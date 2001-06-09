Раздел: Фоторепортажи
Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото
На что стоит обратить внимание модницам.
Пляжный бум в разгаре! Вот тут-то и появится возможность продемонстрировать все свои прелести. Новый сезон несет в себе и новые модные веяния. И вещи из нашего сегодняшнего обзора помогут почувствовать себя на высоте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Ретро стиль. Неприкрытая сексуальность больше не считается привлекательной, а вот целомудренное ретро как нельзя лучше подчеркнет плавные изгибы женского тела. Завышенная линия талии, которая имеется как в сдельных, так и раздельных купальниках, акцентирует внимание на талии, а также помогает скрыть несовершенства фигуры. Среди самых популярных принтов: полоска и горох. Также стоит отметить, что подобные модели купальников имеют минимум декора в виде пуговиц и рюшей.
Халтер. Среди самых востребованных и модных купальников этого лета модели с топом халтер. Его особенность в завязках сзади на шее, которые позволяют подстраиваться топу под особенности вашей фигуры. Халтер сочетает в себе женственность и практичность, свойственную спортивному стилю. А необычный покрой топа позволяет дизайнерам экспериментировать с его конструкцией.
Разрезы. Вот уже несколько лет подряд сдельные купальники не сдают позиции в топе пляжной моды. Стоит отметить, что с каждым годом разрезы на изделиях становятся все более замысловатыми и откровенными. В этом году дизайнеры решили акцентировать внимание на женских животиках. На красивый загар в таком купальнике не стоит рассчитывать, но для эффектного вечернего выхода или вечеринки у бассейна - это самое то.
Бельевой стиль. Мы все уже видели топы, платья в бельевом стиле, а также прогулочные костюмы, похожие на пижамы. А сейчас на арену выходят купальники, напоминающие комбинации и комплекты белья. Такие купальники щедро декорируют гипюром, фатином и кружевом. Отдельный сегмент моды - вечерние купальники. Такие можно увидеть в коллекции Beach Riot. Вечерние модели щедро декорированы вышивкой, перьями, кристаллами Сваровски, бисером, жемчугом и бахромой.
Воланы. Воланы и оборки настолько полюбились женской половине общества, что проникли уже и в пляжную моду. Среди самых горячих тенденций сезона - танкини с плавками средней или высокой посадки и топами, украшенными воланами. Чаще всего верх и низ такого купальника отличаются друг от друга по расцветке. Для лета идеально подойдут коралловые, синие, желтые оттенки, а также тропические принты. Танкини достаточно универсальны и подходят девушкам всех типов фигуры, а их топы можно смело использовать для вечернего выхода.
Пляжные туники. Привычные парео постепенно отходят на второй план. В новом сезоне им на смену придут интересные пляжные туники. В идеале туника должна идеально совпадать по цвету с купальником. Если же однотонность вам претит, выбирайте модели с полосатым принтом, а также изделия цвета морской волны. Также стоит обратить внимание на декор. Остромодными в этом сезоне считаются туники с бахромой, шнуровкой, а также удлиненные варианты с двумя разрезами по бокам.
Длинный халат. Неоспоримый тренд этого лета - пляжный халат в пол. Такая вещь поможет придать пляжному образу восточного шика и красок. Среди фаворитов, халаты хроматических расцветок, выполненные из хлопка, шифона или шелка. Подобная вещь защитит спину и плечи от палящего солнца и поможет создать образ романтичной и загадочной особы.
Полупрозрачные сарафаны. Нежность, грация, легкость, женственность - эпитеты, которые приходят на ум при виде девушки в полупрозрачном струящемся сарафане. Надетые поверх купальника, такие платья идеально подойдут для прогулки по городу или пляжу, а также защитят нежную кожу от лучей палящего солнца. По-мнению дизайнеров, лучше всего для лета подойдет монохромный розовый, голубой или яркий сарафан с этническими принтами.
Спортивный стиль. Разнообразие купальников в спортивном стиле поражает. С тех пор, как они вышли за рамки спецодежды для спортсменов определенной категории, дизайнеры всерьез взялись за разработку новых моделей и усовершенствование уже существующих. В зависимости от своих предпочтений и типа фигуры, вы можете выбрать сдельный или раздельный купальник. Среди самых модных моделей раздельных купальников - изделия из яркой ткани с топами и контрастными резинками. Сдельные купальники в этом сезоне активно украшают молниями.
