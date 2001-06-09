» » Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. ФотоНа что стоит обратить внимание модницам.

Пляжный бум в разгаре! Вот тут-то и появится возможность продемонстрировать все свои прелести. Новый сезон несет в себе и новые модные веяния. И вещи из нашего сегодняшнего обзора помогут почувствовать себя на высоте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Ретро стиль. Неприкрытая сексуальность больше не считается привлекательной, а вот целомудренное ретро как нельзя лучше подчеркнет плавные изгибы женского тела. Завышенная линия талии, которая имеется как в сдельных, так и раздельных купальниках, акцентирует внимание на талии, а также помогает скрыть несовершенства фигуры. Среди самых популярных принтов: полоска и горох. Также стоит отметить, что подобные модели купальников имеют минимум декора в виде пуговиц и рюшей.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Халтер. Среди самых востребованных и модных купальников этого лета модели с топом халтер. Его особенность в завязках сзади на шее, которые позволяют подстраиваться топу под особенности вашей фигуры. Халтер сочетает в себе женственность и практичность, свойственную спортивному стилю. А необычный покрой топа позволяет дизайнерам экспериментировать с его конструкцией.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Разрезы. Вот уже несколько лет подряд сдельные купальники не сдают позиции в топе пляжной моды. Стоит отметить, что с каждым годом разрезы на изделиях становятся все более замысловатыми и откровенными. В этом году дизайнеры решили акцентировать внимание на женских животиках. На красивый загар в таком купальнике не стоит рассчитывать, но для эффектного вечернего выхода или вечеринки у бассейна - это самое то.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Бельевой стиль. Мы все уже видели топы, платья в бельевом стиле, а также прогулочные костюмы, похожие на пижамы. А сейчас на арену выходят купальники, напоминающие комбинации и комплекты белья. Такие купальники щедро декорируют гипюром, фатином и кружевом. Отдельный сегмент моды - вечерние купальники. Такие можно увидеть в коллекции Beach Riot. Вечерние модели щедро декорированы вышивкой, перьями, кристаллами Сваровски, бисером, жемчугом и бахромой.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Воланы. Воланы и оборки настолько полюбились женской половине общества, что проникли уже и в пляжную моду. Среди самых горячих тенденций сезона - танкини с плавками средней или высокой посадки и топами, украшенными воланами. Чаще всего верх и низ такого купальника отличаются друг от друга по расцветке. Для лета идеально подойдут коралловые, синие, желтые оттенки, а также тропические принты. Танкини достаточно универсальны и подходят девушкам всех типов фигуры, а их топы можно смело использовать для вечернего выхода.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Пляжные туники. Привычные парео постепенно отходят на второй план. В новом сезоне им на смену придут интересные пляжные туники. В идеале туника должна идеально совпадать по цвету с купальником. Если же однотонность вам претит, выбирайте модели с полосатым принтом, а также изделия цвета морской волны. Также стоит обратить внимание на декор. Остромодными в этом сезоне считаются туники с бахромой, шнуровкой, а также удлиненные варианты с двумя разрезами по бокам.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Длинный халат. Неоспоримый тренд этого лета - пляжный халат в пол. Такая вещь поможет придать пляжному образу восточного шика и красок. Среди фаворитов, халаты хроматических расцветок, выполненные из хлопка, шифона или шелка. Подобная вещь защитит спину и плечи от палящего солнца и поможет создать образ романтичной и загадочной особы.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Полупрозрачные сарафаны. Нежность, грация, легкость, женственность - эпитеты, которые приходят на ум при виде девушки в полупрозрачном струящемся сарафане. Надетые поверх купальника, такие платья идеально подойдут для прогулки по городу или пляжу, а также защитят нежную кожу от лучей палящего солнца. По-мнению дизайнеров, лучше всего для лета подойдет монохромный розовый, голубой или яркий сарафан с этническими принтами.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Спортивный стиль. Разнообразие купальников в спортивном стиле поражает. С тех пор, как они вышли за рамки спецодежды для спортсменов определенной категории, дизайнеры всерьез взялись за разработку новых моделей и усовершенствование уже существующих. В зависимости от своих предпочтений и типа фигуры, вы можете выбрать сдельный или раздельный купальник. Среди самых модных моделей раздельных купальников - изделия из яркой ткани с топами и контрастными резинками. Сдельные купальники в этом сезоне активно украшают молниями.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Высокие плавки. Высокие плавки в этом году готовы составить конкуренцию соблазнительным трусикам бразильяно и откровенным стрингам. Лучше всего подобная модель подойдет девушкам с неидеальными животиками, а также худощавым дамам, которым не хватает объема в бедрах. Лучшим украшением для таких трусиков станет шнуровка. Она добавит образу загадочности, игривости и соблазнительности.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Шнуровка. Осенью и зимой все модницы наряжались в обтягивающие кофточки и платья со шнуровкой. С приходом тепла этот тренд распространился и на купальники. Чаще всего, модели со шнуровкой имеют монохромную расцветку, что касается типа, бывают сдельные, раздельные и купальники спортивного стиля. Стоит отметить, что шнуровка на изделиях выполняет не только декоративную функцию. С ее помощью можно красиво собрать грудь, что, безусловно, является плюсом для женщин с пышными формами.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Соломенная шляпа. Соломенная шляпа - настоящий must have этого лета. Она обязательно должна быть украшена лентой и иметь широкие поля. Такой головной убор станет завершающим штрихом романтичного пляжного образа и надежной защитой для головы, волос и лица.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Панама. Помните лет десять назад был настоящий бум на панамы из денима? Так вот мода вернулась. Панама - лучший головной убор для тех, кто предпочитает спортивный стиль и кэжуал. Молодым девушкам подойдут варианты с цветными полосками и яркими принтами. Для дам постарше - однотонные панамки из натуральных тканей.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Шлепки. Не стоит недооценивать пляжную обувь. Она тоже может быть оригинальной и стильной и дизайнеры в очередной раз доказали это. Основой для новых шедевров в этом году стали обычные резиновые шлепки. Для украшения используют стразы, мех, оборки и различные яркие нашивки.

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Босоножки. Девушки должны быть прекрасными везде и всегда. Даже в отпуске, на пляже не стоит забывать о стиле и внешнем виде. В моде простые сандалии вьетнамки на низком ходу. Такую обувь изготавливают из недорогих материалов, а модели украшают плетением, бусинами и тканью.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Пляжная мода: трендовые вещи этого лета. Фото


Вязаный купальник. Если раньше, вязаный купальник считался чем-то странным и непрактичным, то сейчас модницы с удовольствием покупают и носят такие модели. Ассортимент таких купальников крайне широк: закрытые, раздельные, с топами и оригинальными узорами. Кроме того, есть возможность проявить собственную индивидуальность, связав своими руками нечто уникальное.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: мода, пляж

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
     64
     0

Похожие новости по теме

Пляжная мода: главные тренды этого лета. Фото Пляжная мода: главные тренды этого лета. Фото

Выбираем купальник для отпуска.

Самые модные купальники этого лета. Фото Самые модные купальники этого лета. Фото

Смотрим и выбираем.

Самые модные купальники этого лета. Фото Самые модные купальники этого лета. Фото

Возвращается мода на стиль ретро.

Дизайнеры показали самые модные купальники этого лета. Фото Дизайнеры показали самые модные купальники этого лета. Фото

Самые модные модели купальников 2017 года.

ТОП-7: купальники сезона лето-2015. Фото ТОП-7: купальники сезона лето-2015. Фото

Не за горами начало купального сезона и к вашему вниманию обзор семи самых популярных моделей купальников лета 2015 года.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх