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Раздел: Фоторепортажи  
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Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото

Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото Они прекрасно сохранились.

Моника Беллуччи, Карла Бруни и Орнелла Мути – глядя на этих женщин, удивляешься, как им удается выглядеть столь хорошо в свои годы. Возраст этих знаменитостей перевалил полувековой рубеж, но они по-прежнему радуют поклонников обворожительной внешностью. И при этом выглядят абсолютно естественно: никаких перекаченных губ и оттопыренных скул. Мы предлагаем посмотреть, как старели самые красивые итальянки мира. Вот они, примеры "благородного старения" итальянских красавиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Карла Бруни, 50 лет

Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото


Клаудия Кардинале, 80 лет

Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото


Моника Беллуччи, 53 года

Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото


Орнелла Мути, 63 года

Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото


Софи Лорен 83 года

Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото


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Джина Лоллобриджида, 90 лет

Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото
Знаменитые итальянки «за 50», сохранившие красоту и молодость. Фото

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 Теги: итальянцы, красота

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Сегодня, 15:08 » Автор: Анна Мартынова
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