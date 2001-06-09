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Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото

Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. ФотоБудни самых красивых в мире стюардесс.

У стюардесс непростая работа: постоянные перелеты, ненормированный рабочий день, попадаются неадекватные пассажиры. Но у представителей этой профессии есть замечательная возможность посетить множество интересных мест и стран. На своих страницах в Instagram стюардессы делятся кадрами увлекательных приключений, вызывая зависть у тысяч подписчиков, передает Хроника.инфо с ссылкой на Телеграф.

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Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
Стюардессы раскрыли секреты своей профессии. Фото
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 Теги: стюардессы, работа

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Сегодня, 16:19 » Автор: Анна Мартынова
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