Высокие плавки. Высокие плавки в этом году готовы составить конкуренцию соблазнительным трусикам бразильяно и откровенным стрингам. Лучше всего подобная модель подойдет девушкам с неидеальными животиками, а также худощавым дамам, которым не хватает объема в бедрах. Лучшим украшением для таких трусиков станет шнуровка. Она добавит образу загадочности, игривости и соблазнительности.
Шнуровка. Осенью и зимой все модницы наряжались в обтягивающие кофточки и платья со шнуровкой. С приходом тепла этот тренд распространился и на купальники. Чаще всего, модели со шнуровкой имеют монохромную расцветку, что касается типа, бывают сдельные, раздельные и купальники спортивного стиля. Стоит отметить, что шнуровка на изделиях выполняет не только декоративную функцию. С ее помощью можно красиво собрать грудь, что, безусловно, является плюсом для женщин с пышными формами.
Соломенная шляпа. Соломенная шляпа - настоящий must have этого лета. Она обязательно должна быть украшена лентой и иметь широкие поля. Такой головной убор станет завершающим штрихом романтичного пляжного образа и надежной защитой для головы, волос и лица.
Панама. Помните лет десять назад был настоящий бум на панамы из денима? Так вот мода вернулась. Панама - лучший головной убор для тех, кто предпочитает спортивный стиль и кэжуал. Молодым девушкам подойдут варианты с цветными полосками и яркими принтами. Для дам постарше - однотонные панамки из натуральных тканей.
Шлепки. Не стоит недооценивать пляжную обувь. Она тоже может быть оригинальной и стильной и дизайнеры в очередной раз доказали это. Основой для новых шедевров в этом году стали обычные резиновые шлепки. Для украшения используют стразы, мех, оборки и различные яркие нашивки.
Босоножки. Девушки должны быть прекрасными везде и всегда. Даже в отпуске, на пляже не стоит забывать о стиле и внешнем виде. В моде простые сандалии вьетнамки на низком ходу. Такую обувь изготавливают из недорогих материалов, а модели украшают плетением, бусинами и тканью.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Вязаный купальник. Если раньше, вязаный купальник считался чем-то странным и непрактичным, то сейчас модницы с удовольствием покупают и носят такие модели. Ассортимент таких купальников крайне широк: закрытые, раздельные, с топами и оригинальными узорами. Кроме того, есть возможность проявить собственную индивидуальность, связав своими руками нечто уникальное.
Пляжный бум в разгаре! Вот тут-то и появится возможность продемонстрировать все свои прелести. Новый сезон несет в себе и новые модные веяния. И вещи из нашего сегодняшнего обзора помогут почувствовать себя на высоте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Ретро стиль. Неприкрытая сексуальность больше не считается привлекательной, а вот целомудренное ретро как нельзя лучше подчеркнет плавные изгибы женского тела. Завышенная линия талии, которая имеется как в сдельных, так и раздельных купальниках, акцентирует внимание на талии, а также помогает скрыть несовершенства фигуры. Среди самых популярных принтов: полоска и горох. Также стоит отметить, что подобные модели купальников имеют минимум декора в виде пуговиц и рюшей.
Халтер. Среди самых востребованных и модных купальников этого лета модели с топом халтер. Его особенность в завязках сзади на шее, которые позволяют подстраиваться топу под особенности вашей фигуры. Халтер сочетает в себе женственность и практичность, свойственную спортивному стилю. А необычный покрой топа позволяет дизайнерам экспериментировать с его конструкцией.
Разрезы. Вот уже несколько лет подряд сдельные купальники не сдают позиции в топе пляжной моды. Стоит отметить, что с каждым годом разрезы на изделиях становятся все более замысловатыми и откровенными. В этом году дизайнеры решили акцентировать внимание на женских животиках. На красивый загар в таком купальнике не стоит рассчитывать, но для эффектного вечернего выхода или вечеринки у бассейна - это самое то.
Бельевой стиль. Мы все уже видели топы, платья в бельевом стиле, а также прогулочные костюмы, похожие на пижамы. А сейчас на арену выходят купальники, напоминающие комбинации и комплекты белья. Такие купальники щедро декорируют гипюром, фатином и кружевом. Отдельный сегмент моды - вечерние купальники. Такие можно увидеть в коллекции Beach Riot. Вечерние модели щедро декорированы вышивкой, перьями, кристаллами Сваровски, бисером, жемчугом и бахромой.
