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Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото

Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото Здесь все хорошо продумано.

У многих Страна восходящего солнца ассоциируется с высокими технологиями, точностью и удивительным порядком. И это действительно так, японцы большие любители все упорядочивать. Даже в ванной комнате и санузле у них царит гармония. И здесь есть чему поучиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Прием душа перед ванной


Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото


Вода в стране дорогая, поэтому насладиться посиделками в горячей ванне не получится. Поэтому, прежде чем искупаться в ванной, японские жители тщательно моются в душе, усаживаясь на специальное сиденье рядом. А все для того, чтобы потом в этой же воде могли помыться другие члены семьи. Поразительно и для кого-то диковато, но это факт.

2. Сливные отверстия в полу

Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото


Сделано это с целью, чтобы вода без каких-либо препятствий могла покидать помещение и не портила напольное покрытие.

3. Мыть ванну во время купания

Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото


Неукоснительное правило, которому следуют все японцы — помылся в ванной, помой стены. Ванные у них маленькие, стены уложены плиткой, да и расположение душа необычное, так почему бы не использовать такое «преимущество»?

4. Умный компьютер

Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото


В большинстве ванных комнатах Японии установлены компьютеры, с помощью которых можно регулировать температуру воды. Для удобства пользования, панель управления расположена неподалеку ванны. С помощью этого же прибора можно включить функцию подогрева воды, чтобы тот, кто мылся после, не плескался в холодной воде. Там же имеется специальная тревожная кнопочка, с помощью которой можно позвать на помощь домочадцев, если в душе вдруг стало плохо.

5. Кран на ножке

Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото


Кран в среднестатистической японской ванной может серьезно озадачить того, кто увидит его впервые. А все потому, что вместо привычного вида смесителя, у японцев он имеет длинную гибкую ножку. Хитрость конструкции подразумевает возможность регулировать высоту крана и его положение так, как это наиболее удобно конкретному пользователю. Поэтому в японских раковинах даже стирать удобно, и мыть маленьких детишек — раковина большая, да и кран не мешается.

6. Несколько слов о стирке

Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото


В этом деле японские жители очень экономны и смекалисты. После того как все члены семьи приняли ванну, использованную воду применяют для стирки. В ванну погружают специальный шланг, в считанные минуты перекачивающий воду в специальный резервуар, который затем задействует стиральная машинка.

7. Сушить белье в ванной

Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото


Для этого имеется специальная сушилка, расположенная прямо над ванной, или под самым потолком. А благодаря мощной вытяжке-фену вещи сушатся очень быстро.

8. Вода для туалета

Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото


В сливной бачок унитаза вода поступает прямо из раковины. Т.е. та вода, которую использовали в раковине не уходит впустую, а используется повторно в унитазе. При этом никаких емкостей для переливания не используют, вся жидкость поступает в пункт назначения по специальной трубочке.

9. Долой неудобные звуки

Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото


Квартиры в Японии очень маленькие, а стены тонкие, поэтому все неудобные звуки из санузла могут быть слышны домочадцам. И чтобы процесс расслабления не стеснял опорожняющегося, унитазы в Японии имеют очень удобную опцию, с помощью которой в туалете можно включить музыку или другие приятные звуки, например пение птиц или журчание воды.

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10. У всего свое место

Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото


А вот этот простой трюк у японцев может позаимствовать любой желающий уже сейчас — правильная организация пространства. Даже дверки шкафчиков здесь не существую просто так — на них имеются различные крючки и приспособления, которые помогают хранить мелочи и более крупные вещи, чтобы те не были разбросаны.
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 Теги: ванная комната, японцы

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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