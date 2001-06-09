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Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Будни самых красивых в мире стюардесс.
У стюардесс непростая работа: постоянные перелеты, ненормированный рабочий день, попадаются неадекватные пассажиры. Но у представителей этой профессии есть замечательная возможность посетить множество интересных мест и стран. На своих страницах в Instagram стюардессы делятся кадрами увлекательных приключений, вызывая зависть у тысяч подписчиков, передает Хроника.инфо с ссылкой на Телеграф.
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У стюардесс непростая работа: постоянные перелеты, ненормированный рабочий день, попадаются неадекватные пассажиры. Но у представителей этой профессии есть замечательная возможность посетить множество интересных мест и стран. На своих страницах в Instagram стюардессы делятся кадрами увлекательных приключений, вызывая зависть у тысяч подписчиков, передает Хроника.инфо с ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
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