Раздел: Фоторепортажи
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Редкие и невероятно красивые животные.
Сегодня на Дальнем Востоке отмечают День тигра. Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление заставить жителей Дальнего Востока, а также жителей всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Мы считаем, что тигры — настоящее воплощение дикой природы во всем ее великолепии. Это пост восхищения самыми грациозными, сильными и величественными кошками на планете.
Читайте также: Жизнь на Кубе в снимках талантливых фотографов. Фото
Сегодня на Дальнем Востоке отмечают День тигра. Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление заставить жителей Дальнего Востока, а также жителей всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Мы считаем, что тигры — настоящее воплощение дикой природы во всем ее великолепии. Это пост восхищения самыми грациозными, сильными и величественными кошками на планете.
Читайте также: Жизнь на Кубе в снимках талантливых фотографов. Фото
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