-байрам - один из двух главных праздников исламского календаря и им завершается 30-дневный пост.
Слово "рамадан" означает "гореть", то есть в этом месяце при соблюдении поста "сгорают" все грехи, закрываются двери ада (Джаханнам) и двери рая (Джаннат). Традиция празднования дня разговения берет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.
Ураза-Байрам (Индонезия)
Во время Рамадана верующие подавали специальную милостыню — "закят уль-фитр" — чтобы, согласно вероучению, Всевышний принял их пост. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды. Собранные деньги пойдут на благотворительность. В рамках Ураза-байрама также соберут пакеты с продуктами, которые раздадут бедным.
Ураза-Байрам (Афганистан)
В день праздника верующие собираются на совместную молитву. Также муфтий (или имам) произносит проповедь.
Затем верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких. По случаю праздника принято накрывать обильные столы. В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).
Как соблюдать пост Священный пост
В настоящее время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.
Ураза-Байрам (Египет)
Ураза-Байрам (Сирия)
Ураза-Байрам (Турция)
Ураза-Байрам (Саудовская Аравия)
Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман страны с праздником Ураза-Байрам, завершающего Рамадан.
"Украинская мусульманская община была и является активным участником общественно-политических процессов в Украине и благодаря своей твердой патриотической гражданской позиции завоевала авторитет и уважение", - отмечается в поздравлении главы государства, размещенного на сайте президента в пятницу.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
"Драматические события последних лет, противостояние российской агрессии сблизили различные религиозные сообщества в нашей стране. Мы, украинцы, продемонстрировали, что вместе можем отстоять независимость, территориальную целостность Украины, нашу свободу и веру, которую завещали нам предки. Уверен, что единство общества - залог победы и процветания Украинского государства", - отметил П.Порошенко и пожелал мусульманской общине Украины добра, согласия и благополучия.
В Украине сегодня проживает около миллиона мусульман, поэтому поздравляем их с праздником
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