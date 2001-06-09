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Невероятные картины, созданные с помощью лупы и солнечных лучей. Фото
Работы Джордана Мангосана.
На Реддите нашли филиппинского художника Джордана Мангосана, который рисует свои картины при помощи лишь холста, лупы и солнечного света. Многие из вас с помощью кисти или ручки такого никогда не добьются, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
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На Реддите нашли филиппинского художника Джордана Мангосана, который рисует свои картины при помощи лишь холста, лупы и солнечного света. Многие из вас с помощью кисти или ручки такого никогда не добьются, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Читайте также: Невероятные картины, созданные с помощью простого карандаша. Фото
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