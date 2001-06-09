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Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото

Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. ФотоРедкие и невероятно красивые животные.

Сегодня на Дальнем Востоке отмечают День тигра. Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление заставить жителей Дальнего Востока, а также жителей всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Мы считаем, что тигры — настоящее воплощение дикой природы во всем ее великолепии. Это пост восхищения самыми грациозными, сильными и величественными кошками на планете.

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Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
Тигры в завораживающих портретах от талантливых фотографов. Фото
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 Теги: тигры, фотограф

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Сегодня, 17:39 » Автор: Анна Мартынова
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