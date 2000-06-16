Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото

Здесь все хорошо продумано.



У многих Страна восходящего солнца ассоциируется с высокими технологиями, точностью и удивительным порядком. И это действительно так, японцы большие любители все упорядочивать. Даже в ванной комнате и санузле у них царит гармония. И здесь есть чему поучиться, передает



1. Прием душа перед ванной









Вода в стране дорогая, поэтому насладиться посиделками в горячей ванне не получится. Поэтому, прежде чем искупаться в ванной, японские жители тщательно моются в душе, усаживаясь на специальное сиденье рядом. А все для того, чтобы потом в этой же воде могли помыться другие члены семьи. Поразительно и для кого-то диковато, но это факт.



2. Сливные отверстия в полу







Сделано это с целью, чтобы вода без каких-либо препятствий могла покидать помещение и не портила напольное покрытие.



3. Мыть ванну во время купания







Неукоснительное правило, которому следуют все японцы — помылся в ванной, помой стены. Ванные у них маленькие, стены уложены плиткой, да и расположение душа необычное, так почему бы не использовать такое «преимущество»?



4. Умный компьютер







В большинстве ванных комнатах Японии установлены компьютеры, с помощью которых можно регулировать температуру воды. Для удобства пользования, панель управления расположена неподалеку ванны. С помощью этого же прибора можно включить функцию подогрева воды, чтобы тот, кто мылся после, не плескался в холодной воде. Там же имеется специальная тревожная кнопочка, с помощью которой можно позвать на помощь домочадцев, если в душе вдруг стало плохо.



5. Кран на ножке







Кран в среднестатистической японской ванной может серьезно озадачить того, кто увидит его впервые. А все потому, что вместо привычного вида смесителя, у японцев он имеет длинную гибкую ножку. Хитрость конструкции подразумевает возможность регулировать высоту крана и его положение так, как это наиболее удобно конкретному пользователю. Поэтому в японских раковинах даже стирать удобно, и мыть маленьких детишек — раковина большая, да и кран не мешается.



6. Несколько слов о стирке







В этом деле японские жители очень экономны и смекалисты. После того как все члены семьи приняли ванну, использованную воду применяют для стирки. В ванну погружают специальный шланг, в считанные минуты перекачивающий воду в специальный резервуар, который затем задействует стиральная машинка.



7. Сушить белье в ванной







Для этого имеется специальная сушилка, расположенная прямо над ванной, или под самым потолком. А благодаря мощной вытяжке-фену вещи сушатся очень быстро.



8. Вода для туалета







В сливной бачок унитаза вода поступает прямо из раковины. Т.е. та вода, которую использовали в раковине не уходит впустую, а используется повторно в унитазе. При этом никаких емкостей для переливания не используют, вся жидкость поступает в пункт назначения по специальной трубочке.



9. Долой неудобные звуки







Квартиры в Японии очень маленькие, а стены тонкие, поэтому все неудобные звуки из санузла могут быть слышны домочадцам. И чтобы процесс расслабления не стеснял опорожняющегося, унитазы в Японии имеют очень удобную опцию, с помощью которой в туалете можно включить музыку или другие приятные звуки, например пение птиц или журчание воды.



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10. У всего свое место







А вот этот простой трюк у японцев может позаимствовать любой желающий уже сейчас — правильная организация пространства. Даже дверки шкафчиков здесь не существую просто так — на них имеются различные крючки и приспособления, которые помогают хранить мелочи и более крупные вещи, чтобы те не были разбросаны. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter У многих Страна восходящего солнца ассоциируется с высокими технологиями, точностью и удивительным порядком. И это действительно так, японцы большие любители все упорядочивать. Даже в ванной комнате и санузле у них царит гармония. И здесь есть чему поучиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Вода в стране дорогая, поэтому насладиться посиделками в горячей ванне не получится. Поэтому, прежде чем искупаться в ванной, японские жители тщательно моются в душе, усаживаясь на специальное сиденье рядом. А все для того, чтобы потом в этой же воде могли помыться другие члены семьи. Поразительно и для кого-то диковато, но это факт.Сделано это с целью, чтобы вода без каких-либо препятствий могла покидать помещение и не портила напольное покрытие.Неукоснительное правило, которому следуют все японцы — помылся в ванной, помой стены. Ванные у них маленькие, стены уложены плиткой, да и расположение душа необычное, так почему бы не использовать такое «преимущество»?В большинстве ванных комнатах Японии установлены компьютеры, с помощью которых можно регулировать температуру воды. Для удобства пользования, панель управления расположена неподалеку ванны. С помощью этого же прибора можно включить функцию подогрева воды, чтобы тот, кто мылся после, не плескался в холодной воде. Там же имеется специальная тревожная кнопочка, с помощью которой можно позвать на помощь домочадцев, если в душе вдруг стало плохо.Кран в среднестатистической японской ванной может серьезно озадачить того, кто увидит его впервые. А все потому, что вместо привычного вида смесителя, у японцев он имеет длинную гибкую ножку. Хитрость конструкции подразумевает возможность регулировать высоту крана и его положение так, как это наиболее удобно конкретному пользователю. Поэтому в японских раковинах даже стирать удобно, и мыть маленьких детишек — раковина большая, да и кран не мешается.В этом деле японские жители очень экономны и смекалисты. После того как все члены семьи приняли ванну, использованную воду применяют для стирки. В ванну погружают специальный шланг, в считанные минуты перекачивающий воду в специальный резервуар, который затем задействует стиральная машинка.Для этого имеется специальная сушилка, расположенная прямо над ванной, или под самым потолком. А благодаря мощной вытяжке-фену вещи сушатся очень быстро.В сливной бачок унитаза вода поступает прямо из раковины. Т.е. та вода, которую использовали в раковине не уходит впустую, а используется повторно в унитазе. При этом никаких емкостей для переливания не используют, вся жидкость поступает в пункт назначения по специальной трубочке.Квартиры в Японии очень маленькие, а стены тонкие, поэтому все неудобные звуки из санузла могут быть слышны домочадцам. И чтобы процесс расслабления не стеснял опорожняющегося, унитазы в Японии имеют очень удобную опцию, с помощью которой в туалете можно включить музыку или другие приятные звуки, например пение птиц или журчание воды.А вот этот простой трюк у японцев может позаимствовать любой желающий уже сейчас — правильная организация пространства. Даже дверки шкафчиков здесь не существую просто так — на них имеются различные крючки и приспособления, которые помогают хранить мелочи и более крупные вещи, чтобы те не были разбросаны.



