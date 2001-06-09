Раздел: Фоторепортажи
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Они прекрасно сохранились.
Моника Беллуччи, Карла Бруни и Орнелла Мути – глядя на этих женщин, удивляешься, как им удается выглядеть столь хорошо в свои годы. Возраст этих знаменитостей перевалил полувековой рубеж, но они по-прежнему радуют поклонников обворожительной внешностью. И при этом выглядят абсолютно естественно: никаких перекаченных губ и оттопыренных скул. Мы предлагаем посмотреть, как старели самые красивые итальянки мира. Вот они, примеры "благородного старения" итальянских красавиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Карла Бруни, 50 лет
Клаудия Кардинале, 80 лет
Моника Беллуччи, 53 года
Орнелла Мути, 63 года
Софи Лорен 83 года
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Джина Лоллобриджида, 90 лет
Моника Беллуччи, Карла Бруни и Орнелла Мути – глядя на этих женщин, удивляешься, как им удается выглядеть столь хорошо в свои годы. Возраст этих знаменитостей перевалил полувековой рубеж, но они по-прежнему радуют поклонников обворожительной внешностью. И при этом выглядят абсолютно естественно: никаких перекаченных губ и оттопыренных скул. Мы предлагаем посмотреть, как старели самые красивые итальянки мира. Вот они, примеры "благородного старения" итальянских красавиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Карла Бруни, 50 лет
Клаудия Кардинале, 80 лет
Моника Беллуччи, 53 года
Орнелла Мути, 63 года
Софи Лорен 83 года
Читайте также: Как косметика может вернуть красоту и молодость. Фото
Джина Лоллобриджида, 90 лет
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