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Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото

Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. ФотоРаботы Джордана Мангосана.

На Реддите нашли филиппинского художника Джордана Мангосана, который рисует свои картины при помощи лишь холста, лупы и солнечного света. Многие из вас с помощью кисти или ручки такого никогда не добьются, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

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Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
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 Теги: картины, художник

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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