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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото

Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото Уже несколько десятилетий в стране идет гражданская война.

Подборка фотографий повседневной жизни в Афганистане. Это государство на Среднем Востоке, не имеет выхода к морю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.

Одна из беднейших стран мира. С 1978 года в стране идёт гражданская война.

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Площадь Афганистана составляет 652 864 км², население: 32 564 342 чел.

Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
Так выглядит жизнь людей в Афганистане. Фото
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 Теги: Афганистан, жизнь, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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