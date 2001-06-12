Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Уже несколько десятилетий в стране идет гражданская война.
Подборка фотографий повседневной жизни в Афганистане. Это государство на Среднем Востоке, не имеет выхода к морю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Одна из беднейших стран мира. С 1978 года в стране идёт гражданская война.
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Площадь Афганистана составляет 652 864 км², население: 32 564 342 чел.
Подборка фотографий повседневной жизни в Афганистане. Это государство на Среднем Востоке, не имеет выхода к морю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Одна из беднейших стран мира. С 1978 года в стране идёт гражданская война.
Читайте также: Пара аистов из Хорватии с необычной и трогательной историей. Фото
Площадь Афганистана составляет 652 864 км², население: 32 564 342 чел.
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