Воланы. Воланы и оборки настолько полюбились женской половине общества, что проникли уже и в пляжную моду. Среди самых горячих тенденций сезона - танкини с плавками средней или высокой посадки и топами, украшенными воланами. Чаще всего верх и низ такого купальника отличаются друг от друга по расцветке. Для лета идеально подойдут коралловые, синие, желтые оттенки, а также тропические принты. Танкини достаточно универсальны и подходят девушкам всех типов фигуры, а их топы можно смело использовать для вечернего выхода.
Пляжные туники. Привычные парео постепенно отходят на второй план. В новом сезоне им на смену придут интересные пляжные туники. В идеале туника должна идеально совпадать по цвету с купальником. Если же однотонность вам претит, выбирайте модели с полосатым принтом, а также изделия цвета морской волны. Также стоит обратить внимание на декор. Остромодными в этом сезоне считаются туники с бахромой, шнуровкой, а также удлиненные варианты с двумя разрезами по бокам.
Длинный халат. Неоспоримый тренд этого лета - пляжный халат в пол. Такая вещь поможет придать пляжному образу восточного шика и красок. Среди фаворитов, халаты хроматических расцветок, выполненные из хлопка, шифона или шелка. Подобная вещь защитит спину и плечи от палящего солнца и поможет создать образ романтичной и загадочной особы.
Полупрозрачные сарафаны. Нежность, грация, легкость, женственность - эпитеты, которые приходят на ум при виде девушки в полупрозрачном струящемся сарафане. Надетые поверх купальника, такие платья идеально подойдут для прогулки по городу или пляжу, а также защитят нежную кожу от лучей палящего солнца. По-мнению дизайнеров, лучше всего для лета подойдет монохромный розовый, голубой или яркий сарафан с этническими принтами.
Спортивный стиль. Разнообразие купальников в спортивном стиле поражает. С тех пор, как они вышли за рамки спецодежды для спортсменов определенной категории, дизайнеры всерьез взялись за разработку новых моделей и усовершенствование уже существующих. В зависимости от своих предпочтений и типа фигуры, вы можете выбрать сдельный или раздельный купальник. Среди самых модных моделей раздельных купальников - изделия из яркой ткани с топами и контрастными резинками. Сдельные купальники в этом сезоне активно украшают молниями.
Высокие плавки. Высокие плавки в этом году готовы составить конкуренцию соблазнительным трусикам бразильяно и откровенным стрингам. Лучше всего подобная модель подойдет девушкам с неидеальными животиками, а также худощавым дамам, которым не хватает объема в бедрах. Лучшим украшением для таких трусиков станет шнуровка. Она добавит образу загадочности, игривости и соблазнительности.
Шнуровка. Осенью и зимой все модницы наряжались в обтягивающие кофточки и платья со шнуровкой. С приходом тепла этот тренд распространился и на купальники. Чаще всего, модели со шнуровкой имеют монохромную расцветку, что касается типа, бывают сдельные, раздельные и купальники спортивного стиля. Стоит отметить, что шнуровка на изделиях выполняет не только декоративную функцию. С ее помощью можно красиво собрать грудь, что, безусловно, является плюсом для женщин с пышными формами.
Соломенная шляпа. Соломенная шляпа - настоящий must have этого лета. Она обязательно должна быть украшена лентой и иметь широкие поля. Такой головной убор станет завершающим штрихом романтичного пляжного образа и надежной защитой для головы, волос и лица.
Панама. Помните лет десять назад был настоящий бум на панамы из денима? Так вот мода вернулась. Панама - лучший головной убор для тех, кто предпочитает спортивный стиль и кэжуал. Молодым девушкам подойдут варианты с цветными полосками и яркими принтами. Для дам постарше - однотонные панамки из натуральных тканей.
Шлепки. Не стоит недооценивать пляжную обувь. Она тоже может быть оригинальной и стильной и дизайнеры в очередной раз доказали это. Основой для новых шедевров в этом году стали обычные резиновые шлепки. Для украшения используют стразы, мех, оборки и различные яркие нашивки.
Босоножки. Девушки должны быть прекрасными везде и всегда. Даже в отпуске, на пляже не стоит забывать о стиле и внешнем виде. В моде простые сандалии вьетнамки на низком ходу. Такую обувь изготавливают из недорогих материалов, а модели украшают плетением, бусинами и тканью.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Вязаный купальник. Если раньше, вязаный купальник считался чем-то странным и непрактичным, то сейчас модницы с удовольствием покупают и носят такие модели. Ассортимент таких купальников крайне широк: закрытые, раздельные, с топами и оригинальными узорами. Кроме того, есть возможность проявить собственную индивидуальность, связав своими руками нечто уникальное.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
64
0
Оставьте свой комментарий